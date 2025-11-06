ETV Bharat / state

ৰাস ক্ৰীড়াৰ প্ৰেম হৈছে এক ঐশ্বৰিক শক্তি: গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত ৰণোজ পেগুৰ বৰ্ণনা

উখল-মাখল নলবাৰী । ৰাস মহোৎসৱক লৈ ব্যস্ততাৰ যেন অন্ত নাই । ইয়াৰ মাজতে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে অসম গ্ৰন্থমেলা, নলবাৰী ।

Ranuj Pegu inaugurates the Assam Book Fair at Nalbari Raas Festival
শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে উদ্বোধন কৰিলে অসম গ্ৰন্থমেলা নলবাৰী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2025 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: ১৩ দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা ৰাস মহোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন । বৃহস্পতিবাৰে ৰাস মহোৎসৱস্থলীত অসম গ্ৰন্থমেলা, নলবাৰী উদ্বোধন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধন কৰি ৰাসলীলা কৃষ্ণ প্ৰেমৰ বৰ্ণণা দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

গ্ৰন্থমেলা উদ্বোধনী সভাত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ সচিব প্ৰমোদ কলিতা সাহিত্যিক অপূৰ্ব শ‌ইকীয়া, অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চান্দ জৈনকে আদি কৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে উদ্বোধন কৰিলে অসম গ্ৰন্থমেলা নলবাৰী (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্য চৰকাৰৰ গ্ৰন্থবৰ্ষ ২০২৫ ৰ লগত সংগতি ৰাখি ৯২ সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱত আৰম্ভ হোৱা গ্ৰন্থমেলাত উপস্থিত থকাৰ লগতে গ্ৰন্থমেলা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "নলবাৰীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু এই ৰাস মহোৎসৱতেই ২০১৭ চনৰ পৰাই অসম গ্ৰন্থমেলাই বিভিন্ন স্থানত গ্ৰন্থমেলা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে । গতিকে সকলোকে নলবাৰীৰ ৰাসৰ এই গ্ৰন্থমেলালৈ আহিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ । এইবাৰ অসম চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলক কিতাপ ক্ৰয় কৰিবলৈ ১০০০ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব ।"

আনহাতে আধ্যাত্মিকতাৰ লগতে কিতাপৰ সংযোজন সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ৰাস ক্ৰীড়াত শ্ৰীকৃষ্ণ আমাৰ ডাঙৰ শিক্ষাগুৰু । ৰাস ক্ৰীড়াৰ প্ৰেম হৈছে এক ঐশ্বৰিক শক্তি । ভগৱত গীতা হৈছে প্ৰজ্ঞা জ্ঞান । প্ৰজ্ঞাৰ লগত কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সংযোগ হৈছে ।"

Ranuj Pegu inaugurates the Assam Book Fair at Nalbari Raas Festival
গ্ৰন্থৰ বিপণীত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু (ETV Bharat Assam)

আনহাতে নতুন শিক্ষাবৰ্ষ এইবাৰৰ পৰা প্ৰযোজিত হ'ব নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "ইয়াৰ বাবে এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে । সমিতিয়ে বিবেচনা কৰিব । যাতে অন্য ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰো অসুবিধা নহয় । কিয়নো অন্য ৰাজ্যই যদি এই সিদ্ধান্ত নলয় তেন্তে অসমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ অসুবিধা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটী মাষ্টাৰ প্লেন আৰু মহানগৰী সম্প্ৰসাৰণ: কি প্ৰভাৱ পৰিব ?

‘কে জি এফ’ৰ বিখ্যাত অভিনেতাৰ মৃত্যু ! পৰ্দাৰ কাছিম চাচাৰ কি হ’ল ?

TAGGED:

EDUCATION MINISTER RANUJ PEGU
ASSAM BOOK FAIR NALBARI
BOOK FAIR IN RAAS FESTIVAL
ইটিভি ভাৰত অসম
NALBARI RAAS MAHOTSAV 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.