সলনি হ'ল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নাম : আদৰণি বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ

আন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বোৰৰ নাম ঠাইখনৰ নামেৰে হৈছে । বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰতহে আছিল ব্যতিক্ৰম ।‌

Reaction on name change of Fakhruddin Ali Ahmed Medical College and Hospital in Barpeta
সলনি হ'ল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নাম (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 6:15 PM IST

বৰপেটা: বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নাম মঙলবাৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত সংশোধন কৰি বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল কৰা হয় । কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত আয়োজিত এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰাৰ পাছত বৰপেটাত ৰাইজৰ মাজতো সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া ।‌

২০১১ চনত স্থাপন হোৱা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালখনৰ নাম প্ৰথমতে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালেই আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ পৰা গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত ইয়াক নামকৰণ কৰা হয় ।‌ প্ৰশাসনিক কেবাটাও কাৰণৰ বাবে এই নামটো সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰাৰ পাছত বুধবাৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে বিষয়টোক লৈ মন্তব্য কৰে ৷

সলনি হ'ল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নাম (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীয়ে কয়, "যোৱা দৌল মহোৎসৱত সত্ৰখনলৈ আহোতে এই বিষয়টো কথা প্ৰসংগত উত্থাপন হৈছিল । তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে আন আন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বোৰৰ নাম ঠাইখনৰ নামেৰে হৈছে । বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যতিক্ৰম হৈছে ।‌ বৰপেটাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনৰো নাম বৰপেটা ঠাইখনৰ নামেৰে হ'ব লাগে । তাৰ পাছতে কালি কেবিনেট বৈঠকত নাম সলনিৰ সিদ্ধান্তটো লোৱা হয় । ইয়াৰ বাবে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৷"

ডঃ দাসে লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে বৰপেটাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম আনবোৰতকৈ পৃথক হোৱাৰ ফলত প্ৰশাসনিক কিবাকিবি যদি অসুবিধা হৈছে সেইটো চৰকাৰৰ বিষয় । কিন্তু বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল বুলি নতুন নামকৰণ কৰাটোৱে জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বৰপেটা জিলাখনৰ সাধাৰণ ৰাইজে সন্তোষ পাইছে ।‌"

আনহাতে বৰপেটাৰ একাংশ স্থানীয় লোকেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনায় ৷ স্থানীয় ব্যক্তি ৰূপক বায়নে কয়,"ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে ৷ বাকীবোৰ জিলাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ জিলাৰ নামেৰে আছে ৷ এই মেডিকেল কলেজখনৰ ভূমি পূজন বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হিচাপে হৈছিল ৷ পিছত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ কৰা হয় ৷"

ইপিনে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাইজৰ দলৰ সম্পাদক মনিৰুজ জামানে কয়, "কালিৰ দিনটো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে ক'লা দিন ৷ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ৷ তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল ৷ তেখেতৰ একমাত্ৰ স্মৃতি চিহ্ন ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তেখেতৰ নামত অৰ্পিত কৰা হৈছিল ৷ বিকল্প স্মৃতি চিহ্ন বনোৱাৰ আগতে তেখেতৰ নামটো বিলুপ্ত কৰা হৈছে ৷ আমি অসমীয়া ৰাইজৰ বাবে দুখৰ বিষয় ৷"

