ETV Bharat / state

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু, কাকৈজানাত শোকৰ ছাঁ

বিদ্যুৎ বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ।

Golden langur tragic death
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুক লৈ কাকৈজানাত শোকৰ ছাঁ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 8:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : বিলুপ্তপ্ৰায় সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত বঙাইগাঁৱৰ কাকৈজানাৰ নয়াপাৰাত শনিবাৰে এক শোকাৱহ ঘটনা সংঘটিত হয় । উন্মুক্ত ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ সোণালী বান্দৰৰ এটা পোৱালীৰ মৃত্যু হয় । যাক লৈ অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । বিদ্যুৎ বিভাগৰ চূড়ান্ত গাফিলতিৰ বাবে সোণালী বান্দৰটোৰ মৃত্যুৰ দাবী ৰাইজৰ । স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, কাকৈজানাৰ মানুহে সোণালী বান্দৰক কেৱল বন্যপ্ৰাণী হিচাপে নহয় পৰিয়ালৰ সদস্যৰ দৰেই মৰম কৰে । যাৰ বাবে পোৱালীটোৰ এই মৃত্যুৱে গাঁওখনক শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে । ঘৰৰ সকলো কাম এৰি সোণালী বান্দৰটোক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ লোকসকল ওলাই আহিছে ।

এই ঘটনাৰ বাবে ৰাইজে বিদ্যুৎ বিভাগক দোষাৰোপ কৰিছে । কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষত থকা একাধিক বিদ্যুৎ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ উন্মুক্ত হৈ আছে । লগতে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ অতি বিপজ্জনকভাৱে আছে । য'ত প্ৰায়ে সোণালী বান্দৰকে ধৰি অন্য বন্যপ্ৰাণী বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যুমুখত পৰে । যাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ প্ৰশাসনক এই বিষয়টো উত্থাপন কৰিছে । কিন্তু আজিলৈ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়, "আজি কাকৈজানা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, নয়াপাৰাত বহুত দুখলগা ঘটনা হ'ল । আমাৰ আপুৰুগীয়া সোণালী বান্দৰ যাক আমি কাকৈজানাবাসীয়ে বহুত মৰম কৰো, ঘৰৰ সদস্য বুলি ভাবো । আজি এটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু হ'ল । সমগ্ৰ গাঁওবাসী শোকস্তব্ধ হৈছে । খবৰ পাই বন বিভাগ আৰু বিদ্যুৎ বিভাগৰ লোক আহিছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি ২০১২ চনৰ পৰা বৈদ্যুতিক তাঁৰ আৰু আন আন সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে জনাই আহিছোঁ । কিন্তু আমাৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই । সোণালী বান্দৰৰ বাবে অসম চৰকাৰে কিয় গুৰুত্ব দিয়া নাই ? কাজিৰঙাৰ গঁড়ক যিমান গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু সোণালী বান্দৰখিনিৰো একেই অধিকাৰ আছে । সোণালী বান্দৰৰ এনে মৃত্যু সম্পৰ্কে আমি বহুবাৰ স্মাৰক পত্ৰ দিছোঁ । কিন্তু কোনো গুৰুত্ব নাই । নতুন বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱালৈ আমাৰ এটাই অনুৰোধ সোণালী বান্দৰৰ ৰক্ষণাৱেক্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।"

সোণালী বান্দৰৰ প্ৰতি অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ আত্মীয়তা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে পুৰুষ-মহিলা সকলো ওলাই আহিছে । কোনো ভাত-পানী খোৱা নাই । বান্দৰটোৰ কাষতে বহি আছে । এতিয়া সকলো কৃষি পথাৰত ব্যস্ত হৈ আছে । কিন্তু সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সকলো পথাৰৰ পৰা ইয়াত একত্ৰিত হৈছে ।" গাঁওখনৰ ৰাইজৰ এটাই দাবী সোণালী বান্দৰক সুৰক্ষা দিব লাগে । বন বিভাগে এই বিলুপ্তপ্ৰায় প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনত কি পদক্ষেপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :

উন্নয়নৰ নামত সংকটত ৰাজ্যৰ পক্ষীকুল

TAGGED:

সোণালী বান্দৰ
বিদ্যুৎস্পৃষ্ট
কাকৈজানা
বঙাইগাঁও
KAKOIJANA RESERVED FOREST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.