ETV Bharat / state

জাতিংগাত পুনৰ আৱিষ্কাৰ ১৮০ বছৰ পূৰ্বেই তালিকাভুক্ত বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ

জাতিংগা পাহাৰত উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ তথ্যৰ পৰা বিলুপ্ত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা এক বিৰল প্ৰজাতিৰ পুষ্পজাতীয় উদ্ভিদ পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে ।

Rungia mastersii
জাতিংগাত পুনৰ আৱিষ্কাৰ ১৮০ বছৰ পূৰ্বেই তালিকাভুক্ত বিৰল প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ (PTI)
author img

By PTI

Published : July 28, 2026 at 8:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলচৰ: অসমৰ ডিমা হাছাও জিলাৰ জাতিংগা পাহাৰত উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ তথ্যৰ পৰা বিলুপ্ত হোৱা বুলি ধাৰণা কৰা এক বিৰল প্ৰজাতিৰ পুষ্পজাতীয় উদ্ভিদ পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছে । শেষবাৰৰ বাবে তালিকাভুক্ত হোৱাৰ প্ৰায় ১৮০ বছৰৰ পাছত পুনৰ খোজ পোৱা গৈছে এই উদ্ভিদ প্ৰজাতিৰ ৷

অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জীৱন বিজ্ঞান আৰু জৈৱ তথ্য বিজ্ঞান বিভাগৰ গৱেষকসকলে পাহাৰীয়া জিলাখনত ক্ষেত্ৰভিত্তিক অনুসন্ধানৰ সময়ত এখন নৈৰ কাষত আৰ্দ্ৰ, ছাঁযুক্ত শিলৰ ফাঁকত গজি উঠা ‘ৰুংগিয়া মাষ্টাৰছি’ (Rungia mastersii) নামৰ ফুলৰ প্ৰজাতিটো আৱিষ্কাৰ কৰে ।

গছজোপাৰ ফুলবোৰ শেঁতা সেউজীয়াৰ পৰা বগা ৰঙৰ আৰু সুক্ষ্ম বেঙুনীয়া ৰঙৰ আৰ্হিৰে চিহ্নিত কৰা হয় । নৈৰ ওচৰৰ আৰ্দ্ৰ, ছাঁয়াযুক্ত শিলৰ পৃষ্ঠত ইয়াক পোৱা যায় ৷ এই প্ৰজাতিটো অতি নিৰ্দিষ্ট আৰু ভংগুৰ অণুবাসস্থানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি গৱেষকসকলে প্ৰকাশ কৰে ।

১৮৪৫ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰজাতিটো ব্ৰিটিছ উদ্ভিদ বিজ্ঞানী জে ডব্লিউ মাষ্টাৰে অসমৰ নদীৰ পাৰৰ কোনো এক নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰা ভাৰত বা বিশ্বৰ আন ঠাইত এই প্ৰজাতিটোৰ কোনো তথ্য পোৱা নাছিল ।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীসকলৰ বাবে এই প্ৰজাতিটো বয়সীয়াল হাৰ্বেৰিয়ামৰ শ্বীটৰ লগত সংলগ্ন এটা নামতকৈ অধিক গৱেষণাৰ সমল । ভাৰতৰ উদ্ভিদ জৰীপতো ইয়াৰ মাত্ৰ এটা সংৰক্ষিত নমুনা আছিল ৷ গতিকে উদ্ভিদ প্ৰজাতিটোৰ পৰিচয়, বিতৰণ আৰু অবিৰত অস্তিত্বক লৈ ৰহস্য আছিল, এই গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত অধ্যাপক কংকন কুমাৰ দাস তথা তেওঁৰ সগযোগী দেৱজ্যোতি ভট্টাচাৰ্যই উল্লেখ কৰে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষকৰ দ্বাৰা পৰ্যালোচিত উদ্ভিদবিজ্ঞান আলোচনীত প্ৰকাশিত এই অধ্যাপক যুটিৰ তথ্যই এটা প্ৰজাতিক পুনৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুলৈ আনিছে ।

সোমবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্যই কয় যে একান্থাচিয়া পৰিয়ালৰ অন্তৰ্গত ৰুংগিয়া মাষ্টাৰছি হৈছে প্ৰায় ৬০ ছেঃমিঃৰ পৰা ১১০ ছেঃমিঃ উচ্চতাৰ উদ্ভিদ ৷ ইয়াক সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ৯০০ মিটাৰৰ পৰা ১২৫০ মিটাৰ উচ্চতাত পোৱা গৈছিল ।

গৱেষকসকলে এতিয়ালৈকে প্ৰায় ৪০টা ব্যক্তিগত উদ্ভিদক সমৰ্থন কৰা মাত্ৰ এটা প্ৰাকৃতিক বাসস্থান চিনাক্ত কৰিছে । অধ্যাপক ভট্টাচাৰ্যই কয় যে ইমান সীমিত সংখ্যা আৰু সীমিত ভৌগোলিক পৰিসৰৰ বাবে এই প্ৰজাতিটো নৈৰ প্ৰবাহৰ পৰিৱৰ্তন, বাসস্থানৰ অৱক্ষয়, ভূমিস্খলন, বনাঞ্চল নিষ্কাশন আৰু মানুহৰ কাৰ্যকলাপকে ধৰি সৰু সৰু বিঘিনিৰ বাবেও দুৰ্বল হৈ পৰে ।

যদিও বৰ্তমান এই প্ৰজাতিটোক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ সংঘৰ (IUCN) ৰেড লিষ্টৰ নিৰ্দেশনাৰ অধীনত ‘‘মূল্যায়ন নোহোৱা" বুলি তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে, ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰ্যবেক্ষণে ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ অৱস্থাৰ জৰুৰী মূল্যায়নৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ইংগিত দিয়ে ।

গৱেষকসকলে সতৰ্ক কৰি দিছে যে তাৎক্ষণিক সুৰক্ষা অবিহনে প্ৰায় দুটা শতিকা ধৰি দেখা নোপোৱাকৈ জীয়াই থকা উদ্ভিদ এটাৰ পৰিৱেশগত তাৎপৰ্য্য সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পোৱাৰ আগতেই নোহোৱা হৈ যাব পাৰে । এই পুনৰ আৱিষ্কাৰে গৱেষকসকলক এই প্ৰজাতিটোৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত অধ্যয়ন আৰু ইয়াৰ জীৱিত বৈশিষ্ট্য নথিভুক্ত কৰাৰ এক বিৰল সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: মাকুমত ওলাল ২৪ নিযুত বছৰ পুৰণি কেতেকী ফুলৰ জীৱাশ্ম: অসমৰ ভূ-ঐতিহ্যৰ নতুন অধ্যায়

TAGGED:

জাতিংগা
ৰুংগিয়া মাষ্টাৰছি
উদ্ভিদ বিজ্ঞান
RARE FLOWERING PLANT
RUNGIA MASTERSII

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.