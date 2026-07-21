ETV Bharat / state

অসমত বিধায়কৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা, ইংগিত দিলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে

অসম বিধানসভাৰ আসন বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ডিব্ৰুগড়ত নতুন বিধানসভা ভৱন নিৰ্মাণ হ'ব । বিধানসভাৰ দ্বিতীয় চৌহদৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ প্ৰস্তুতি বুজ ল’লে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ।

Ranjit Kumar Das took stock of preparation for construction work of 2nd assembly in Dibrugarh
বিধানসভাৰ দ্বিতীয় চৌহদ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ প্ৰস্তুতি বুজ ল’লে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 21, 2026 at 4:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: দ্বিতীয় ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত হৈ উঠা ডিব্ৰুগড়ত সচিবালয় নিৰ্মাণ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে অসম চৰকাৰ । প্ৰস্তাৱিত ৰাজ্যৰ দ্বিতীয়টো বিধানসভা ভৱন নিৰ্মাণৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ খনিকৰত আৰম্ভ হৈছে ।

খনিকৰত নিৰ্মাণ হ'বলগা অসমৰ দ্বিতীয় বিধানসভা আৰু বিধায়কৰ আৱাস গৃহ নিৰ্মাণৰ স্থান অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে পৰিদৰ্শন কৰে । সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই প্ৰকল্পস্থলীত উপস্থিত হৈ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে প্ৰকল্পটোৰ নক্সা আৰু পৰিকল্পনাৰ সামগ্ৰিক স্থিতি বুজ লয় ।

বিধানসভাৰ দ্বিতীয় চৌহদ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ প্ৰস্তুতি বুজ ল’লে ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে (ETV Bharat Assam)

ডিব্ৰুগড়ৰ ঐতিহ্য আৰু কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন হোৱাকৈ বিধানসভা ভৱন যাতে নিৰ্মাণ কৰিব যায় তাৰ ওপৰত পৰিকল্পনা কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ দাসে । অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ আসন বৃদ্ধিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ইংগিত প্ৰদান কৰে ।

তেওঁ সংবাদ মাধ্যমত কয়,"ভৱিষ্যতে বিধায়কৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ যি সম্ভাৱনা আছে, তাক লক্ষ্য ৰাখিয়েই বৰ্তমানৰ ১২৬খন আসনৰ পৰিৱৰ্তে ২০০ আসনবিশিষ্ট এখন বৃহৎ সদন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । তদুপৰি, পূৰ্বতে ১২৬টা বিধায়ক আৱাস নিৰ্মাণৰ কথা থকা হ’লেও, বৰ্তমানৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি এই সংখ্যা প্ৰায় ১৭৫টালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱা হৈছে, যাতে ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ নহয় ।"

দাসে পুনৰ কয়,"এই নতুন বিধানসভা ভৱনটো ডিব্ৰুগড়ৰ স্বকীয় স্থাপত্যশৈলী আৰু ঐতিহ্যৰ সৈতে সামঞ্জস্য ৰাখি নিৰ্মাণ কৰা হ’ব । ডিব্ৰুগড়ত দ্বিতীয় ৰাজধানী স্থাপনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে কেবিনেটৰ অনুমোদন সাপেক্ষে প্ৰায় ২৮৪ কোটি টকা আৱণ্টন দিছে । যদিও নিৰ্মাণকাৰ্যৰ আনুষ্ঠানিক শুভাৰম্ভ হোৱা নাই, তথাপিও চৰকাৰে ইয়াক এক সময়বদ্ধ প্ৰকল্প হিচাপে আগবঢ়াই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিছে ।"

তেওঁ পুনৰ কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশনাত গড়কাপ্তানি বিভাগ আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে কামৰ অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰি আছে । সকলো দিশ চালি-জাৰি চাই যাতে ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ অতিৰিক্ত ভঙা-পতা কৰিবলগীয়া নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই প্ৰকল্পৰ নক্সাত কিছু নতুন সংযোগ কৰা হৈছে । নতুন বিধানসভা ভৱন নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ চৰকাৰে কৰিব যদিও অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্মাণ কেনেধৰণৰ হ'ব চৰকাৰক তাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হ'ব ।"

এই পৰিদৰ্শনৰ সময়ত অধ্যক্ষৰ সৈতে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰী, বিভাগীয় সচিব ৰাজীৱ বৰচেইজ আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক: উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা প্ৰশাসনৰ সৈতে জৰুৰী বৈঠক স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ

বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ; বনমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

TAGGED:

দ্বিতীয় বিধানসভা ভৱন
ডিব্ৰুগড় সচিবালয়
ৰণজিৎ কুমাৰ দাস
ইটিভি ভাৰত অসম
RANJIT KUMAR DAS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.