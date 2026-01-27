ETV Bharat / state

আনে যোৱা বাটেৰে খোজ নেপেলাই কৰ্মসংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধি

কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী খোৱাঙৰ ৱাৰ্ড সদস্যা ৰঞ্জিতা শেনচোৱা ।

Ranjita Senchowa from Khowang became self-reliant through poul
কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী খোৱাঙৰ ৱাৰ্ড সদস্য ৰঞ্জিতা শেনচোৱা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 27, 2026 at 12:00 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ : জনপ্ৰতিনিধি বুলি ক'লে বৰ্তমান সময়ত ৰাইজৰ মুখে মুখে শুনিবলৈ পোৱা কথাটোৱেই হ'ল তেওঁ দুৰ্নীতি কৰে, চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণত অনিয়ম সংঘটিত কৰে ইত্যাদি । তেনে সময়তে আনে যোৱা বাটেৰে নগৈ কৰ্ম-সংস্কৃতিৰে নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে ।

ৰাইজৰ সেৱাত কামত নিয়োজিত হৈ থাকিলেও নিজৰ উপাৰ্জন যাতে নিজে উলিয়াব পাৰে তাৰবাবে লোকেল কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বনৰ পথ দেখুৱাইছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙৰ এগৰাকী মহিলা ৱাৰ্ড সদস্যই । খোৱাং বাঁ‌হনি পথাৰৰ ৰঞ্জিতা শেনচোৱা নামৰ ৱাৰ্ড সদস্যাগৰাকীয়ে প্ৰথমবাৰ ৱাৰ্ড সদস্য হৈ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি প্ৰথমে ৫০ টা কুকুৰাৰে ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছৰে পৰা তেওঁ থমকি ৰোৱা নাই । বৰ্তমান ২০০ কুকুৰা পালন কৰি তেওঁ বিক্ৰী কৰি আছে । সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে চলাই থকা ফাৰ্মখনৰ পৰা তেওঁ স্বাৱলম্বীও হৈছে ।

কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী খোৱাঙৰ ৱাৰ্ড সদস্য ৰঞ্জিতা শেনচোৱা (ETV Bharat Assam)

আনে যোৱা বাটেৰে নগৈ কৰ্ম-সংস্কৃতিৰে নিদৰ্শন দাঙি ধৰা ৱাৰ্ড সদস্যাগৰাকী দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৱাৰ্ড সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ।‌ সমাজক ভালপোৱা, ৰাইজৰ বাবে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে শেহতীয়াকৈ হৈ যোৱা পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত জোৰ কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ বাধ্য কৰাইছিল বুলি স্থানীয় ৰাইজে কয় ।‌ মুঠৰ ওপৰত বৰ্তমান সময়ত জনপ্ৰতিনিধি সকলৰ দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ কথা নিতৌ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি থকা সময়ত এইগৰাকী ৱাৰ্ড সদস্যাৰ এই কৰ্ম-সংস্কৃতিক বহুজনে আদৰণি জনাইছে ।

ৱাৰ্ড সদস্য হৈ সতত থকাৰ বাবে চেষ্টা:

নিজক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰি তোলা কৰ্মৰাজিৰে স্বাৱলম্বী হৈ চৰ্চিত হৈ পৰা ৱাৰ্ড সদস্য ৰঞ্জিতা শেনচোৱাই কয়, "লোকেল কুকুৰা পালন কৰাৰ তিনি বছৰ হ'ল । কাৰণ ৱাৰ্ড সদস্য হোৱা বাবে আনে টকা খাই বুলি ভাবি থাকে । সেয়ে নিজৰ উপাৰ্জনৰ বাবে কুকুৰা ফাৰ্ম কৰিছো । নিজৰ যি খৰচ নিজে উলিয়াই ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছো । খোৱাঙৰ দোকানৰ পৰা পোৱালী অনাৰ লগতে ঘৰতে পোৱালী উৎপাদন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছো ।"

Ranjita Senchowa from Khowang became self-reliant through poultry farming
কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী খোৱাঙৰ ৱাৰ্ড সদস্য ৰঞ্জিতা শেনচোৱা (ETV Bharat Assam)

কেজি কুকুৰাত ৩৭০ টকাকৈ বিক্ৰী :

বৰ্তমান প্ৰতি কেজি কুকুৰাত ৩৭০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা ৰঞ্জিতা শেনচোৱাই কয়, "এইদৰে কুকুৰা পালন কৰি লাভাম্বিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছো । এবাৰত ২০ হাজাৰ টকা খৰচ কৰিলে ২০ হাজাৰ টকা লাভ হয় । ডিব্ৰুগড়ত ১০ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আৰম্ভ কৰিছিলো কুকুৰা পালন ।‌ মোৰ স্বামীয়ে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে ।"

Ranjita Senchowa from Khowang became self-reliant through poultry farming
কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী খোৱাঙৰ ৱাৰ্ড সদস্য ৰঞ্জিতা শেনচোৱা (ETV Bharat Assam)

মনত হেঁপাহ থাকিলে সকলো কামেই সম্ভৱ:

জনপ্ৰতিনিধি হৈও এইদৰে কুকুৰা পালন কৰাটো বহুতে জটিল কাম বুলি ভাবিলেও ৰঞ্জিতা শেনচোৱাই সকলো সহজ কৰি তুলিছে । তেওঁ কয়, "মনত হেঁপাহ থাকিলে এইদৰে ঘৰত কাম কৰিও ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পৰা যায় । মই ৰাইজৰ কামৰ বাবে যাব লগা হ'লে ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি কুকুৰাক দানা-পানী দি ওলাই যাও । আহি আকৌ ফাৰ্মত ব্যস্ত হৈ পৰো ।"

Ranjita Senchowa from Khowang became self-reliant through poultry farming
কুকুৰা পালনেৰে স্বাৱলম্বী খোৱাঙৰ ৱাৰ্ড সদস্য ৰঞ্জিতা শেনচোৱা (ETV Bharat Assam)

ৰাজনীতি কৰা সকলৰ বাবে আদৰ্শ:

ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে আগবাঢ়িব বিচৰা ৱাৰ্ড সদস্যগৰাকীৰ কুকুৰা ফাৰ্ম পৰিদৰ্শন কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সদস্য ৰঞ্জিত বৰুৱাই কয়, "বাইদেউৰ কথা শুনি আছিলো । বাইদেউ কুকুৰা পালন কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে । ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী হ'বলৈ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে তাক বাস্তৱ কৰিছে এইগৰাকী ৱাৰ্ড সদস্যই ।

এইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ পৰা সকলোৱে নিদৰ্শন ল'ব লাগে । ৰাজনীতি কৰাৰ লগতে নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল কৰিবলৈ নিজাকৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব সকলোৱে । এইগৰাকী ৱাৰ্ড সদস্য সকলোৰে বাবে আদৰ্শ হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক : মনত দুখ থাকিলেও অংকিতাৰ কৰ্মই গৌৰৱাম্বিত কৰি ৰাখিছে পিতৃক

প্ৰত্য়াহ্বান নেওচি ই-ৰিক্সা চলাই আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা ১৫ গৰাকী মহিলা

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

TAGGED:

DIBRUGARH
কুকুৰা
WARD MEMBER
ইটিভি ভাৰত অসম
SELF RELIANT WOMAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.