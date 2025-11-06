ৰাস ক্ৰীড়াৰ প্ৰেম হৈছে এক ঐশ্বৰিক শক্তি: গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত ৰণোজ পেগুৰ বৰ্ণনা
উখল-মাখল নলবাৰী । ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যস্ততাৰ যেন অন্ত নাই । ইয়াৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে অসম গ্ৰন্থমেলা, নলবাৰী ।
Published : November 6, 2025 at 7:54 PM IST
নলবাৰী: ১৩ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা ৰাস মহোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন । বৃহস্পতিবাৰে ৰাস মহোৎসৱস্থলীত অসম গ্ৰন্থমেলা, নলবাৰী উদ্বোধন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধন কৰি ৰাসলীলা কৃষ্ণ প্ৰেমৰ বৰ্ণণা দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধনী সভাত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতা সাহিত্যিক অপূৰ্ব শইকীয়া, অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চান্দ জৈনকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি ।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ গ্ৰন্থবৰ্ষ ২০২৫ ৰ লগত সংগতি ৰাখি ৯২ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত আৰম্ভ হোৱা গ্ৰন্থমেলাত উপস্থিত থকাৰ লগতে গ্ৰন্থমেলা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "নলবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু এই ৰাস মহোৎসৱতেই ২০১৭ চনৰ পৰাই অসম গ্ৰন্থমেলাই বিভিন্ন স্থানত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । গতিকে সকলোকে নলবাৰীৰ ৰাসৰ এই গ্ৰন্থমেলালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । এইবাৰ অসম চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ ১০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ।"
আনহাতে আধ্যাত্মিকতাৰ লগতে কিতাপৰ সংযোজন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ৰাস ক্ৰীড়াত শ্ৰীকৃষ্ণ আমাৰ ডাঙৰ শিক্ষাগুৰু । ৰাস ক্ৰীড়াৰ প্ৰেম হৈছে এক ঐশ্বৰিক শক্তি । ভগৱত গীতা হৈছে প্ৰজ্ঞা জ্ঞান । প্ৰজ্ঞাৰ লগত কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সংযোগ হৈছে ।"
আনহাতে নতুন শিক্ষাবৰ্ষ এইবাৰৰ পৰা প্ৰযোজিত হ'ব নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "ইয়াৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে । সমিতিয়ে বিবেচনা কৰিব । যাতে অন্য ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰো অসুবিধা নহয় । কিয়নো অন্য ৰাজ্যই যদি এই সিদ্ধান্ত নলয় তেন্তে অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অসুবিধা হ'ব ।"