বাঘঘূলিত বিৰল ঘঁৰিয়ালৰ বিচৰণ, অবৈধ মৎস্য চিকাৰে আনিছে ভাবুকি

বাঘঘূলিত বিৰল ঘঁৰিয়ালৰ বিচৰণ, অবৈধ মৎস্য চিকাৰে আনিছে ভাবুকি
লোহিত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সংগমস্থলীৰ সমীপত বিপদাপন্ন ঘঁৰিয়াল প্ৰত্যক্ষ । অবৈধ অবৈধ মৎস্য চিকাৰ বন্ধৰ দাবী পৰিৱেশকৰ্মীৰ ।
Published : November 14, 2026 at 4:39 PM IST
তিনিচুকীয়া : উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ লোহিত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ সংগমস্থলীৰ সমীপৱৰ্তী বাঘঘূলি অঞ্চলত বিৰল আৰু অতি বিপদাপন্ন প্ৰজাতিৰ ঘঁৰিয়ালৰ উপস্থিতি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰকৃতিপ্ৰেমী তথা পৰিৱেশকৰ্মীসকলৰ মাজত আশাৰ সঞ্চাৰ দেখা গৈছে ।
ডিব্ৰু-ছৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৱৰ্তী নদীত দুটাকৈ ঘঁৰিয়ালৰ উপস্থিতি শেহতীয়াকৈ ছীড টু ফৰেষ্ট ফাউণ্ডেচন (Seed to Forest Foundation) নামৰ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ সৈতে জড়িত সংস্থাটোৱে নথিভুক্ত কৰিছে ।
ইয়াৰ ভিতৰত এটা মতা আৰু এটা মাইকী ঘঁৰিয়াল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সংস্থাটোৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যত বাঘঘূলিৰ বালিচৰত এটা ঘঁৰিয়াল দেখা গৈছিল ।
যোৱা ২৫ ছেপ্টেম্বৰত লোহিত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংগমস্থলীৰ বালিচৰত ঘঁৰিয়াল এটা প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল । ছীড টু ফৰেষ্ট ফাউণ্ডেচন সংস্থাটোৰ এটা দল আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত চলোৱা জৈৱ-বৈচিত্ৰ্য সমীক্ষাৰ সময়ত এই দৃশ্য বন্দী হৈছিল ।
মানস প্ৰতিম শৰ্মা আৰু সন্দীপ ছেত্ৰীৰ নেতৃত্বত সম্পন্ন হোৱা এই সমীক্ষাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বাহিৰৰ অঞ্চলতো বিৰল বন্যপ্ৰাণীৰ উপস্থিতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য পোহৰলৈ আনিছে । ইতিমধ্যে বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাইও শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে খবৰ ৰাজহুৱা কৰিছে ।
Positive Headline of the Day! Rare Gharial Sighting in Assam’s Lohit-Brahmaputra Landscape Rekindles Hope for Riverine Wildlife Conservation.. Assam has recorded a rare and significant sighting of a critically endangered gharial at the confluence of the Lohit and Brahmaputra rivers in Tinsukia district, offering fresh hope for the conservation of one of India’s most threatened riverine species. The gharial, scientifically known as Gavialis gangeticus, was photographed basking on a sandbank of the Lohit River on September 25 during a biodiversity survey involving conservation organisations and local communities. The sighting is particularly important because it comes from outside a protected area and provides a rare recent record of the species from the Lohit River. For Assam, this discovery adds another important chapter to the conservation story of the Brahmaputra river system. The state’s rivers, wetlands and sandbanks support a remarkable range of aquatic and riverine biodiversity, and sightings such as this can help scientists understand how threatened species continue to use these landscapes. Recent gharial records from the Brahmaputra basin, including sightings near Dibru-Saikhowa and Kaziranga, suggest that parts of Assam may still provide suitable habitat for the species. The latest Lohit-Brahmaputra record strengthens the case for systematic monitoring to understand the gharial’s distribution, movement and habitat requirements across the state. The role of local communities is equally encouraging. Community-based biodiversity monitoring can help document rare wildlife outside formally protected areas and provide valuable information to conservation authorities and researchers. The gharial is protected under Schedule I of the Wildlife (Protection) Act, 1972, reflecting the highest level of legal protection accorded to wildlife in India. Our conservation efforts must extend beyond the boundaries of protected areas. Rivers connect forests, wetlands, communities and wildlife, and protecting these natural corridors is essential for maintaining Assam’s ecological balance. A rare gharial emerging from the Lohit is more than a remarkable wildlife sighting; it is a reminder that Assam’s rivers still hold extraordinary stories waiting to be discovered and protected. Every sighting brings knowledge. Every river protected brings hope. And every community that joins conservation brings us closer to a future where Assam’s river wildlife can thrive. #JayantaMallabaruah— Jayanta Mallabaruah (@jayanta_malla) October 7, 2026
