কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ পৰিসৰ: চৰকাৰী প্ৰস্তাৱকলৈ কি কয় পৰিৱেশবিদ-অধিবক্তাই

কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ পৰিসৰ: চৰকাৰী প্ৰস্তাৱকলৈ কি কয় পৰিৱেশবিদ-অধিবক্তাই
কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল কি ? ইয়াৰ পৰিসৰ কিমান হ'ব লাগে ? জানিবলৈ পঢ়ক মানিক ৰয়ৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন...
Published : August 21, 2026 at 5:55 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ মুঠ ভূখণ্ডৰ ৪৩০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ (প্ৰায় ১৬৬ বৰ্গ মাইল) আগুৰি থকা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে ৰাজ্যখনক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত এক সুকীয়া পৰিচয় দাঙি ধৰিছে । সম্প্ৰসাৰিত এলেকা বা সংযোজনসমূহসহ প্ৰায় ৯১৫.৩৩ বৰ্গ কিলোমিটাৰ আগুৰি থকা এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনে গোলাঘাট, নগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাক স্পৰ্শ কৰিছে।
এই জিলাকেইখনৰ কাজিৰঙাৰ লগতে আশে-পাশে থকা লোকসকলে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই উদ্যানখনৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই আশে-পাশে গঢ়ি উঠিছে স্থানীয় লোকসকলৰ জীৱন-জীৱিকাৰ উৎস ।
সেউজভূমিৰ সৈতে একাত্ম হৈ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোকে ইয়াতেই পেটৰ ভাতমুঠিও মোকলাবলৈ সক্ষম হৈছে । এনেদৰে চলি আহিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিসৰত বসবাস কৰি থকা লোকসকলৰ জীৱন যাত্ৰা ।
ইয়াৰ মাজতেই শেহতীয়াভাৱে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ পৰিসৰ ১০ কিলোমিটাৰ পৰা ১ কিলোমিটাৰ লৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ ৰাজ্য় চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । সেয়েহে ৰাজ্য়ত বৰ্তমান অতিকৈ চৰ্চাত থকা এটা প্ৰসংগ হৈছে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল । উদ্যানখনৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ পৰিসৰক লৈ শাসক-বিৰোধীৰ বিতৰ্কই ৰাজ্য়ত লহৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই প্ৰসংগকলৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া ।
পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল কি ?
পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল বুলি ক'লে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অথবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ দৰে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ চাৰিওফালে থকা সেই বিশেষ অঞ্চলটোক বুজায়, য'ত প্ৰকৃতি আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মানুহৰ বিভিন্ন কাম-কাজ নিয়ন্ত্ৰণ বা সীমিত কৰা হয় । পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলটোত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অথবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ মূল ভূখণ্ডক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয় । ভাৰতত ১৯৮৬ চনৰ পৰিৱেশ সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সংবেদনশীল অঞ্চলসমূহ ঘোষণা কৰিব পাৰে । অৱেশ্য়ে এটা কথা ঠিক যে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল মানেই সকলো কাম নিষিদ্ধ কৰাটো নুসূচায় । এনে অঞ্চলত সাধাৰণতে প্ৰদূষণকাৰী উদ্যোগ, ডাঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু গছ কটাৰ দৰে পৰিৱেশ ক্ষতিকাৰক কাম বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতহে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হয় ।
শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰিবেশ সংবেদনশীল অঞ্চল (ইক’ ছেনচিটিভ জ’ন)ৰ পৰিসীমা ১০ কিলোমিটাৰৰ পৰা ১ কিলোমিটাৰলৈ সংকুচিত কৰাৰ প্ৰস্তাৱ ঘোষণা কৰিছে । একাংশই বিশেষকৈ স্থানীয় ৰাইজে চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে বিভিন্ন দল-সংগঠন তথা ব্যক্তিবিশেষে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে ।
বিশেষকৈ হাতী, গঁড় আৰু বাঘৰ দৰে প্ৰজাতিক যিবোৰক বিস্তীৰ্ণ বিচৰণভৃমিৰ প্ৰয়োজন তেনে ডাঙৰ প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীসমূহৰ ওপৰত গুৰুতৰ আৰু ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লগতে থলুৱালোকৰ জীৱন-জীৱিকাত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশংকা কৰা হৈছে ।
কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বৰ্তমানৰ বাফাৰ এলেকাৰ ৯০ শতাংশ সংকুচিত কৰিবলৈ কৰা ঘোষণাই সংৰক্ষণকৰ্মী আৰু সংশ্লিষ্ট নাগৰিক মহলৰ মাজত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু বিভিন্ন মহলে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে । ইফালে, পৰিবেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ গাইডলাইনক লৈ মানুহৰ মাজত বিভ্ৰান্তিৰো সৃষ্টি হৈছে ।
কি এই পৰিবেশ সংবেদনশীল অঞ্চল আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ ক'ত কিদৰে পৰে সেই বিষয়ে পৰিৱেশবিদ,অধিবক্তা আৰু সংগঠনৰ নেতাই ইটিভি ভাৰতৰ আগত এইদৰে ব্য়াখ্য়া আগবঢ়াইছে -
চৰকাৰে প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব
কাজিৰঙাৰ চৰকাৰী প্ৰস্তাৱিত পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল প্ৰসংগত অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ কাৰ্যকৰী সচিব নিতুল নাথে কয়, "ইয়াত পক্ষপাতিত্বৰ কথা নাই । আমাৰ এটাই পক্ষ যে আমি ৱাইল্ড লাইফৰ পক্ষত থাকিব লাগিব । কাজিৰঙা হৈছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র । কাজিৰঙাক সুৰক্ষিত কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ ওচৰৰ লোকসকলক সুৰক্ষাৰ কথা পাতি আমি লাভ নাই । কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানকলৈ পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল কৰা হৈছে, মানুহকলৈ কৰা হোৱা নাই । জীৱ-জন্তুৰ পৰিভ্ৰমণত যাতে কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল কৰা হয় । তাত অত্যাধিক উন্নয়নৰ কথা ক'লে ভুল হ'ব ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আনহাতে পৰিসৰৰ কোনো নিৰ্দ্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা নাই । যদিও ন্যায়ালয়ে এক কিলোমিটাৰৰ পৰা ৩ কিলোমিটাৰৰ কথা কৈছে; কিন্তু প্ৰয়োজন যিমান হয় সিমান লাগিব । কোনোবা স্থানত এক কিলোমিটাৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে, সেইদৰে কোনোবা স্থানত ২৫ কিলোমিটাৰো দৰকাৰ হ'ব পাৰে । চৰকাৰে প্ৰয়োজন অনুসৰি প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব । অসম চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বাৰিষা সময়ত কাজিৰঙাৰ জীৱ-জন্তু সুৰক্ষাৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰলৈ উঠি যায় । কিমান দূৰলৈ যাই কোনেও নাজানে । তাতে সীমা এক কিলোমিটাৰ কৰিলে হাতী-মানুহৰ সংঘাত বেছি হ'ব । গতিকে অসম চৰকাৰে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদনৰ ওপৰতে সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব । আজিৰ পৰা ১০-১২ বছৰ আগতে চৰকাৰে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ ওপৰত লোৱা মতামত আধৰুৱা হৈ থাকিল । গতিকে আজিৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ ওপৰতো মতামত লোৱা দৰকাৰ । পৰিৱেশৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল সলনি কৰিব লাগিব ।"
পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ প্ৰসংগত তেওঁ পুনৰ কয়, "পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল কাৰ বাবে, পৰিৱেশৰ বাবে । পৰিৱেশ মানে বন্যপ্ৰাণীৰ কথাকে কোৱা হৈছে । জীৱ-জন্তুৰ পৰিভ্ৰমণত যাতে বাধা নাহে তাৰ বাবে পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকা কৰা হয় । পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল এটাত উন্নয়ন কৰিলে জীৱ-জন্তুৰ পৰিভ্ৰমণত বাধা আহি পৰিব । ইয়াত প্ৰদূষণমূলক উদ্যোগ কৰিব নোৱাৰে যদিও কূটিৰ শিল্পৰ উদ্যোগ কৰিব পাৰে; কিন্তু খননকাৰ্যত বাধা আছে । কাজিৰঙাত ইমান দিনে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ চলি আছিল;কিন্তু হঠাতে এইটো এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা হ'ল । অসম চৰকাৰে আগৰ দৰেই প্ৰতিবেদন আকাৰে পঠাব লাগে ।"
অৰণ্য সুৰক্ষা সমিতি অসমৰ কাৰ্যকৰী সচিবগৰাকীয়ে পুনৰ কয় যে বন্যপ্ৰাণীৰ অসুবিধা নোহোৱা কিছুমান ঠাইত সেইদৰেই পৰিসৰটো ৰাখিব লাগিব; কিন্তু কাৰ্বি পাহাৰত পৰিসৰটো ১৫ কিলোমিটাৰলৈকে ৰাখিব লাগে । কাৰণ ন'হলে পাহাৰ খনন হ'ব আৰু লগে লগে সমস্যা বাঢ়ি যাব । ইফালে কাজিৰঙাৰ শোণিপুৰফালে ১০ কিলোমিটাৰ ৰাখিব লগে অসুবিধা হ'ব । বহুত গাঁও সোমাই যাব । তাত হয়টো এক কিলোমিটাৰ ৰাখিলে হ'ব । চৰকাৰৰ কথাবোৰ স্পষ্ট নহয় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে এটা কথা কৈছে আৰু বনমন্ত্রীয়ে আন এটা কথা কৈছে ।
সমগ্ৰ বিষয়টো চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিব লাগে
আনহাতে দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা পৰিৱেশবিদ প্ৰমোদ কলিতাই কয়, "পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল বুলি ক'লে বহুতে ভাৱে যে তাত কোনো উন্নয়ন হ'ব নোৱাৰে; কিন্তু প্ৰকৃততে সেইটো সত্য নহয় । তাত বহুখিনি কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকে । ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল কৰা হৈছে। বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যক আৰু অধিক সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে কৰা হৈছে । প্ৰটেকটেড এৰিয়া তথা বাফাৰ এৰিয়াৰ বাহিৰৰ অংশত পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল কৰা হয় । ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ নিদিয়া পৰ্যন্ত ১০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল ধৰি ৰখাৰ কথা ন্যায়ালয়ে কৈছিল । সেই অনুসৰি কাজিৰঙাত চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ নকৰা বাবে ১০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল হৈ আছে ।"
তেওঁ কয়, "শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে একৰ পৰা তিনিকিলোমিটাৰৰ কথা কৈছে । কথা হৈছে যে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল থকাৰ ফলত বৰ্তমান কাজিৰঙাত কি প্ৰভাৱ পৰিছে । মই ভাবো বৰ্তমানলৈ চলি আছে যেতিয়া একো প্ৰভাৱ পৰা নাই । পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলত তিনিটা স্তৰ থাকে। এটা হৈছে য'ত একো কৰিব নোৱাৰি, আনটো হৈছে অনুমতি সাপেক্ষে নিয়মৰ মাজেৰে কৰিব পাৰে । আনটো হৈছে সচৰাচৰ কৰিব পাৰে । এই অঞ্চলত কয়লা খনন, শিলৰ কোঁৱেৰি তথা প্ৰদূষণমূলক উদ্যোগ কৰিব নোৱাৰে । এইবোৰৰ লগত সাধাৰণ ৰাইজৰ কোনো সংযোগ নাথাকে । আনহাতে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলত বৃহৎ অট্টালিকা বনাব নোৱাৰিলেও দুমহলীয়ালৈকে ঘৰ বনাব পাৰে । সেইদৰে এক কিলোমিটাৰৰ পাছত কিছুমান নিৰ্মাণকাৰ্য কৰিব পাৰে । হোটেল, ৰি'জৰ্ট আদি কৰিব পাৰে । প্ৰদূষণমুক্ত বিভিন্ন উদ্যোগো কৰিব পাৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "মই ভাবো পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলক লৈ কোনো অসুবিধা হ'ব নালাগে । অঞ্চলটো কমাই দিলে প্ৰদূষণ হোৱা বহুত উদ্যোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কয়লা খননৰ কথা আহি পৰিব পাৰে, শিলৰ কোঁৱেৰি হ'ব পাৰে। গতিকে গোটেই বিষয়টো চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিব লাগে । দীপৰ বিলৰ ক্ষেত্রত স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে । কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্রত ২০১৫ চনত ওলোৱা নিৰ্দেশনাত কোনো কথা স্পষ্ট নাছিল । কাজিৰঙাৰ ৰাইজ বিভ্ৰান্ত হৈ আছে। মই ৰাইজক দোষাৰোপ কৰা নাই । ৰাইজক স্পষ্ট কৰি একো কোৱা নাই । পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলত ৰাইজৰ মৌলিক অধিকাৰত কোনো বাধা নাই । সেয়ে চৰকাৰে স্পষ্ট কৰিব লাগে। ৰাইজে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষা বিচাৰে । মানুহে নিজৰ জীৱন-জীৱিকাৰে বাস কৰিব পাৰে। তাত কোনো অসুবিধা নাই ।"
বিশেষ বিশেষ কাৰণত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শিথিলতা দিছিল
এই সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ৰ প্ৰসংগত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা শান্তনু বৰঠাকুৰে কয়, "উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ ক্ষেত্রত ১০ কিলোমিটাৰ হ'ব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দিছিল । সেই নিৰ্দেশনা বহু দিন ধৰি চলি আছিল; কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তাৰ এটা ৰিভিউ হ'ল আৰু ৰিভিউ হোৱাৰ পাছত ন্যায়ালয়ে কমেও এক কিলোমিটাৰ থাকিব লাগিব বুলি ক'লে । তাতকৈ বেছিও থাকিব পাৰে । সেইটো নিৰ্ভৰ কৰিব তাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত। কিছুমান বিশেষ বিশেষ কাৰণত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শিথিলতা দিছিল । এক কিলোমিটাৰৰ কথা কৈছিল যদিও ৰাজ্য চৰকাৰে বিচাৰিলে তাতকৈ বেছি কৰিব পাৰে। তাত কোনো বাধা নাছিল। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিশেষ পৰিপ্ৰক্ষিতত ৰায়টো দিছিল; কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে লাভ কৰা সেই ক্ষমতা পৰিৱেশৰ স্বাৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব নে নাই সেইটো ৰাজ্য চৰকাৰে সঠিকভাৱে লোৱাটো জৰুৰী ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কাজিৰঙাৰ ক্ষেত্রত চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে সেইটো কাজিৰঙা তথা পৰিৱেশৰ সুৰক্ষাৰ বাবে লোৱা যেন নালাগে । সেইটো তাত থকা ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্রী-বিধায়ক তথা উদ্যোগপতিৰ স্বাৰ্থত লোৱা যেন লাগিছে । তাত ডাঙৰ ডাঙৰ হোটেল আহিছে, পঞ্চতাৰকা হোটেল আহিছে । আনহাতে কাজিৰঙাৰ কাষত কাৰ্বি আংলঙত খনন চলি আছে । গতিকে সেইবোৰৰ বাবেহে এই কামটো কৰা যেন লাগে । এই কথাটোৱে মানুহক ক্ষুব্ধ কৰিছে । আনহাতে এইটো কথা সঁচা যে পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল দিয়াৰ লগে লগে তাত থকা মানুহৰ কিছু অসুবিধা হয়, সেই অসুবিধা দূৰ কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ ।"
নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক:শ্বেতপত্র প্রকাশ কৰক চৰকাৰে; কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰে আপোচ নচলিব : সদৌ অসম ছাত্র সন্থা
কাজিৰঙাৰ পৰিৱেশ সংবেদনশীল এলেকাৰ পৰিসৰ বাঢ়িলে তাৰ মানুহবোৰ কেনেকৈ চলিব ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন
পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চলৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি বিপদত গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ; চৰকাৰৰ সমৰ্থনত ৰাইজ