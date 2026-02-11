ETV Bharat / state

কৰ'ণাই স্বাৱলম্বিতাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰা এজন যুৱকৰ বছৰি উপাৰ্জন লাখ লাখ টকা

এদিন কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি গৈছিল বহিঃৰাজ্যলৈ । ঘৰলৈ উভতি আহি এতিয়া তেওঁ সফল কৃষক ।

Ranjit Kalita from Majuli self reliant through farming
কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী মাজুলীৰ বিৰিণাবাৰী গাঁৱৰ উদ্যমী যুৱক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 11, 2026 at 10:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : চৰকাৰী চাকৰিলৈ অপেক্ষা নকৰি কৃষি-কৰ্মৰে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে মাজুলীৰ এজন যুৱকে । এসময়ত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে বহিঃৰাজ্যলৈ যোৱা এইজন যুৱকে এতিয়া নিজৰ মাটিতেই ৰচিছে সপোন ।

কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হৈছে মাজুলীৰ বিৰিণাবাৰী গাঁৱৰ উদ্যমী যুৱক ৰঞ্জিত কলিতাই । এসময়ত এইজন যুৱকজনে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি আন দহজনৰ দৰেই নিজৰ ঘৰ, আত্মীয়-পৰিয়ালক এৰি অসমৰ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল; কিন্তু কৰ'ণা মহামাৰীৰ সেই ভয়াবহ সময়ত বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল ৰঞ্জিত । ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পিছত আত্মসংস্থাপনৰ বাবে কি কৰিব, তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছিল তেওঁ ।

কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী মাজুলীৰ বিৰিণাবাৰী গাঁৱৰ উদ্যমী যুৱক (ETV Bharat Assam)

অসমৰ বাহিৰত কাম কৰাতকৈ নিজৰ ঘৰখনতেই থাকি কৃষিৰ লগত জড়িত হোৱাৰ পথ বাছি ল'লে ৰঞ্জিত কলিতাই । প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁ পৰীক্ষামূলকভাৱে উন্নত জাতৰ বগৰী খেতি আৰম্ভ কৰিলে । সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা এই খেতিৰ জৰিয়তে কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ লাভৱান হ’বলৈ সক্ষম হ’ল । কেৱল বগৰীয়েই নহয়, বৰ্তমান তেওঁ বিভিন্ন শাক-পাচলি আৰু অন্যান্য কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তেও নিজৰ লগতে পৰিয়ালক আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল কৰি তুলিছে ।

Ranjit Kalita from Majuli self reliant through farming
মাজুলীৰ বিৰিণাবাৰী গাঁৱৰ যুৱকে কৰা কৃষিফাৰ্মত লমালমে ওলমিছে বগৰি (ETV Bharat Assam)

যোৱা বছৰৰ পৰা উন্নতমানৰ আম আৰু মধুৰীআমৰ খেতিও পৰীক্ষামূলকভাবে আৰম্ভ কৰিছে । এইজন যুৱকে জনোৱা মতে তেওঁ কৰা বগৰী অসমৰ বাহিৰলৈ পঠাবলগীয়া হোৱা নাই, কিয়নো তেওঁৰ ফাৰ্মৰ পৰাই বগৰী আজিৰ তাৰিখত বিক্ৰী হৈ আছে । তেওঁ বিভিন্ন খেতি কৰাৰ লগতে পশু পালনৰ লগতো জড়িত হৈ আহিছে ।

ৰঞ্জিত কলিতাই কয়, "খেতিত আজিৰ তাৰিখত প্ৰতি বিঘা মাটিত প্ৰায় দুই লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । পশু পালনৰ ফালৰ পৰাও বছৰি ভাল উপাৰ্জন হয় । এই বছৰত ৩০ৰ পৰা ৪০ তা ছাগলী বিক্রী কৰিছো ।"

Ranjit Kalita from Majuli self reliant through farming
কৃষিৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী মাজুলীৰ বিৰিণাবাৰী গাঁৱৰ উদ্যমী যুৱক (ETV Bharat Assam)

যুৱকজনে জনোৱা মতে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহযোগিতা আছে । সেইবাবে তেওঁ এই কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে । পিতৃয়ে তেওঁৰ লগত নিজৰ ছাঁটোৰ দৰে লাগি থাকে । ইফালে,মাতৃয়েও তেওঁক এই কাম কৰিবলৈ গোটৰ পৰা পইচা আনি দিছিল বুলি কয় ।

Ranjit Kalita from Majuli self reliant through farming
মাজুলীৰ বিৰিণাবাৰী গাঁৱৰ যুৱকে কৰা কৃষিফাৰ্ম (ETV Bharat Assam)

ৰঞ্জিত কলিতাৰ এই প্ৰচেষ্টা এতিয়া অঞ্চলটোৰ নিবনুৱা যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবেও প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে । কৰ্ম সংস্কৃতিৰ মাজেৰে যে স্বাৱলম্বী হ’ব পাৰি, সেয়া হাতে-কামে প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে বিৰিণাবাৰীৰ এইজন যুৱকে ।

লগতে পঢ়ক :বৰলুইতৰ চাপৰিত শিক্ষিত যুৱকে ৰচিছে সপোন, ৮০০০ বিঘা ভূমিত কৃষি বিপ্লৱ

কেৰেলা বিক্ৰী কৰি মটৰ চাইকেল কিনা এজন কৃষক; মাহে উপাৰ্জন কৰে ডেৰ লক্ষাধিক টকা

TAGGED:

MAJULI
ইটিভি ভাৰত অসম
CORONA
বগৰী খেতি
SELF RELIANT YOUTH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.