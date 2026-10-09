ৰতন টাটাই উত্তৰ-পূবক মৰ্যাদা আৰু উচ্চাকাংক্ষা প্ৰদান কৰিলে : মুখ্যমন্ত্ৰী
ৰতন টাটাৰ দ্বিতীয় মৃত্যু বাৰ্ষিকীত দেশবাসীৰ ৰতন টাটাক সশ্ৰদ্ধ স্মৰণ । 'অসম গৌৰৱ' ৰতন টাটাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰো স্মৰণ ।
By PTI
Published : October 9, 2026 at 1:22 PM IST
গুৱাহাটী : ৰতন টাটাই স্বাস্থ্য সেৱাৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক মৰ্যাদা আৰু উদ্যোগৰ জৰিয়তে উচ্চাকাংক্ষা প্ৰদান কৰিছিল । মৃত্যু বাৰ্ষিকীত দেশৰ প্ৰসিদ্ধ উদ্যোগপতিগৰাকীক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰি শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেদৰে কয় ।
'অসম গৌৰৱ' ৰতন টাটাৰ মৃত্যুতিথিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমত প্ৰতি বছৰে কৰ্কট ৰোগে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লোৱাৰ সময়ত ৰতন টাটাই সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ ১৭ খন চিকিৎসালয় গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল । লগতে অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনক এক 'ধাৰণাৰ পৰা জীৱনৰেখালৈ' লৈ গৈছিল ।
তেওঁ জাগীৰোডত টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প স্থাপন কৰাৰ দ্বাৰাও একে আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, যিটো চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে কাৰ্যক্ষম হ’ব । আনহাতে, উদ্যোগটোক আৱৰি ৰখা চহৰখনৰ নাম 'ৰতন টাটা ইলেক্ট্ৰ'নিকছ চিটী' হিচাপে ৰখা হৈছে বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ।
Today, on the occasion of Ratan Tata’s punyatithi, I remember not just an industrialist, but a friend who chose Assam like few outsiders ever have I still recall his visits to our state, warm, unhurried, always asking what more could be done for our people, not what more could be built for his company. When cancer was silently claiming thousands of lives every year, he did not send a cheque and walk away, he sat with us, mapped 17 hospitals across the state, took Assam Cancer Care Foundation from an idea to a lifeline. He he once told me he was dedicating his last years to health, and Assam became the state where that promise lived. That same trust is why, when we spoke of Assam becoming a technology hub, he did not doubt it for a moment. By end of this year when the Tata semiconductor facility at Jagiroad becomes operational, the first of its kind in India, it will be a realisation of his dreams for Assam and fittingly, the township around it carries his name, Ratan Tata Electronics City. He gave the Northeast dignity in healthcare and ambition in industry, both in the same lifetime. On this day, Assam does not just mourn a great Indian, we honour a man who believed in us.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 9, 2026
সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, "আজি ৰতন টাটাৰ ‘পুণ্যতিথি’ উপলক্ষে মই কেৱল এজন উদ্যোগপতিক স্মৰণ কৰা নাই, তাৰ বিপৰীতে এনে এজন বন্ধুকো স্মৰণ কৰিছোঁ যিয়ে অসমক বাছি লৈছিল, যিদৰে খুব কমসংখ্যক বাহিৰৰ লোকেহে সেইটো কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "তেওঁৰ আমাৰ ৰাজ্য ভ্ৰমণৰ কথা মোৰ এতিয়াও মনত আছে । কোনো খৰখেদা নকৰাকৈ সদায় আৱেগিক উষ্ণতাৰে সাক্ষাৎ কৰিছিল আৰু সদায় সুধিছিল যে আমাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে আৰু কি কৰিব পৰা যাব, কিন্তু তেওঁৰ কোম্পানীৰ বাবে আৰু কি নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব সেয়া নহয় ।"
যেতিয়া কেন্সাৰে প্ৰতি বছৰে নীৰৱে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লৈছিল, "তেওঁ কেৱল চেক পঠিয়াই আঁতৰি যোৱা নাছিল; তেওঁ আমাৰ লগত বহিছিল, ৰাজ্যজুৰি ১৭ খন চিকিৎসালয়ৰ মেপ বনাইছিল, অসম কেন্সাৰ কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনক এটা ধাৰণাৰ পৰা জীৱনৰেখালৈ লৈ গৈছিল" বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰতন টাটাই এবাৰ তেওঁক কৈছিল যে তেওঁৰ অন্তিম বছৰবোৰ স্বাস্থ্য সেৱাৰ বাবে সমৰ্পিত কৰিছিল আৰু "সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ জীৱন্ত হৈ থকা অসম এখন ৰাজ্য হৈ পৰিল" ।
তেওঁ কয়, "সেই একে আস্থাৰ কাৰণেই আমি যেতিয়া অসমক প্ৰযুক্তিৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ কথা কৈছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁ এক মুহূৰ্তৰ বাবেও সন্দেহ কৰা নাছিল ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে যেতিয়া জাগীৰোডৰ টাটা ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্প কাৰ্যক্ষম হ’ব আৰু ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো এনে উদ্যোগ হ’ব, তেতিয়া ই অসমৰ বাবে তেওঁৰ সপোনৰ বাস্তৱায়িত হ’ব আৰু উপযুক্তভাৱে এই উদ্যোগটো অৱস্থিত চহৰখনে তেওঁৰ নাম 'ৰতন টাটা ইলেক্ট্ৰ'নিকছ চিটী' বিলাই ফুৰিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "তেওঁ উত্তৰ-পূবক স্বাস্থ্য সেৱা আৰু উদ্যোগ খণ্ডত উচ্চাকাংক্ষাৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল । আজিৰ দিনটোত অসমে কেৱল এজন মহান ভাৰতীয়ক হেৰুওৱাৰ বাবে শোক প্ৰকাশ কৰাই নাই; আমি আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা এজন ব্যক্তিক সন্মান জনাইছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে ২০২৪ চনৰ ৯ অক্টোবৰত ৮৬ বছৰ বয়সত দেশ তথা বিশ্বৰ বিশিষ্ট উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ মৃত্যু হৈছিল । তেওঁক অসম চৰকাৰৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান 'অসম গৌৰৱ বঁটা'ৰে মৰণোত্তৰভাৱে সন্মানিত কৰা হৈছিল ।