বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত গ্ৰন্থৰ সুবাস ল'বলৈ গ্ৰন্থমেলাত ভিৰ
নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত লোকাৰণ্য হৈ পৰে খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত চলি থকা অসম গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰি ।
Published : January 1, 2026 at 7:56 PM IST
গুৱাহাটী : খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত চলি থকা অসম গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ ভিৰ । নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোত গ্ৰন্থৰ সুবাস ল'বলৈ লোকাৰণ্য হৈ পৰে অসম গ্ৰন্থমেলা, গুৱাহাটীৰ বাকৰি ।
অসম প্ৰকাশন পৰিষদ আৰু সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থাই যৌভভাৱে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহবিদ্যালয় খেলপথাৰত আয়োজন কৰা অসম গ্ৰন্থমেলা, গুৱাহাটীত ভিৰ কৰে হাজাৰ হাজাৰ পাঠত তথা গ্ৰন্থপ্ৰেমীয়ে ৷ ১ জানুৱাৰী পুৱাৰ ভাগত যদিও মানুহে নৱবৰ্ষৰ উপলক্ষে বিভিন্ন মঠ-মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰা দেখা গৈছিল, বিয়লি ভাগত জনস্ৰোতে কেইবা হাজাৰৰ সীমা অতিক্ৰম কৰে ৷
বছৰৰ প্ৰথম দিনটো গ্ৰন্থৰ সান্নিধ্যত উদযাপন কৰিবলৈ গ্ৰন্থপ্ৰেমী তথা লেখক-সাহিত্যিকৰ এনে বিশাল সমাৱেশে খানাপাৰাৰ বাকৰিত এক উৎসৱৰ লহৰ সৃষ্টি কৰে ৷ গ্ৰন্থ বিপণিত হেঁপাহৰ গ্ৰন্থখন ক্ৰয় কৰি ২০২৬ নৱবৰ্ষক স্বাগত জনাই এক বিশেষ আনন্দ উপভোগ কৰে হেজাৰ হেজাৰ পঢ়ুৱৈয়ে ।
আনহাতে, বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত কিতাপ বিক্ৰীও আন দিনৰ তুলনাত যথেষ্ট ভাল বুলি সদৰী কৰে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই । লগতে যোৱা ২৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৩১ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত ৩ কোটি ৮০ লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰী হোৱা বুলিও জনায় প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতাই ৷
প্ৰমোদ কলিতাই কয়, "শিশু বিষয়ক গ্ৰন্থ বেছিকৈ বিক্ৰী হৈছে । আজি আমাৰ আছিল গল্প বিষয়ক আলোচনা । ডঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই উদ্বোধন কৰা এই আলোচনা সত্ৰ সঞ্চালনা কৰে অতনু ভট্টাচাৰ্যই । আয়াৰ বাহিৰেও অসমৰ বহুকেইগৰাকী গল্পকাৰে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । এটা ফলপ্ৰসূ আলোচনা সত্ৰ অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ।"
আনহাতে, আজিৰ দিনটোত ৰাইজৰ উপস্থিতি অনুসৰি ৪ কোটি ৫০ লাখ টকাৰ গ্ৰন্থ বিক্ৰী হ'ব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হয় গল্পগাথা নামৰ এক অনুষ্ঠান ।
কবি, গল্পকাৰ অতনু ভট্টাচার্যই পৰিচালনা কৰা অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, অসম সাহিত্য সভাৰ প্রাক্তন সভাপতি ডঃ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাই । সন্ধিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, ৬ জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগা গ্ৰন্থমেলাত এইবাৰ বিশেষকৈ প্ৰয়াত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ লগত জড়িত বিভিন্ন গ্ৰন্থসমূহে গ্ৰন্থপ্ৰেমীৰ মাজত বিশেষ আকৰ্ষণ সৃষ্টি কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত কবি কপিল বৰঠাকুৰৰ 'পিতৃৰ দৃষ্টিত জুবিন গাৰ্গ' পুথিখনে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে ।