ETV Bharat / state

মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ, মন্ত্ৰিত্ব যে পাম : নীলিমা দেৱী

মঙলদৈ সমষ্টিৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা বিধায়ক নীলিমা দেৱীয়ে অসম মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভৰ খবৰে উৎফুল্লিত কৰিছে মঙলদৈ সমষ্টিৰ ভোটাৰ তথা বিজেপি কৰ্মীক ।

Voters are elated over female MLA Nilima Dewi's attainment of the ministry in Mangaldoi
মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ, মন্ত্ৰিত্ব যে পাম: নীলিমা দেৱী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 4, 2026 at 11:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: নভবাকৈ মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰে নীলিমা দেৱীয়ে । ‘‘দলৰ হকে সুদীৰ্ঘ দিন কাম কৰিছোঁ, দলে মোক সন্মান দিছে, দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে, মোক মন্ত্ৰিত্ব দিছে, ভোটাৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জনালোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ’’ বুলি মন্তব্য নীলিমা দেৱীৰ । ইমান দিন মহিলাৰ হকে কাম কৰিছোঁ, মহিলা সম্পৰ্কীয় দপ্তৰ দিলে সুখী হ'ম বুলিও মন্তব্য কৰে নীলিমা দেৱীয়ে ।

মন্ত্ৰিত্বৰ ঘোষণা হোৱাৰ পিছত নীলিমা দেৱীয়ে কয়, ‘‘মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ মন্ত্ৰিত্ব যে পাম । কাম কৰি গৈছিলোঁ, ইমান বছৰ দলৰ কাম কৰিছিলোঁ ৷ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে, ৰাইজৰ সহযোগত জিকিলোঁ, বিধায়িকা হ'লোঁ । বিধায়িকা হোৱাৰ পিছতো ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰি আছোঁ । আজিও মই ৰাইজৰ মাজত থাকি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত আছোঁ । ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰি আছোঁ । আজি মন্ত্ৰিত্ব ঘোষণাত মোৰ নাম ঘোষণা কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । দিলীপ শইকীয়া মহোদয়ক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আজি যি দায়িত্ব মোক দিছে সকলোৰে আশীৰ্বাদ আৰু সহায়-সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ ।"

মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ পিছত বিধায়িকা নীলিমা দেৱীৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

আপোনাক মন্ত্ৰিত্ব কিয় দিলে বুলি প্ৰশ্ন কৰাৰ উত্তৰত নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "১৯৯৫ চনৰ পৰা দল কৰিছোঁ, দলে মোক বহু সন্মান দিছে, দলৰ বাবে মই নীলিমা দেৱী হিচাপে চিনাকী হৈছোঁ । মই যদি গৃহিণী হিচাপে থাকিলোহেঁতেন, কোনেও আজি মোক চিনি নাপালেহেঁতেন । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্য হিচাপে আছো কাৰণে ৰাইজে আজি মোক চিনি পায়, এইখিনি পাইছোহি ।"

মন্ত্ৰিত্বৰ খবৰ লাভ কৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "প্ৰথমতে কোনোবাই ধেমালি কৰা বুলিহে ভাবিছিলো ৷ পাঁচ বজাত মন্ত্ৰিত্ব ঘোষণা কৰিব বুলি কৈছিল ৷ হ’লেও মই ম'বাইল চাই থকা নাছিলোঁ । হঠাতে এটা ফোন আহিল, ফোনত খবৰ পালোঁ । বিশেষ উৎফুল্লিত হ'বৰ একো নাই, অৱশ্যে ভালটো লাগিবই ৷ আৰু দায়িত্ব বাঢ়িল ।’’ আপুনি কি বিভাগ পালে ভালপাব বুলি সোধা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত নীলিমা দেৱীয়ে কয়, "মই মহিলাৰ হৈ কাম কৰি ভালপাম ।"

লগতে পঢ়ক: কিয় এতিয়াও ৰমাকান্ত দেউৰী তদন্তৰ আওতালৈ অহা নাই - প্ৰশ্ন আছিফ নাজাৰৰ

চাহ বিক্ৰীত অভিলেখ : ঢেকীয়াজুলি চাহ বাগিচাৰ চিটিচি চাহ ১,১০৩ টকা দৰত বিক্ৰী

TAGGED:

নীলিমা দেৱী
মঙলদৈ
মন্ত্ৰিত্ব
ইটিভি ভাৰত অসম
MLA NILIMA DEVI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.