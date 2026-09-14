পত্নীহন্তা ৰামানুজ গোস্বামীৰ মৃত্যু
পত্নীহন্তা ৰামানুজ গোস্বামীৰ মৃত্যু । GMCHলৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে অনাৰ সময়তে গাড়ীৰ পৰা জঁপিওৱাৰ ফলত মৃত্যু ৰামানুজৰ ।
পত্নীহন্তা ৰামানুজ গোস্বামীৰ মৃত্যু (ETV Bharat Assam)
Published : September 14, 2026 at 11:00 AM IST
গুৱাহাটী: পত্নীহন্তা ৰামানুজ গোস্বামীৰ মৃত্যু । আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই মৃত্যু ৰামানুজৰ । গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰামানুজে । আৰক্ষীক গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াইছিল ৰামানুজ গোস্বামীয়ে । GMCHলৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে অনাৰ সময়তে নৰকাসুৰ পাহাৰৰ মাজত পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ৰামানুজে । পত্নী হত্যা কৰি হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল ৰামানুজ । সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা কথা আছিল ৰামানুজক ।
অধিক তথ্য অতিশীঘ্ৰে....