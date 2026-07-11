মন্থৰ গতিত ধুবুৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পুনঃ নিৰ্মাণৰ কাম, তৃণমূল কৰ্মীৰ ক্ষোভ
ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম-কাজ বন্ধ হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি দলটোৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে, স্থায়ী ঠিকনা নোহোৱাত দলীয় কামত ব্য়াঘাত...
Published : July 11, 2026 at 5:55 PM IST
ধুবুৰী: ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম-কাজ বন্ধ হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি দলটোৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । কেৱল সেয়াই নহয়, দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধেও মুকলিকৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে ৰাজীৱ ভৱনে দলটোৰ অসংখ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু কাৰ্যসূচীৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । এই ভৱনটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যে ২০২৫ চনৰ ১৯ নৱেম্বৰত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল ।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং, এআইচিচিৰ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ প্ৰভাকৰ সাথে, লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-নেতা গৌৰৱ গগৈ, ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, বিধায়ক ৱাজেদ আলি চৌধুৰী, আব্দুছ শোভম আলি সৰকাৰৰ লগতে জিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া আৰু শতাধিক তৃণমূল কৰ্মী ।
সেইদিনা দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ মাজত এক আশাবাদী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল । বহুদিনীয়া আশা পূৰণ কৰি অতি সোনকালেই এটি আধুনিক ৰাজীৱ ভৱন গঢ়ি উঠিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল; কিন্তু আধাৰশিলা স্থাপনৰ প্ৰায় সাত মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম ধীৰ গতিত আগবাঢ়ি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ একাংশ কৰ্মীৰ মাজত এই বিষয়টোক লৈ অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হৈছে । দলীয় মহলত এতিয়া সঘনাই উচ্চাৰিত হোৱা এটা প্ৰশ্ন হৈছে- ৰাজীৱ ভৱনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব ?
এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে কয়, "আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই ভৱনটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলো । এয়া জিলা কংগ্ৰেছে নিৰ্মাণ কৰি আছে । আমি সকলোৱে লাহে লাহে নিৰ্মাণ কৰিম । এইটো আৰম্ভ হৈছেহে,আজিলৈকে ইমান দ্ৰুত গতিত কোনো কামেই হোৱা নাই । এইকেইদিনতেই দ্ৰুত গতিত হৈছে,বাকীখিন হ'ব । নগাঁৱত যেনেদৰে নিজাববীয়াকৈ আছে ,ধুবুৰীতো হ'ব ।"
এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা শান্তনু চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "১৯৫০ ৰ আৰম্ভণীতে ধুবুৰীৰ এই ৰাজীৱ ভৱন তদানীন্তন ৰাজহ মন্ত্ৰী মতিলাল বৰাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল । এই ৰাজীৱ ভৱন বহু দশকৰ কংগ্ৰেছৰ আৰু অসম ৰাজনীতিৰ উত্থান-পতনৰ সাক্ষী হৈ আছিল ।" তেওঁ পুনৰ কয়, "ৰাজীৱ ভৱনৰ অসম আৰ্হিৰ ঘৰটো ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত আমাৰ অসুবিধা হৈছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ স্থায়ী ঠিকনা সদ্যহতে নোহোৱা হ'ল আৰু দলীয় যোগাযোগ কমি গ'ল ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আমাৰ এই ঠাই নাইকীয়া হোৱা বাবেই আমি একগোট হ'ব পৰা নাই । বৰ্তমানে জিলাখনৰ সাংগঠনিক স্থিতি কি পৰ্যায়ত আছে সেয়া কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে জানিব পৰা নাই । ধুবুৰী ৰাজীৱ ভৱন আমাৰ কাৰণে ঐতিহ্য । শীৰ্ষ নেতৃত্বই অতি শীঘ্ৰেই এই বিষয়ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি ভৱনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে নাইবা ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।"
লগতে পঢ়ক:প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ৫০খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়, জিএমচিএইছত ৰোগীয়ে পাব প্ৰ'টন থেৰাপী
মধ্যাহ্নভোজন কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি চাৰিদফীয়া দাবীত চচলত প্ৰতিবাদ