ইফালে নদীৰ স্বাভাৱিক প্ৰবাহৰ পৰিৱৰ্তন, বান্ধ নিৰ্মাণ, বালিৰ অবৈধ খনন, চোৰাংচিকাৰ, কণী সংগ্ৰহ আৰু প্ৰজননস্থলীত মানুহৰ অনিয়ন্ত্ৰিত চলাচল আদি কাৰকে ঘঁৰিয়ালৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰি আহিছে ।
বিশেষকৈ প্ৰজননৰ বাবে উপযুক্ত বালিচৰ আৰু নিৰাপদ নদীপাৰ নোহোৱা হোৱাটো প্ৰজাতিবিধৰ বাবে এক গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আহিছে ৷ ইফালে বাঘঘূলি অঞ্চলত ঘঁৰিয়ালৰ উপস্থিতি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছতো অঞ্চলটোত চলি থকা চোৰাং মৎস্য চিকাৰৰ কাৰ্যকলাপক লৈ উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পাইছে ।
অঞ্চলটো অবৈধভাৱে মাছ ধৰাৰ বাবে জনাজাত বুলি স্থানীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । এনে কাৰ্যকলাপৰ ফলত মাছ ধৰাৰ জালত ঘঁৰিয়াল আবদ্ধ হোৱা, আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা অথবা অসাধু লোকৰ দ্বাৰা ক্ষতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ আশংকা আছে ।
এই সন্দৰ্ভত পৰিৱেশকৰ্মী নিৰন্তৰ গোঁহায়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি ঘঁৰিয়ালৰ নিৰাপত্তা আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ তথা প্ৰশাসনক জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ।
তেওঁ কয়, "আজি এই ঘঁৰিয়াল ওলাই থকাৰ পিছতো ডিব্ৰু-ছৈখোৱা বা ঘঁৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বন বিভাগে কোনো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা আমি দেখা নাই । এই ডিব্ৰু-ছৈখোৱা আৰু ইয়াৰ বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ।"
প্ৰকৃততে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু লোহিত নদীৰ বুকুত ঘঁৰিয়ালৰ পুনৰ উপস্থিতি কেৱল এটা বিৰল বন্যপ্ৰাণীৰ সন্ধান লাভৰ খবৰেই নহয়, ই উজনি অসমৰ নদীকেন্দ্ৰিক জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ বাবেও এক আশাব্যঞ্জক ইংগিত । অৱশ্যে বিচ্ছিন্নভাৱে দুটাকৈ ঘঁৰিয়াল দেখা পোৱাটোৱে ইয়াৰ সামগ্ৰিক জনসংখ্যাৰ অৱস্থা নিৰ্ধাৰণ নকৰে । সেয়েহে নদী দুখনৰ বিভিন্ন অংশত নিয়মীয়া বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা, বাসস্থান সংৰক্ষণ আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷
বিশেষকৈ বাঘঘূলি অঞ্চলত চোৰাং মাছ ধৰা কাৰ্যকলাপ নিয়ন্ত্ৰণৰ লগতে ঘঁৰিয়ালৰ নিৰাপদ বিচৰণ নিশ্চিত কৰিবলৈ বন বিভাগে বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰাটো সময়ৰ আহ্বান হৈ পৰিছে ।
প্ৰকৃতিৰ বুকুত বিৰল এই জলচৰ প্ৰাণীবিধৰ অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ স্বাৰ্থত লোহিত-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদী পৰিৱেশতন্ত্ৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষই দায়িত্বশীল ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।
এই অবৈধ মাছ ধৰা কাৰ্যকলাপ সন্দৰ্ভত নিৰন্তৰ গোঁহায়ে কয়, "ডিব্ৰু-ছৈখোৱা অঞ্চলত বহু মাছমৰীয়াই জেনেৰেটৰ লৈ বিদ্যুতৰ শ্বক দি মাছ ধৰিবলৈ যায় । কেতিয়াবা তাত বনৰীয়া ম'হও মৰিছে । ইমানখিনিৰ পিছত এই বৈদ্যুতিক শ্বক দি মাছ ধৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো চৰকাৰে বন্ধ কৰিব পৰা নাই । আমি দাবী জনাইছোঁ এই ঘঁৰিয়াল বা বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা দিবলৈ চৰকাৰ, বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক ।"
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও সংস্থাটোৱে ২০২২ চনত একেটা অঞ্চলতে ৪ টাকৈ ঘঁৰিয়ালৰ এটা পৰিয়ালৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিছিল । পুনৰ একেটা অঞ্চলতে দুটাকৈ ঘঁৰিয়ালৰ সন্ধান লাভ কৰাটোৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই অংশত ঘঁৰিয়ালৰ প্ৰজাতিটোৰ বিচৰণ তথা অস্তিত্বৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । আনহাতে লোহিত-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংগমস্থলীত ঘঁৰিয়ালৰ উপস্থিতি ধৰা পৰাৰ এই ঘটনাই নদী দুখনৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ গুৰুত্বৰ দিশটোও নতুনকৈ উন্মোচিত কৰিছে ।
বালিপাৰা ফাউণ্ডেচনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী স্থপতিবিদ গৌতম বৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত জানিব দিয়া অনুসৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বাহিৰৰ অঞ্চলসমূহতো স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত জৈৱ-বৈচিত্ৰ্যৰ মূল্যায়ন আৰু নিৰীক্ষণৰ কাম চলাই থকা হৈছে ।
আনহাতে ছীড টু ফৰেষ্ট ফাউণ্ডেচনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য মানস প্ৰতিম শৰ্মাই লোহিত আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী প্ৰণালীত ঘঁৰিয়ালৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থিতি, বিস্তৃতি আৰু সংখ্যা নিৰূপণৰ বাবে নিয়মীয়া তথা বিজ্ঞানসন্মত সমীক্ষা চলোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
অসমত বিৰল প্ৰজাতিৰ ঘঁৰিয়াল : লোহিত-ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সংগমস্থলীত আশাৰ ছবি