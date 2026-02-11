কৰ'ণাই স্বাৱলম্বিতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা এজন যুৱকৰ বছৰি উপাৰ্জন লাখ লাখ টকা
এদিন কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি গৈছিল বহিঃৰাজ্যলৈ । ঘৰলৈ উভতি আহি এতিয়া তেওঁ সফল কৃষক ।
মাজুলী : চৰকাৰী চাকৰিলৈ অপেক্ষা নকৰি কৃষি-কৰ্মৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মাজুলীৰ এজন যুৱকে । এসময়ত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱা এইজন যুৱকে এতিয়া নিজৰ মাটিতেই ৰচিছে সপোন ।
কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে মাজুলীৰ বিৰিণাবাৰী গাঁৱৰ উদ্যমী যুৱক ৰঞ্জিত কলিতাই । এসময়ত এইজন যুৱকজনে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি আন দহজনৰ দৰেই নিজৰ ঘৰ, আত্মীয়-পৰিয়ালক এৰি অসমৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল; কিন্তু কৰ'ণা মহামাৰীৰ সেই ভয়াবহ সময়ত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল ৰঞ্জিত । ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত আত্মসংস্থাপনৰ বাবে কি কৰিব, তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছিল তেওঁ ।
অসমৰ বাহিৰত কাম কৰাতকৈ নিজৰ ঘৰখনতেই থাকি কৃষিৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পথ বাছি ল'লে ৰঞ্জিত কলিতাই । প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ পৰীক্ষামূলকভাৱে উন্নত জাতৰ বগৰী খেতি আৰম্ভ কৰিলে । সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা এই খেতিৰ জৰিয়তে কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ লাভৱান হ’বলৈ সক্ষম হ’ল । কেৱল বগৰীয়েই নহয়, বৰ্তমান তেওঁ বিভিন্ন শাক-পাচলি আৰু অন্যান্য কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তেও নিজৰ লগতে পৰিয়ালক আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল কৰি তুলিছে ।
যোৱা বছৰৰ পৰা উন্নতমানৰ আম আৰু মধুৰীআমৰ খেতিও পৰীক্ষামূলকভাবে আৰম্ভ কৰিছে । এইজন যুৱকে জনোৱা মতে তেওঁ কৰা বগৰী অসমৰ বাহিৰলৈ পঠাবলগীয়া হোৱা নাই, কিয়নো তেওঁৰ ফাৰ্মৰ পৰাই বগৰী আজিৰ তাৰিখত বিক্ৰী হৈ আছে । তেওঁ বিভিন্ন খেতি কৰাৰ লগতে পশু পালনৰ লগতো জড়িত হৈ আহিছে ।
ৰঞ্জিত কলিতাই কয়, "খেতিত আজিৰ তাৰিখত প্ৰতি বিঘা মাটিত প্ৰায় দুই লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । পশু পালনৰ ফালৰ পৰাও বছৰি ভাল উপাৰ্জন হয় । এই বছৰত ৩০ৰ পৰা ৪০ তা ছাগলী বিক্রী কৰিছো ।"
যুৱকজনে জনোৱা মতে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহযোগিতা আছে । সেইবাবে তেওঁ এই কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে । পিতৃয়ে তেওঁৰ লগত নিজৰ ছাঁটোৰ দৰে লাগি থাকে । ইফালে,মাতৃয়েও তেওঁক এই কাম কৰিবলৈ গোটৰ পৰা পইচা আনি দিছিল বুলি কয় ।
ৰঞ্জিত কলিতাৰ এই প্ৰচেষ্টা এতিয়া অঞ্চলটোৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবেও প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে । কৰ্ম সংস্কৃতিৰ মাজেৰে যে স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰি, সেয়া হাতে-কামে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে বিৰিণাবাৰীৰ এইজন যুৱকে ।