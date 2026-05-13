জনতাক দোষাৰোপ নহয়, চৰকাৰৰ জবাবদিহিতাৰ প্ৰয়োজন: মোদীৰ আহ্বান সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া

জনতাক দোষাৰোপ নহয়, চৰকাৰৰ জবাবদিহিতাৰ প্ৰয়োজন: মোদীৰ আহ্বান সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া
আৰম্ভ হল ভিভিআইপিৰ কনভয়ৰ বাহন কৰ্তন প্ৰক্ৰিয়া ।
Published : May 13, 2026 at 8:51 PM IST
তেজপুৰ: পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা আৰু সম্ভাব্য অৰ্থনৈতিক সংকটৰ মাজতে বিগত দেওবাৰে হায়দৰাবাদত প্ৰধান মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বিজেপিৰ এক সমাবেশত দেশবাসীক মিতব্যয়ী জীৱনশৈলী গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় । দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস, ৰাজহুৱা যাতায়াতৰ অধিক ব্যৱহাৰ, বৈদ্যুতিক বাহন গ্ৰহণ, সামগ্ৰী পৰিবহণত ৰে’ল ব্যৱহাৰ, 'ৱৰ্ক ফ্ৰম হ’ম' পদ্ধতিৰ লগতে এবছৰলৈ সোণ ক্ৰয় আৰু বিদেশ ভ্ৰমণ পৰিহাৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
আনহাতে, ইন্ধন সঞ্চয়ৰ ক্ষেত্ৰত নিজেও আৰ্হি দেখুৱাবলৈ বুধবাৰে নিজৰ কনভয় সীমিত কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে । লগতে কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলক নিজৰ কনভয় সীমিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ইতিমধ্যে গুজৰাটৰ ৰাজ্যপালে ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত ৰে'লৰ জৰিয়তেই চলাচল কৰাটো নিশ্চিত কৰে ।
কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানৰ পাছতেই বিভিন্ন মহলত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বিশ্বজিৎ বড়োৱে কয়, "ই এক সুন্দৰ পদক্ষেপ । কাৰণ অসমতো নতুন চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ যদিও এনে পদক্ষেপে দেশৰ অৰ্থনীতি উন্নত বা সবল কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ৰ পৰিস্থিতিত এনে পদক্ষেপৰ প্ৰয়োজন আৰু এই পদক্ষেপে আন বহুজনক বিভিন্ন ধৰণে যদিহে উৎসাহিত কৰাত সহায় কৰে বা অনুপ্ৰাণিত কৰে, তেন্তে অদূৰ ভৱিষ্যতে ই এক যোগাত্মক আৰু স্থায়ী পদক্ষেপলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব পাৰে । সেই সময়ৰ পৰাহে অৰ্থনীতিৰ উন্নতিৰ কথাটো আহি পৰিব ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "১৯৬৭ চনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে দেশৰ বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ সংকটৰ সময়ত জনসাধাৰণক 'সোণ নিকিনিব' বুলি আহ্বান জনাইছিল । সেই সময়ৰ কাকতৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সোণ আমদানিয়ে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ ওপৰত বোজা বৃদ্ধি কৰাত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 'ৰাষ্ট্ৰীয় শৃংখলা আৰু ত্যাগ'ৰ আহ্বান জনাই জনতাক সোণ ক্ৰয়ৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । এইবাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই জনসাধাৰণক এই আহ্বান কৰিছে ।"
আনহাতে, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষক ছাত্ৰী প্ৰিয়দৰ্শিকা মেধিয়ে কয়, "যুদ্ধকালীন আৰ্থিক সংকটৰ পৰা দেশক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ চৰকাৰৰ সুদূৰপ্ৰসাৰী নীতি গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন । কিন্তু সেই দায়িত্ব জনসাধাৰণৰ ওপৰত জাপি দিয়াটো যুক্তিসংগত নহয় ।"
তেওঁৰ মতে, অকল সোণ ক্ৰয় বা ইন্ধন ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিলেই দেশ আৰ্থিক সংকটৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত হ’ব নোৱাৰে । বৰং চৰকাৰৰ নীতি-নির্ধাৰণ আৰু আৰ্থিক পৰিকল্পনাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব ।
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে, "নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তেই দেশজুৰি ব্যাপক ইন্ধন ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা গৈছিল আৰু বহু ঠাইত সাধাৰণ জনতাই ৰাজহুৱা যাতায়াতৰ অভাৱৰ সন্মুখীন হৈছিল । কিয়নো অধিকাংশ বাহন ৰাজনৈতিক সভা-সমিতিত নিয়োজিত আছিল ।"
'ৱৰ্ক ফ্ৰম হ’ম' ব্যৱস্থা সম্পৰ্কেও তেওঁ সংশয় প্ৰকাশ কৰি কয়, "ভাৰতৰ দৰে বহুমুখী সমাজ-অৰ্থনৈতিক বাস্তৱতাত এই পদ্ধতি সকলো ক্ষেত্ৰত কাৰ্যকৰী নহয় । বিশেষকৈ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত ক’ভিডকালীন অনলাইন শিক্ষাৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ এতিয়াও অনুভৱ কৰা হৈছে ।"
সোণ ক্ৰয়ৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰসংগত প্ৰিয়দৰ্শিকা মেধিয়ে কয়, "ভাৰতত সোণ বহু পৰিয়ালৰ বাবে এক সুৰক্ষিত সম্পদ সঞ্চয়ৰ মাধ্যম । যদিও অধিকাংশ সোণ বিদেশৰ পৰা আমদানি কৰা হয় আৰু ই বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ ওপৰত চাপ সৃষ্টি কৰে, তথাপিও কেৱল সাধাৰণ জনতাক সোণ নিকিনিবলৈ কোৱাটোৱে সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান দিব নোৱাৰে ।"
তেওঁ সতর্ক কৰি কয় যে অতিৰিক্ত নিয়ন্ত্ৰণে অবৈধ সোণৰ বেহা আৰু ক’লা ধনৰ প্ৰসাৰ ঘটাব পাৰে । এইক্ষেত্ৰত তেওঁ ইউপিএ চৰকাৰৰ বিত্তমন্ত্ৰী পি চিদাম্বৰমৰ আমোলত গ্ৰহণ কৰা '৮০:২০ নীতি'ৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে, য’ত আমদানিকাৰীয়ে আমদানি কৰা সোণৰ ২০ শতাংশ অলংকাৰৰূপে পুনৰ ৰপ্তানি কৰিব লাগিছিল । যদিও এই নীতিয়ে সম্পূৰ্ণ সমাধান নিদিয়ে, তথাপিও ই কিছু পৰিমাণে বৈদেশিক মুদ্ৰা সংৰক্ষণত সহায় কৰিছিল বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
প্ৰিয়দৰ্শিকা মেধিয়ে লগতে কয় যে নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতেই জনসাধাৰণক মিতব্যয়িতাৰ আহ্বান জনোৱাটোৱে চৰকাৰৰ আৰ্থিক প্ৰস্তুতি আৰু দায়িত্ববোধক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।
“যদি সম্ভাব্য সংকটৰ বিষয়ে আগতেই চৰকাৰ অৱগত আছিল, তেন্তে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত বিপুল সম্পদ আৰু ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ কিয় কৰা হ’ল ?” —এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি তেওঁ বিষয়টোৰ ওপৰত স্পষ্ট জবাবদিহিৰ দাবী জনায় ।