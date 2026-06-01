অসমীয়া বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা ছোহেইব, আয়ুবক ৰত্নকান্ত বৰকাকতি বঁটা প্ৰদান
ধিং শতদল শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত দুই কৃতী ছাত্ৰক শেৱালি কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি স্মাৰক বঁটা প্ৰদান ।
Published : June 1, 2026 at 9:00 PM IST
নগাঁও: উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অসমীয়া বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰি অহা নগাঁও জিলাৰ ধিং অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰতিবছৰে প্ৰদান কৰি অহা শেৱালি কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি বঁটা এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এইবাৰো প্ৰদান কৰা হয় । শেৱালি কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতিৰ নামত শতদল শাখা সাহিত্য সভাই প্ৰতিবছৰে প্ৰদান কৰি অহা ৰত্নকান্ত বৰকাকতি বঁটা এইবাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধিঙৰ দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰ ক্ৰমে ছোহেইব হাছান আৰু আয়ুব হুছেইনে ।
১৯৫৪ চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা শেৱালি কবিৰ পদৰেণুৰে ৰঞ্জিত ধিং শতদল শাখা সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো ৰত্নকান্ত বৰকাকতি বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । সোমবাৰে ধিং ৰত্নভৱন প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত শেৱালি কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি স্মাৰক কৃতী শিক্ষার্থী বঁটা প্ৰদান কৰাৰ লগতে এখনি গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় ।
বিগত বৰ্ষসমূহৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি এইবাৰো বৃহত্তৰ ধিং অঞ্চলৰ পৰা উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অসমীয়া বিষয়ত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা দুগৰাকী কৃতী ছাত্ৰক শেৱালি কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি স্মাৰক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
ধিঙৰ ৰামপুৰ ছলাপথাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত অসমীয়া বিষয়ত অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ ৯৮ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ছোহেইব হাছানক ৰত্নকান্ত বৰকাকতি বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাত ধিং অঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ ৯৩ নম্বৰ লাভ কৰা আয়ুব হুছেইনকো প্ৰদান কৰা হয় শেৱালি কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতি স্মৃতি বঁটা ।
একেটা অনুষ্ঠানতেই উদীয়মান কবি ৰাজু শইকীয়াৰ ৰচিত 'কাঁচিয়লি' নামৰ কবিতা পুথিখনো আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰা হয় । কাব্যগ্ৰন্থখনি উন্মোচন কৰে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শর্মাই ।
অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নগাঁও জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "ধিং শতদল সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত তথা আমাৰ স্থানীয় বিদ্যালয়খনৰ উদ্যোগত আমাৰ কৃতী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষাত যিসকলে কৃতিত্ব লাভ কৰিছে তথা ৯০ শতাংশৰো ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰিছে তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জনোৱা এটা অনুষ্ঠান আছিল । লগতে এখন কবিতা পুথি আমাৰ ৰাজু শইকীয়াদেৱৰ ৰচিত এখন কবিতা পুথি উন্মোচন কৰা হয় ।"
অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে শেৱালি কবি ৰত্নকান্ত বৰকাকতিৰ প্ৰতিচ্ছবিত বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মাল্যাৰ্পণৰ জৰিয়তে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ পিছত অনুষ্ঠিত হয় মুকলি সভা । মুকলি সভা উদ্বোধন কৰে ধিং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডঃ বিমান হাজৰিকাই । সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে ধিং শতদল শাখা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে ।
অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি শৰৎ বৰকটকী । নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে বক্তব্য ৰাখে অসম সাহিত্য সভাৰ নগাঁও আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক ৰেৱত কুমাৰ হাজৰিকাই ।
ইয়াৰ উপৰি বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে নগাঁও জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক ৰাজীৱ হাজৰিকা । আমন্ত্ৰিত অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ধিং ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া পাৰ্থপ্ৰতীম চৌধুৰী, ধিং পৌৰসভাৰ পৌৰপতি সুশান্ত কুমাৰ নাথ আৰু ধিং আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বীৰেণ কলিতা ।