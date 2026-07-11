ETV Bharat / state

মন্থৰ গতিত ধুবুৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পুনঃ নিৰ্মাণৰ কাম, তৃণমূল কৰ্মীৰ ক্ষোভ

ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম-কাজ বন্ধ হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি দলটোৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে, স্থায়ী ঠিকনা নোহোৱাত দলীয় কামত ব্য়াঘাত...

reaction over slow reconstruction of Dhubri’s Rajiv Bhawan
ধুবুৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পুনৰ নিৰ্মাণত মন্থৰ গতি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 5:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: ধুবুৰীৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম-কাজ বন্ধ হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি দলটোৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । কেৱল সেয়াই নহয়, দলীয় নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধেও মুকলিকৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।

স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা ধুবুৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে ৰাজীৱ ভৱনে দলটোৰ অসংখ্য গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু কাৰ্যসূচীৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । এই ভৱনটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যে ২০২৫ চনৰ ১৯ নৱেম্বৰত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিল ।

ধুবুৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ পুনৰ নিৰ্মাণত মন্থৰ গতি (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল এআইচিচিৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসম প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং, এআইচিচিৰ সম্পাদক পৃথ্বীৰাজ প্ৰভাকৰ সাথে, লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-নেতা গৌৰৱ গগৈ, ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, বিধায়ক ৱাজেদ আলি চৌধুৰী, আব্দুছ শোভম আলি সৰকাৰৰ লগতে জিলা কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া আৰু শতাধিক তৃণমূল কৰ্মী ।

সেইদিনা দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ মাজত এক আশাবাদী পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল । বহুদিনীয়া আশা পূৰণ কৰি অতি সোনকালেই এটি আধুনিক ৰাজীৱ ভৱন গঢ়ি উঠিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছিল; কিন্তু আধাৰশিলা স্থাপনৰ প্ৰায় সাত মাহ অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম ধীৰ গতিত আগবাঢ়ি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ একাংশ কৰ্মীৰ মাজত এই বিষয়টোক লৈ অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হৈছে । দলীয় মহলত এতিয়া সঘনাই উচ্চাৰিত হোৱা এটা প্ৰশ্ন হৈছে- ৰাজীৱ ভৱনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব ?

এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে কয়, "আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি এই ভৱনটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলো । এয়া জিলা কংগ্ৰেছে নিৰ্মাণ কৰি আছে । আমি সকলোৱে লাহে লাহে নিৰ্মাণ কৰিম । এইটো আৰম্ভ হৈছেহে,আজিলৈকে ইমান দ্ৰুত গতিত কোনো কামেই হোৱা নাই । এইকেইদিনতেই দ্ৰুত গতিত হৈছে,বাকীখিন হ'ব । নগাঁৱত যেনেদৰে নিজাববীয়াকৈ আছে ,ধুবুৰীতো হ'ব ।"

এই সন্দৰ্ভত ধুবুৰীৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা শান্তনু চক্ৰৱৰ্তীয়ে কয়, "১৯৫০ ৰ আৰম্ভণীতে ধুবুৰীৰ এই ৰাজীৱ ভৱন তদানীন্তন ৰাজহ মন্ত্ৰী মতিলাল বৰাই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল । এই ৰাজীৱ ভৱন বহু দশকৰ কংগ্ৰেছৰ আৰু অসম ৰাজনীতিৰ উত্থান-পতনৰ সাক্ষী হৈ আছিল ।" তেওঁ পুনৰ কয়, "ৰাজীৱ ভৱনৰ অসম আৰ্হিৰ ঘৰটো ভাঙি পেলোৱাৰ ফলত আমাৰ অসুবিধা হৈছে । আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে আমাৰ স্থায়ী ঠিকনা সদ্যহতে নোহোৱা হ'ল আৰু দলীয় যোগাযোগ কমি গ'ল ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "আমাৰ এই ঠাই নাইকীয়া হোৱা বাবেই আমি একগোট হ'ব পৰা নাই । বৰ্তমানে জিলাখনৰ সাংগঠনিক স্থিতি কি পৰ্যায়ত আছে সেয়া কংগ্ৰেছৰ তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীসকলে জানিব পৰা নাই । ধুবুৰী ৰাজীৱ ভৱন আমাৰ কাৰণে ঐতিহ্য । শীৰ্ষ নেতৃত্বই অতি শীঘ্ৰেই এই বিষয়ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি ভৱনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে নাইবা ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক:প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ৫০খন বিচনাযুক্ত চিকিৎসালয়, জিএমচিএইছত ৰোগীয়ে পাব প্ৰ'টন থেৰাপী

মধ্যাহ্নভোজন কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিকে ধৰি চাৰিদফীয়া দাবীত চচলত প্ৰতিবাদ

এইখন পৰনিৰ্ভৰশীল, নিকৃষ্ট বাজেট: প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ

TAGGED:

ৰাজীৱ ভৱন
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰকিবুল হুছেইন
GAURAV GOGOI
DHUBRI RAJIV BHAWAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.