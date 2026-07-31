বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এমাহতে দুটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু: চৰকাৰক সকীয়নি কাকৈজানাবাসীৰ

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এমাহতে দুটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু: চৰকাৰক সকীয়নি কাকৈজানাবাসীৰ
কাকৈজানাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এমাহতে দুটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুত উত্তেজিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী ।
Published : July 31, 2026 at 2:31 PM IST
বঙাইগাঁও: বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বিশ্ববিখ্যাত সোণালী বান্দৰ এতিয়া যেন বিদ্যুতৰ উন্মুক্ত তাঁৰৰ ওচৰত অসহায় হৈ পৰিছে । এমাহৰ ভিতৰতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ দুটাকৈ সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
স্থানীয় লোকৰ অভিযোগক কোনো গুৰুত্ব নিদিয়া বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম অৱহেলাৰ বাবে কাকৈজানাত সোণালী বান্দৰৰ অপমৃত্যু অব্যাহত আছে । শুকুৰবাৰে পুনৰ কঁচিয়াকাটাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুত অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
উল্লেখ্য যে কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ কাষৰ অঞ্চলবোৰত বিশ্ববিখ্যাত তথা আপুৰুগীয়া সোণালী বান্দৰবোৰ বিচৰণ কৰি ফুৰে । স্থানীয় লোকৰ যেন বন্ধু এই সোণালী বান্দৰবোৰ ।
কিন্তু এই বিচৰণস্থলী এতিয়া যেন তেওঁলোকৰ বাবে সুৰক্ষিত হৈ থকা নাই । যোৱা ৪ জুলাইত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু শুকুৰবাৰে পুনৰ আন এটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুৱে সেই কথাকে প্ৰমাণ কৰিছে । এমাহৰ ভিতৰতে দুটাকৈ সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুত স্থানীয় ৰাইজ আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকল ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ।
কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ওচৰৰ ঠাইবোৰত বিদ্যুতৰ উন্মুক্ত তাঁৰৰ প্ৰসংগত বিভিন্ন সময়ত ৰাইজে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত উত্তেজিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ ।
তেওঁলোকৰ অভিযোগ- শক্তি বিভাগে এই দাবীক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলতেই এটাৰ পিছত এটাকৈ মূল্যৱান জন্তুৱে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ৷ বিশ্বৰ অতি সীমিত অঞ্চলতহে পোৱা যায় সোণালী বান্দৰ । অসমৰ কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল এই আপুৰুগীয়া প্ৰাণীবিধৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ বাসস্থান ৷
এনেকুৱা ঘটনা যদি অব্যাহত থাকে, তেন্তে এই প্ৰজাতিটোৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি আশংকা কৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে ৷ তেওঁলোকৰ দাবী- বন বিভাগ আৰু শক্তি বিভাগে যৌথভাৱে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি সোণালী বান্দৰৰ বিচৰণস্থলীসমূহত থকা বিদ্যুতৰ উন্মুক্ত তাঁৰবোৰ আঁতৰাই তাত আৱৰণযুক্ত তাঁৰ সংযোগ কৰিব লাগে আৰু স্থায়ী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিব লাগে ।
ইয়াৰ লগতে বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও ব্যক্তিগতভাৱে বিষয়টোত হস্তক্ষেপ কৰি দ্ৰুত সমাধান নিশ্চিত কৰাৰ দাবীও জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে । এজন স্থানীয় লোকে কয়, "আজি বন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই সোণালী বান্দৰৰ কাৰণে অলপো গুৰুত্ব দিয়া নাই । ২০১২-১৩ চনৰ পৰা এনেদৰে সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু হৈ আছে । কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা সঁহাৰি পোৱা নাই । গতিকে চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কাকৈজানাৰ সোণালী বান্দৰৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।"
চৰকাৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি সকীয়াই দি তেওঁ কয়, "চৰকাৰক দেখুৱাই দিব লাগিব যে সোণালী বান্দৰক বচাবলৈ আমি যিকোনো উপায় অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ । যেনেকৈয়ে নহওক আমি সোণালী বান্দৰক ৰক্ষা কৰিম । প্ৰশাসনে যদি কিবা ব্যৱস্থা কৰে আমি শান্ত হম নহ'লে আগৰ দৰে উগ্ৰ ৰূপ লম । আমি পুনৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিম ।"
উল্লেখ্য যে সোণালী বান্দৰ কেৱল কাকৈজানা অঞ্চলৰ বাবেই নহয় অসমৰ গৌৰৱ । কিন্তু এনেকৈ চৰকাৰ তথা বিভাগীয় অৱহেলাৰ বাবে সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যুৱে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে । সময়মতে প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত আৰু অধিক সোণালী বান্দৰে একেই পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । সেয়ে এতিয়া সকলোৰে প্ৰশ্ন আৰু কিমান সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু হ'লে শক্তি বিভাগৰ গা লৰিব ?
লগতে পঢ়ক :