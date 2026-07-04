সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে শতাধিকৰ অংশগ্ৰহণেৰে আবৃত্তিৰ মহাৰণ
অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ উদ্যোগত আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা ।
Published : July 4, 2026 at 9:44 AM IST
মৰিগাঁও: ভাৰতৰত্ন সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে অসম আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ উদ্যোগত বিগত কিছুদিন ধৰি সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত 'আবৃত্তিৰ মহাৰণ' শীৰ্ষক এলানি কবিতা আবৃত্তিৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে । ইয়াৰে অংশ হিচাপে মৰিগাঁও জিলা আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাখন মৰিগাঁও সদৰস্থিত গান্ধী ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় ।
মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত মায়ং, জাগীৰোড, জাগী ভকতগাঁও, জাজৰি, মৰিগাঁও আদি শাখাত ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত স্থানপ্ৰাপ্ত ১০৫ গৰাকী আবৃত্তিকাৰে অংশগ্ৰহণ কৰে । এই কাৰ্যসূচী অনুসৰি ১০:৩০ বজাত প্ৰতিযোগিতাখন উদ্বোধনৰ পূৰ্বে সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মহেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই । লগতে অভিনেতা তথা নাট্যকৰ্মী ৰাতুল ভূঞাই এটি কবিতা আবৃত্তিৰে শুভাৰম্ভ কৰে ।
মুঠ ৭ টা শাখাত বিভক্ত প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী ২১ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা প্ৰতিযোগীয়ে অহা ১২ জুলাইত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে । এই আবৃত্তিৰ অনুষ্ঠানৰ আঁত ধৰে মৰিগাঁও জিলা আবৃত্তি আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ সভাপতি ডঃ উৎপল নাথ, সম্পাদক নজৰুল ইছলাম আৰু জিলাৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক নৱ কুমাৰ ডেকাই ।
জিলা সমিতিৰ উপদেষ্টা পিনাকী ভূষণ মহন্ত সমন্বিতে বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত হৈ মৰিগাঁও জিলা বিদ্যালয় সমূহৰ পৰিদৰ্শক অপূৰ্ব কুমাৰ ঠাকুৰীয়াই ভাষণ প্ৰদান কৰে । আনহাতে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক বাবুল বৰা, প্ৰাক্তন শিক্ষক বুবুমণি গোস্বামী, সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ শৰ্মা, জগদীশ নাথেও বক্তব্য আগবঢ়ায় ।
লগতে পঢ়ক:"জুবিন গাৰ্গৰ ছবি আমাৰ ঘৰত নাৰাখোঁ..." : মচি দিয়া হ'ল প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিচ্ছবি
প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিক্ৰী হ'ল অসমত উৎপাদিত মাচ্চা চাহ: ভাৰতীয় চাহৰ বাবে ঐতিহাসিক দিন