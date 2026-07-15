ETV Bharat / state

পুৱা ৩.৩০ বজালৈ ৰোস্তোৰাঁ খোলা ৰাখিব পৰাকৈ ৰেস্তোৰাঁ কৰ্তৃপক্ষ সাজুনে ?

এফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক আদৰণি জনাইছে, আনফালে কৰ্মচাৰীৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি উল্লেখ কৰে একাংশ ৰেস্তোৰাঁৰ কৰ্তৃপক্ষই ।

CM on restaurants open time
পুৱা ৩.৩০ বজালৈ ৰোস্তোৰাঁ খোলাৰ অনুমতি: সাজু নে ৰেস্তোৰাঁ কৰ্তৃপক্ষ ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 7:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সমগ্ৰ বিশ্ব এতিয়া ফিফা জ্বৰত আক্ৰান্ত ৷ অসমো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় । ৰাজ্যতো ফিফা বিশ্বকাপৰ উৎসাহ-আনন্দ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । আনহাতে, জনসাধাৰণৰ এই উৎসাহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে এক বিশেষ ঘোষণা কৰে ৷

সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ লগতে আন জিলা প্ৰশাসনক এক নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া নিৰ্দেশনা অনুসৰি, গুৱাহাটীত ১৫, ১৬, ১৯ আৰু ২০ জুলাইৰ নিশা ৰেস্তোৰাঁসমূহ খুলি ৰখাৰ সময় পুৱা ৩.৩০ বজালৈ বঢ়াই দিয়াৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনক অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে । তদুপৰি কোনো জিলাত যদি ৰেস্তোৰাঁৰ মালিক সন্থাৰ অনুৰোধ আৰু স্থানীয় জনসাধাৰণে বিচাৰে, সেইসমূহ জিলাৰ সংশ্লিষ্ট প্ৰশাসনকো একেধৰণৰ অনুমতি দিব পৰাকৈ অধিকাৰ প্রদান কৰা হৈছে ।

পুৱা ৩.৩০ বজালৈ ৰোস্তোৰাঁ খোলাৰ অনুমতি: সাজু নে ৰেস্তোৰাঁ কৰ্তৃপক্ষ ? (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত আমি ৰেস্তোৰাঁ কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ মহানগৰীৰ কেইখনমান ব্যস্তপূৰ্ণ ৰেস্তোৰাঁত । তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই অনুমতিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি বা তেওঁলোকে পুৱতি নিশালৈকে ৰোস্তোৰাঁ খুলি ৰাখিব পৰাকৈ প্ৰস্তুতনে ? ইয়াৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাক আদৰণি জনোৱা বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰায়সংখ্যক ৰেস্তোৰাঁ কৰ্তৃপক্ষই । আনহাতে, কৰ্মচাৰীৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব বুলিও কেইবাখনো ৰেস্তোৰাঁ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকাশ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত লতাশিলৰ হেং আউট নামৰ ৰেস্তোৰাঁখনৰ মেনেজাৰ ভৱেশ বৈশ্যই কয়, "পুৱা ৩.৩০ বজালৈ ৰেস্তোৰাঁ খোলা ৰাখিব পাৰিলে ভালেই কথা । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি ঘোষণা কৰিছে তাৰ জৰিয়তে ব্যৱসায়ীসকল উপকৃত হ'ব । আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ কথা পাতিম । যদি তেওঁলোকে ৩.৩০ বজালৈ খুলি ৰাখিব বুলি কয় তেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত ল'ম । এনেই নিশা ১২ বজালৈকে আমাৰ ৰেস্তোৰাঁ খোলা থাকেই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "এইকেইদিন লতাশিলত ফিফা বিশ্বকাপৰ খেল যাবলৈ বহু মানুহ আহি আছে । বিশ্বকাপ খেল আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত লতাশিললৈ খেল চাবলৈ অহা গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়িছে । আমি নিশা ১২ বজাত ৰেস্তোৰাঁ বন্ধ কৰোঁ যদিও ১২ বজাৰ পিছতো বহু মানুহ খাদ্য বিচাৰি আহে ।"

আনহাতে, বিএলআৰ এক্সপ্ৰেছৰ কৰ্মচাৰী মৃণায়ক শৰ্মাই কয়, "আমি কথাটো শুনাৰ পিছতে খোলা ৰখাৰ পৰিকল্পনা চলি আছে । আমাৰ ৰেস্তোৰাঁ ১০.৩০ বজাত বন্ধ হয় । কিন্তু আমি পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব পৰা যায় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাল পদক্ষেপ লৈছে, আমাৰ কাৰণেও আৰু ফুটবলপ্ৰেমীৰ বাবেও । লতাশিল খেলপথাৰত ফুটবলপ্ৰেমীসকলক খেল উপভোগ কৰাৰ বাবে চিএম ফিফা ফেন ক্লাবে (CM FIFA FAN PARK) যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আমি ভাবিছিলোঁ যে দৰ্শক নহ'ব বুলি । কিন্তু দৰ্শকৰ ভাল সঁহাৰি পাইছে । তাৰ ফলত আমাৰ গ্ৰাহকো বাঢ়িছে ।"

ইফালে লতাশিলৰ আইচক্ৰীম বিপণিৰ কৰ্মচাৰী প্ৰণীতা কাকতিয়ে কয়, "আমাৰ বিপণিও পুৱা ৩.৩০ বজালৈ খোলাৰ বাবে আলোচনা কৰি থকা হৈছে । বৰ্তমানলৈ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে সেইটো ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ভাল হ'ব ।"

ৰোল মেনিয়াৰ লতাশিল আউটলেটৰ স্বত্বাধিকাৰী ধীৰাজ বণিয়াই কয়, "১২ বজাত মোৰ বিপণি বন্ধ হৈ যায় । যদি মই ৩-৪ বজালৈ বিপণি খোলা ৰাখিবলগা হয় তেতিয়া মোৰ কৰ্মচাৰীসকলক হাৰাশাস্তি কৰা হ'ব । কিয়নো তেওঁলোক দিনৰ ১২ বজাৰ পৰা আহে । তদুপৰি আমিও দোকানখন বন্ধ কৰিলেহে খেল চাব পাৰিম । আমাৰো খেল চাবৰ মন যায় ।"

লগতে পঢ়ক :ফুটবল অনুৰাগীৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ ঘোষণা: পুৱা ৩:৩০ বজালৈ খোলা ৰাখিব পাৰিব ৰেস্তোঁৰা
লগতে পঢ়ক :৬০ বছৰীয়া প্ৰতিশোধৰ ৰণ: মাৰাডোনা-বেকহামৰ পৰা মেছি-কেনলৈ; 'ভগৱানৰ হাত'ৰ সজীৱ স্মৃতি

TAGGED:

FIFA 2026
গুৱাহাটীৰ ৰেস্তোৰাঁ ব্যৱসায়
ৰেষ্টুৰেণ্ট ব্যৱসায়
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
CM ON RESTAURANTS OPEN TIME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.