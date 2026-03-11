সলনি হ'ল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নাম : আদৰণি বুঢ়া সত্ৰীয়াৰ
আন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বোৰৰ নাম ঠাইখনৰ নামেৰে হৈছে । বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰতহে আছিল ব্যতিক্ৰম ।
Published : March 11, 2026 at 6:15 PM IST
বৰপেটা: বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালৰ নাম মঙলবাৰে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত সংশোধন কৰি বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল কৰা হয় । কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত আয়োজিত এক সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰাৰ পাছত বৰপেটাত ৰাইজৰ মাজতো সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া ।
২০১১ চনত স্থাপন হোৱা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালখনৰ নাম প্ৰথমতে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতালেই আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত অসমৰ পৰা গৈ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা বৰপেটাৰ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ নামত ইয়াক নামকৰণ কৰা হয় । প্ৰশাসনিক কেবাটাও কাৰণৰ বাবে এই নামটো সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰাৰ পাছত বুধবাৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে বিষয়টোক লৈ মন্তব্য কৰে ৷
চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাই বুঢ়া সত্ৰীয়াগৰাকীয়ে কয়, "যোৱা দৌল মহোৎসৱত সত্ৰখনলৈ আহোতে এই বিষয়টো কথা প্ৰসংগত উত্থাপন হৈছিল । তেতিয়া কোৱা হৈছিল যে আন আন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়বোৰৰ নাম ঠাইখনৰ নামেৰে হৈছে । বৰপেটাৰ ক্ষেত্ৰতহে ব্যতিক্ৰম হৈছে । বৰপেটাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনৰো নাম বৰপেটা ঠাইখনৰ নামেৰে হ'ব লাগে । তাৰ পাছতে কালি কেবিনেট বৈঠকত নাম সলনিৰ সিদ্ধান্তটো লোৱা হয় । ইয়াৰ বাবে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী সকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৷"
ডঃ দাসে লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰে বৰপেটাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ নাম আনবোৰতকৈ পৃথক হোৱাৰ ফলত প্ৰশাসনিক কিবাকিবি যদি অসুবিধা হৈছে সেইটো চৰকাৰৰ বিষয় । কিন্তু বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হাস্পতাল বুলি নতুন নামকৰণ কৰাটোৱে জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে বৰপেটা জিলাখনৰ সাধাৰণ ৰাইজে সন্তোষ পাইছে ।"
আনহাতে বৰপেটাৰ একাংশ স্থানীয় লোকেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনায় ৷ স্থানীয় ব্যক্তি ৰূপক বায়নে কয়,"ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা আছে ৷ বাকীবোৰ জিলাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ জিলাৰ নামেৰে আছে ৷ এই মেডিকেল কলেজখনৰ ভূমি পূজন বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হিচাপে হৈছিল ৷ পিছত ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ কৰা হয় ৷"
ইপিনে এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি ৰাইজৰ দলৰ সম্পাদক মনিৰুজ জামানে কয়, "কালিৰ দিনটো অসমৰ ৰাইজৰ বাবে ক'লা দিন ৷ অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি পঞ্চম ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ ৷ তেওঁ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী আছিল ৷ তেখেতৰ একমাত্ৰ স্মৃতি চিহ্ন ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় তেখেতৰ নামত অৰ্পিত কৰা হৈছিল ৷ বিকল্প স্মৃতি চিহ্ন বনোৱাৰ আগতে তেখেতৰ নামটো বিলুপ্ত কৰা হৈছে ৷ আমি অসমীয়া ৰাইজৰ বাবে দুখৰ বিষয় ৷"