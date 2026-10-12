বিৰোধীক বিশেষ চৰ্ত বান্ধি বেলটত ভোটযুদ্ধৰ বাবে সাজু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এছআইআৰ আৰু ভোট চুৰিৰ অভিযোগ তুলি চলোৱা প্ৰতিবাদৰ বাবে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছ দলক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে ৷
By PTI
Published : October 12, 2026 at 10:37 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধী দলসমূহে ব্যাপক প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে যদি কেৰালাম, কৰ্ণাটক আৰু তেলেংগানাত শাসন কৰি থকা কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ইস্তফা দিয়ে, তেন্তে তেওঁ বেলটত নিৰ্বাচনী যুঁজ দিবলৈ সাজু আছে ৷ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ অধীনত ইভিএমৰ দ্বাৰাই এই তিনিওখন চৰকাৰ গঠন হোৱা বুলি দাবী কৰি এই মন্তব্য কৰে ড৹ শৰ্মাই ৷
দিছপুৰস্থিত লোকসেৱা ভৱনত সোমবাৰে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ উক্ত সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এছআইআৰ আৰু ভোট চুৰিৰ অভিযোগ তুলি চলোৱা প্ৰতিবাদৰ বাবে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছ দলক তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে ৷
This isn't a movement. It's a regime-change project by Dimagi Naxals https://t.co/GH4DKyRwUy— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 12, 2026
ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘যদি ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছে নিজৰ চৰকাৰৰ পৰা ইস্তফা দিবলৈ সাজু হয়, তেন্তে মই বেলট পেপাৰত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সাজু । কেৰেলা, কৰ্ণাটক আৰু তেলেংগানাৰ চৰকাৰে পদত্যাগ কৰিব লাগে, কাৰণ সেই চৰকাৰসমূহো জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বত 'ভোট চুৰি'ৰ জৰিয়তে গঠন কৰা হৈছিল ।’’
এছআইআৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সমগ্ৰ দেশৰ জনগাঁথনি পৰিৱৰ্তন পৰীক্ষাৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজন ৷ তেওঁ কয়, ‘‘ভাৰতক SIR লাগে । বৃহৎ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশৰ বাবে অসম, পশ্চিমবংগ আৰু ঝাৰখণ্ডৰ জনগাঁথনি সলনি হৈছে । প্ৰতিদিনে অনুপ্ৰৱেশ ঘটি আছে আৰু আমি যদি তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰাব নোৱাৰোঁ, তেন্তে ভাৰতৰ জনগাঁথনি সলনি হ'ব ।’’
राहुल गांधी और कांग्रेस को मेरा Challenge https://t.co/6yGBBL6AaL— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 12, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন নিশ্চিত কৰিবলৈ এছ আই আৰ অপৰিহাৰ্য বুলি কয় । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই দাবী জনাইছো যে প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ মূৰে মূৰে এছআইআৰ হ'ব লাগে । তেতিয়াহে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা হ'ব ।’’
ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছে বিদেশী শক্তিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে কাম কৰি আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁলোকে সকলো গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংস কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । তেওঁলোকে ভাৰতক নেপাল আৰু বাংলাদেশৰ দৰে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।’’
राहुल गांधी खुद की हार का बदला लेने के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों का अपमान कर रहे है https://t.co/AJDzZUbNw9— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 12, 2026
ড৹ শৰ্মাই লগতে অভিযোগ কৰে যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহক অৰাজকতাৰ সন্মুখলৈ ঠেলি দিছে । তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ‘ভোট চুৰিৰ প্ৰতিবাদ’ক জনসমৰ্থন অবিহনে শাসন ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন সাধন কৰাৰ প্ৰয়াস বুলি অভিহিত কৰে ।
भाजपा Election जीते तो Vote Chori! कांग्रेस Election जीते तो सीनाजोरी ? https://t.co/sgNSABnXd1— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 12, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘কোনো জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন অবিহনে মাত্ৰ ২০০০-৩,০০০ লোকেহে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে যোগদান কৰিছে । এই সমগ্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে এজাক হতাশগ্ৰস্ত লোক আৰু 'ডিমাগী নক্সাল', যিয়ে ভাৰত বৃদ্ধি হোৱাটো নিবিচাৰে ।’’
লগতে পঢ়ক: পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যৰ মহিলাৰ মুখত বিৰিঙিব হাঁহি, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিব ধনৰ টোপোলা !