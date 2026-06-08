ETV Bharat / state

অসমীয়া-বিহাৰীৰ সংঘাতক নস্যাৎ কৰি আৰক্ষীৰ মন্তব্য, এয়া ধনদাবীৰ ঘটনা

খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়াৰ আক্ৰমণক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া । কিন্তু আৰক্ষীৰ বিপৰীত ভাষ্য ৷

Assamese go back controversy
খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়াৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা; আৰক্ষীৰ বিপৰীত ভাষ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 9:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰ্যনগৰত খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়াৰ আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । জাঙুৰ খাই উঠিছে দল-সংগঠন । আনহাতে, সোমবাৰেও অনা অসমীয়াৰ উদ্ধতালিক লৈ উত্তপ্ত হৈ আছে আৰ্যনগৰ । দোষীক কৰায়ত্তৰ দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ জাতীয় সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ । এই ঘটনাৰ লগত জৰিত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা কাবাডী সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আলোক ত্ৰিপাঠীৰ বাসগৃহ ঘেৰাও কৰে বিভিন্ন দল-সংগঠনে ।

ইফালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াৰ আৰ্যনগৰৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ । ঘটনাৰ উচিত তদন্ত কৰি দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাই মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু জিলা আয়ুক্তলৈ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান আছুৰ ।

খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়াৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা; আৰক্ষীৰ বিপৰীত ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

জিলা আয়ুক্তক স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰি সদৌ‌ গুৱাহাটী ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল ডেকাই কয়, "কালি আৰ্যনগৰত সংঘটিত ঘটনাৰ ওপৰত জিলা আয়ুক্ত আৰু আৰক্ষী আয়ুক্তক স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ । তেওঁলোকে অসমীয়াবিৰোধী শ্লোগান দিবলৈ সাহস ক'ত পালে । ইমান সাহস । ড্ৰাগছ কোনে বিক্ৰী কৰে আৰু কোনে ক্ৰয় কৰে প্ৰশাসনৰ হাতত তথ্য আছে । আৰক্ষী, স্থানীয় লোকৰ গাত হাত দিবলৈ সাহস ক'ত পালে । আৰক্ষীয়ে যিকোনো প্ৰকাৰে আৰক্ষীৰ গাত হাত দিয়া, সাংবাদিকৰ গাত হাত দিয়াৰ বিৰুদ্ধে কোঠৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "দোষীৰ বিৰুদ্ধে যেতিয়ালৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়ালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা‌ ক্ষান্ত নহও । দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে ।দোষীসকলক শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰিবই লাগিব । অসমত অসমীয়া গ'-বেক শ্লোগান নচলিব । অসমীয়াক প্ৰহাৰ, আৰক্ষী বিষয়াক প্ৰহাৰ কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব ।"

আনহাতে, আৰ্যনগৰত সংঘটিত ঘটনা সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী মহানগৰ পশ্চিম আৰক্ষী জিলাৰ ডিচিপি (DCP) বলিন দেউৰীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অসমীয়া আৰু বিহাৰীৰ সংঘাত বুলি চলা চৰ্চাটো সত্য নহয় । এয়া ধনদাবীৰ ঘটনাহে । যিকেইজন মানুহ কালিৰ ঘটনাৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আগতেও ভৰলু আৰু বশিষ্ঠ থানাত ধনদাবীৰ অভিযোগত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে । তেওঁলোক জে'ললৈ গৈছে । দেওবাৰৰ ঘটনাটো ধনদাবীৰ আছিল । কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে নাবাচিব বুলি গম পালে তেতিয়া অসমীয়া আৰু বিহাৰী ইছ্যুলৈ ডাইভাৰ্ট কৰিছে । যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ আৱেগিক, সেয়েহে তেওঁলোকে এই ইছ্যুটোৰ আশ্ৰয় লৈ বাচি যাব বিচাৰিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ অসমীয়া মানুহবোৰ সজাগ হ'ব লাগিব । ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযানটো অসমীয়া-বিহাৰীলৈ নিব নালাগে । অসমীয়া গ' বেক ধ্বনি কোনেও দিয়া নাই ।"

লগতে পঢ়ক :ৰাজধানী চহৰত অসমীয়া গ’ বেক ধ্বনি, উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি
লগতে পঢ়ক :সন্দীপন, অমৃতপ্রভা, নন্দেশ্বৰ আৰু পৰেশৰ জামিন আবেদন নাকচ, জুবিনে ন্যায় পাব বুলি দাবী সাক্ষ্যদানকাৰীৰ

TAGGED:

গুৱাহাটী আৰক্ষী
অসমীয়া বিহাৰী সংঘাত
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAMESE GO BACK
ASSAMESE GO BACK CONTROVERSY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.