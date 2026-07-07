অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়াৰ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰিবনে ?

অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়াৰ দুৰ্দশাৰ অন্ত পৰিবনে ?
উৰিয়ামঘাটত সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয় আছে যদিও জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত থকা বুলি সংশ্লিষ্ট দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ।
Published : July 7, 2026 at 5:53 PM IST
সৰুপথাৰ: গোলাঘাট জিলাৰ সৰুপথাৰৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ অসম-নাগালেণ্ড সীমান্ত । বিগত বৰ্ষৰ পৰা ক্ৰমাৎ এটাৰ পিছত এটাকৈ নগাৰ আগ্ৰাসন, কূটনীতি, অনৈতিক কাৰ্য-কলাপ সংঘটিত কৰি আহিছে । সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত অসমৰ ভূমিত বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ, অসমৰ ভূমিত পেট্ৰ'ল পাম্প নিৰ্মাণ, অসমৰ ভূমিত গে'ট স্থাপন, অসম চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে সীমান্তত ৰোপণ কৰা গছপুলি কাটি তহিলং কৰা ইত্যাদি ঘটনা নগা দুৰ্বৃত্তই সংঘটিত কৰি আহিছে ।
অসম, নাগালেণ্ডৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষত শাসকীয় দলৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো কিন্তু এইবোৰ সমস্যাৰ কোনো সমাধান নাই । বৰ্তমানলৈকে সমাধান হোৱা নাই অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যা । চলিত বৰ্ষত উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদিত ভূমিত নাহৰ গছৰ পুলি ৰোপণ কৰি জুবিন গাৰ্গ নাহৰ উদ্যান নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছিল যদিও নগা দুৰ্বৃত্তই বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
চলিত বৰ্ষত শেহতীয়াকৈ অসমৰ ভূমিত বসবাস কৰা খিলঞ্জীয়া লোকৰ ওপৰত গৃহ কৰ বিচাৰি নগাই জাননী দিয়া, অসমত বসবাস কৰা লোকৰ বাসগৃহত লোকপিয়লৰ দৰেই জৰীপ চলোৱা কাৰ্যক লৈ সম্প্ৰতি উত্তপ্ত হৈ আছে সৰুপথাৰ সমজিলা । এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ চাৰিটাকৈ দল-সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । বৰ্তমানো অব্যহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া । আনহাতে, ৮ জুলাই তাৰিখে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত পুনৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ব সৰুপথাৰ ।
ইপিনে নগাৰ এই কাৰ্যকলাপৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সৰুপথাৰ সমজিলাৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশ প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই । উৰিয়ামঘাটত সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয় আছে যদিও জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত থকা বুলি দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
সৰুপথাৰ সমজিলাৰ সীমান্ত দণ্ডাধীশ প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাই কয়, "সীমান্ত দণ্ডাধীশ হিচাপে মই নগাৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ চাৰিখন অসমীয়া বসবাস কৰা গাঁৱত ছাৰ্ভে কৰা আমি খবৰ পাইছিলোঁ । খবৰ পোৱাৰ পিছত শীঘ্ৰেই আমি নাগালেণ্ডৰ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰি অসমীয়া বসবাস কৰা অঞ্চলত এনেধৰণৰ চেন্সাছ সংক্ৰান্তীয় ছাৰ্ভেসমূহ নকৰিবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ । তেওঁলোকে সেই অনুৰোধৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ছাৰ্ভে বন্ধ কৰিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "সোমবাৰে চাৰিটাকৈ সংগঠনৰ জৰিয়তে যি বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা আমাক এখন স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে, স্মাৰক-পত্ৰখনত তেওঁলোকে বিভিন্ন ইছ্যু লৈ মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ প্ৰদান কৰিছে । আমি এই সংক্ৰান্তত স্মাৰক-পত্ৰখন আজিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিম । যিসমূহ সমজিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা কৰণীয় আছে সেইসমূহ কৰা হ'ব আৰু যিসমূহ উচ্চস্তৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আমালৈ আদেশ আহিব, সেইসমূহো আমি কাৰ্যকৰী কৰিম ।"
লগতে তেওঁ কয়, "সীমান্ত অঞ্চলত আইন-শৃংখলাজনিত কাৰণত কোনো ধৰণতে যাতে আইন-শৃংখলা কেতিয়াও নাভাঙে তাৰ বাবে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰিম । সীমান্ত অঞ্চলত আইন-শৃংখলা সদায় অটুট থাকিব আৰু আইন-শৃংখলা হানি হোৱাৰ কাম আমি কেতিয়াও হ'বলৈ নিদিওঁ ।"
উৰিয়ামঘাট সীমান্তত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয় সন্দৰ্ভত বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "মই যেতিয়া সমজিলা প্ৰশাসনত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সীমান্ত দণ্ডাধীশ হিচাপে যোগদান কৰিছিলোঁ, তাৰ পিছতে আমাৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ উৰিয়ামঘাটবাসীয়েই হওক বা বিভিন্ন দল-সংগঠনেই হওক, তেওঁলোকে গম পায় যে আমাৰ এটা সীমান্ত দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয় আছে । সেই কাৰ্যালয়টো পৰিত্যক্ত অৱস্থাত আছিল । কাৰ্যালয়টো খুলিবৰ বাবে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰি আছোঁ । আৰু তাত যথেষ্ট হাবি হৈছিল, সেই হাবিখিনি কাটি আমি কাৰ্যালয়টো কেনেকৈ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰি তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তাত আমি দুই-তিনিখন মিটিঙো কৰিছোঁ আৰু আমি জনসাধাৰণক লগো কৰোঁ । কিন্তু আপোনালোকে গম পাব যে যদি আপোনালোকে কাৰ্যালয়টো পৰিদৰ্শন কৰিছে, তেতিয়াহ'লে দেখিব যে কাৰ্যালয়টোৰ অতি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা । সেইবাবে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰ্যালয়টো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি যাতে বহিব পৰা ব্যৱস্থা এটা কৰি দিব পাৰে । তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ।"
সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "মন্ত্ৰী মহোদয়কো কৈছোঁ, বিধায়ক মহোদয়েও আমাক আশ্বস্ত কৰিছে যে তেওঁলোকে সেই কাৰ্যালয়টি পুনৰ মেৰামতি কৰি দিব । আৰু আমিও চেষ্টা ৰাখিছোঁ সেই কাৰ্যালয়টি কেনেকৈ ৰাইজৰ বাবে আমি খুলি ৰাখিব পাৰোঁ । আপোনালোকে দেখিব যে মই সেই কাৰ্যালয়টো খুলি নিতৌ অলপ সময় হ'লেও বহিবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ । কাৰ্যালয়টো বৰ্তমান জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে । সেয়ে শীঘ্ৰেই আমি মেৰামতি কৰি তাত আমি আমাৰ যিসমূহ কৰণীয় কাম-কাজ, সেইসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিম ।"