শেষনিশাৰ পাহাৰীয়া বাট, আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ চকা পাংচাৰ, তাৰ পিছত কি হৈছিল ৰামানুজ গোস্বামীৰ ? আৰক্ষীয়ে দিলে বৰ্ণনা

শেষনিশাৰ পাহাৰীয়া বাট, আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ চকা পাংচাৰ, তাৰ পিছত কি হৈছিল ৰামানুজ গোস্বামীৰ ? আৰক্ষীয়ে দিলে বৰ্ণনা
"ইয়াৰ পিছতে তেওঁ পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এটা দ খাৱৈত জাপ মাৰে, যাৰ ফলত তেওঁ মূৰত আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত গুৰুতৰ আঘাত পায়... ।"
Published : September 14, 2026 at 4:04 PM IST
গুৱাহাটী : পত্নী হত্যাকাৰী ৰামানুজ গোস্বামীৰ মৃত্যুক লৈ চৌদিশে চৰ্চা চলিছে ৷ নিশা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে ৰামানুজক জিএমচিএইচলৈ নি থকাৰ সময়তে গাড়ীৰ পৰা জাপ দিয়াৰ ফলত ৰামানুজৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভ ইষ্ট গুৱাহাটীৰ ডিচিপি টাবুৰাম পেগুৱে কয়, "পত্নী হত্যাকাৰী ৰামানুজ গোস্বামী হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছিল । নিশা ৰামানুজৰ স্বাস্থ্য কিছু পৰিমাণে অৱনতি ঘটিছিল ৷ যাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে নিশা প্ৰায় ২ বজাত তেওঁক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ আনিছিল ।"
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "জিএমচিএইচ অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়তে নৰকাসুৰ পাহাৰৰ টিভি টাৱাৰৰ সমীপত আৰক্ষীৰ গাড়ীখনৰ এটা টায়াৰ পাংচাৰ হয় । আৰক্ষীৰ দলটোৱে গাড়ীখন মেৰামতি কৰি পুনৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । তাৰ পিছতেই নাৰ্চিং কলেজৰ ওচৰতে হেণ্ডকাফ লাগি থকা অৱস্থাতে ৰামানুজে তেওঁৰ কাষত থকা কনিষ্টবলজনক এটা গোৰ মাৰে আৰু গাড়ীৰ পিছফালৰ দুৱাৰেৰে তললৈ জাপ দিয়ে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"পথৰ ওপৰত পৰি তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । ইয়াৰ পিছতে তেওঁ পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এটা দ খাৱৈত জাপ মাৰে, যাৰ ফলত তেওঁ মূৰত আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত গুৰুতৰ আঘাত পায় । লগে লগে জিএমচিএইচলৈ অনা হয় যদিও চিকিৎসকে ৰামানুজক মৃত ঘোষণা কৰে । এই ঘটনাত এগৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টবলো আহত হয় । বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে ৷"
ইপিনে, ঘটনা সন্দৰ্ভত জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক দেৱজিৎ চৌধুৰীয়ে কয়,"পুৱতি নিশা ৩.৪১ বজাত আৰক্ষীয়ে ৰামানুজ গোস্বামীক জিএমচিএইচলৈ আনিছিল । জিএমচিএইচলৈ অনাৰ পূৰ্বেই মৃত্যু হৈছিল ৰামানুজৰ । চিকিৎসকে তেওঁক চোৱাৰ পিছত মৃত ঘোষণা কৰে । কোনো ধৰণৰ গুলীৰ আঘাত নাছিল, যদিও মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত স্পষ্ট হ'ব ৰামানুজৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কি ।"
উল্লেখ্য যে, পত্নীক হত্যা কৰিছিল ৰামানুজ গোস্বামীয়ে । বশিষ্ঠপুৰ চাৰি নম্বৰ বাইলেনৰ ১৪ নম্বৰ ঘৰত বাস কৰা ৰিয়া আৰু ৰামানুজৰ মাজত তিনি চেপ্টেম্বৰৰ পুৱা কাজিয়াৰ সুত্ৰপাত হৈছিল । তেতিয়াই হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই পত্নী ৰিয়াক হত্যা কৰি মূৰ কাটি পলিথিনত টোপোলা বান্ধি ফ্ৰীজত ভৰাই থৈছিল ৰামানুজে ।
এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ কথা ৬ ছেপ্টেম্বৰত পোহৰলৈ আহিছিল । এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই ৰামানুজে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল । পত্নীক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল ৰামানুজে ।
পত্নী ৰিয়া তালুকদাৰক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ গোচৰত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ৰামানুজ গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল । গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আদালতে অভিযুক্ত ৰামানুজ গোস্বামীক ৭ দিনৰ বাবে হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক: পত্নীহন্তা ৰামানুজ গোস্বামীৰ মৃত্যু: আধৰুৱা হ'ল ৰিয়াৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধ