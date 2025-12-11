ETV Bharat / state

কি অৱস্থাত আছে মাজুলীৰ ঐতিহাসিক ৰাওনা পুখুৰী ?

পুখুৰীটোৰ সৈতে আহোম ৰজা জয়ধ্বজ সিংহৰ শাসনকালৰ ইতিহাস জড়িত হৈ আছে ।

History of Rawna Pukhuri
মাজুলীৰ ঐতিহাসিক ৰাওনা পুখুৰী (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 11, 2025 at 12:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ পীঠস্থান নদীদ্বীপ মাজুলী । এই মাজুলীৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি, মানুহৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, অনুপম পৰিৱেশে হাত বাউলি মাতে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকক । প্ৰতি বছৰে মাজুলীৰ বিশুদ্ধ জলবায়ু, অনুপম পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ আগমন ঘটে । মাজুলীৰ সত্ৰানুস্থান, মুখাশিল্প , নৌকা শিল্প, মৃৎশিল্প দৰ্শন কৰিবলৈ অহাৰ উপৰিও মাজুলীত এনে কিছুমান স্থান আছে যিবোৰে মাজুলীলৈ পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰে । তাৰ ভিতৰত অন্যতম মাজুলীৰ ৰাওনা পুখুৰী ।

ৰাওনা পুখুৰীৰ ইতিহাস :

জনবিশ্বাস মতে আহোম ৰজা জয়ধ্বজ সিংহৰ শাসনকালত মাজুলীৰ অন্যতম দক্ষিণপাট সত্ৰৰ উত্তৰ চুকত এটি পুখুৰী খন্দাৰ মানসেৰে এজন ৰাজবিষয়াৰ তত্বাৱধানত কিছুসংখ্যক বনুৱাৰ সৈতে ভাৰ-ভেঁটী দি এটি ৰাজকীয় দল মাজুলীলৈ পঠাই দিয়ে । ৰজাৰ আজ্ঞা অনুসৰি বিষয়াজনৰ নেতৃত্বত পুখুৰী খন্দা কাম আৰম্ভ হয় । ডাঙৰ পুখুৰী খন্দা কাম চাবলৈ অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ সোঁত ববলৈ ধৰিলে । ইফালে ৰাজবিষয়াজনৰ মুখত অসংখ্য টেমুনা থকাৰ বাবে তেওঁক মানুহে ৰাৱণ বুলি মাতিছিল । সেয়েহে ৰাজবিষয়াজনৰ নিৰ্দেশত খন্দা পুখুৰীৰ বাবে মানুহে ইয়াক 'ৰাৱণ পুখুৰী' নাম দিছিল ।

মাজুলীৰ ঐতিহাসিক ৰাওনা পুখুৰী (ETV Bharat)

পুখুৰীটো ৰাৱণৰ নামেৰে জনাজাত হোৱাৰ খ্যাতি ৰজাৰ কাণত পৰি খং উঠি বিষয়াজন অৰ্থাৎ ৰাৱণক মাতি পঠিয়ালে । কিয়নো ৰজাৰ নামৰ পৰিৱৰ্তে ৰাৱণৰ নামহে অধিক প্ৰচাৰ হৈছিল । পুখুৰীটোৰ কাম সম্পূৰ্ণ নকৰাকৈয়ে বিষয়াজন উভতি যায় । যাৰ ফলত পুখুৰীটোৰ দক্ষিণ-পূবৰ পাৰতো আজিও অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাতে থাকিল । অৱশ্যে পুখুৰীটোৰ নাম পিছলৈ 'ৰাওনা পুখুৰী' হিচাপে চিৰদিনৰ বাবে জনাজাত হৈ ৰ'ল । জানিব পৰা মতে এই পুখুৰীটোৰ মুঠ মাটিকালি ৮০ বিঘা(২০ পুৰা)। ঐতিহাসিক এই পুখুৰীটোৰ পাৰৰ ঠাইখিনিও সময়ৰ লগে লগে 'ৰাওনাপাৰ' নামেৰে পৰিচিত হয় ।

আৱৰ্জনা পেলোৱা স্থানত পৰিণত ঐতিহাসিক পুখুৰী

ইফালে মাজুলীৰ এগৰাকী স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে চৰকাৰী অনুদানেৰে এই পুখুৰী পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে কাষৰ পথৰ ফালে দর্শনাৰ্থীক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ফুট ব্ৰীজ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । কিন্তু একাংশ অসচেতন লোকৰ বাবে এই পুখুৰী আৰু পুখুৰীৰ পাৰে কদৰ্য ৰূপ লৈছে ।

লোকজনে অতি উদ্বিগ্নতাৰে কয়, "এই পুখুৰীটোৰ পাৰ কিছু লোকে আৱৰ্জনা পেলোৱা ঠাই ৰূপে পৰিগণিত কৰিছে । ইয়াক প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী বা আৱৰ্জনা পেলোৱা স্থান হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা দেখা গৈছে । আমি ভাবো পুৰাতত্ত্ব বিভাগে যেনেকৈ অন্য ৰজাদিনীয়া পুখুৰীক সংৰক্ষণ বা পৰ্যটকৰ স্থলীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে, তেনেদৰে ইয়াতো যথেষ্ট স্থল আছে । সেয়ে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাব বিচাৰো এই পুখুৰীটো পৰ্যটকৰ স্থলীলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগে । জনসাধাৰণো এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হ'ব লাগিব । ইয়াত জাবৰ-জোঁথৰ পেলাই পুখুৰীটোৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নালাগে ।"

লোকজনে উল্লেখ কৰা মতে বহু পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বিচৰণস্থলী হৈছে এই পুখুৰী । তেওঁ কয়, "বিশেষকৈ শীতকালত বহু পৰিভ্ৰমী চৰাই ইয়ালৈ আহে আৰু খুব নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । সেয়েহে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।"

লগতে পঢ়ক :দুবাৰকৈ কৰ্কটৰ চিকাৰ হৈও হাৰ নমনা মহিলাগৰাকী: বহুতে তেওঁৰ পৰা লৈছে জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা

TAGGED:

HISTORY OF RAWNA PUKHURI
MAJULI
ইটিভি ভাৰত অসম
ARCHAEOLOGY DEPARTMENT
MAJULI RAWNA PUKHURI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.