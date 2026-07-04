ETV Bharat / state

সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শতাধিকৰ অংশগ্ৰহণেৰে আবৃত্তিৰ মহাৰণ

অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ উদ্যোগত আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা ।

Recitation competition in Morigaon on the occasion of Bhupen Hazarika birth centenary
মৰিগাঁৱত সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শতাধিকৰ অংশগ্ৰহণেৰে আবৃত্তিৰ মহাৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 9:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ উদ্যোগত বিগত কিছুদিন ধৰি সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 'আবৃত্তিৰ মহাৰণ' শীৰ্ষক এলানি কবিতা আবৃত্তিৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে অংশ হিচাপে মৰিগাঁও জিলা আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাখন মৰিগাঁও সদৰস্থিত গান্ধী ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় ।

মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত মায়ং, জাগীৰোড, জাগী ভকতগাঁও, জাজৰি, মৰিগাঁও আদি শাখাত ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত স্থানপ্ৰাপ্ত ১০৫ গৰাকী আবৃত্তিকাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই কাৰ্যসূচী অনুসৰি ১০:৩০ বজাত প্ৰতিযোগিতাখন উদ্বোধনৰ পূৰ্বে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মহেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই । লগতে অভিনেতা তথা নাট্যকৰ্মী ৰাতুল ভূঞাই এটি কবিতা আবৃত্তিৰে শুভাৰম্ভ কৰে ।

মুঠ ৭ টা শাখাত বিভক্ত প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী ২১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা প্ৰতিযোগীয়ে অহা ১২ জুলাইত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । এই আবৃত্তিৰ অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰে মৰিগাঁও জিলা আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ সভাপতি ডঃ উৎপল নাথ, সম্পাদক নজৰুল ইছলাম আৰু জিলাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক নৱ কুমাৰ ডেকাই ।

জিলা সমিতিৰ উপদেষ্টা পিনাকী ভূষণ মহন্ত সমন্বিতে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত হৈ মৰিগাঁও জিলা বিদ্যালয় সমূহৰ পৰিদৰ্শক অপূৰ্ব কুমাৰ ঠাকুৰীয়াই ভাষণ প্ৰদান কৰে । আনহাতে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক বাবুল বৰা, প্ৰাক্তন শিক্ষক বুবুমণি গোস্বামী, সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ শৰ্মা, জগদীশ নাথেও বক্তব্য আগবঢ়ায় ।

লগতে পঢ়ক:"জুবিন গাৰ্গৰ ছবি আমাৰ ঘৰত নাৰাখোঁ..." : মচি দিয়া হ'ল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিচ্ছবি

প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিক্ৰী হ'ল অসমত উৎপাদিত মাচ্চা চাহ: ভাৰতীয় চাহৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন

TAGGED:

মৰিগাঁও
আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা
ভূপেন হাজৰিকা
সুধাকণ্ঠ
BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.