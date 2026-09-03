অসমক বিশ্ববাসীৰ আগত পৰিচয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে আকৌ চাইকেল লৈ ৰাকেশ বণিক

অসমক বিশ্ববাসীৰ আগত পৰিচয় কৰাৰ উদ্দেশ্যে আকৌ চাইকেল লৈ ৰাকেশ বণিক
‘Awesome Assam’ক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখলৈ নিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে মালয়েছিয়াৰ পৰা থাইলেণ্ড, লাওছ আৰু ভিয়েটনাম হৈ চাইকেলেৰে চীনলৈ যাব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা-চাইক্লিষ্ট ৰাকেশ বণিক ।
Published : September 3, 2026 at 7:02 PM IST
গুৱাহাটী: বিশ্বৰ দৰবাৰত অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্রৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ হকে অসমৰ প্ৰখ্যাত তথা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা-চাইক্লিষ্ট ৰাকেশ বনিকে এক বিশেষ অভিযান হাতত লৈছে ।
‘Awesome Assam’ৰ প্ৰচাৰৰ লক্ষ্যৰে মালয়েছিয়াৰ পৰা চীনলৈ পেৰাচাইক্লিং অভিযান কৰিব ৰাকেশ বনিকে । এই বিশেষ যাত্ৰাৰ প্ৰসংগত ইটিভি ভাৰত অসমৰ আগত বিৱৰি ক'লে পেৰা-চাইক্লিষ্টগৰাকীয়ে ।
এই অভিযান সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ আগত ৰাকেশ বণিকে কয়,"মালয়েছিয়া পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই অভিযান থাইলেণ্ড, লাওছ আৰু ভিয়েটনাম হৈ চীনত সামৰণি পৰিব । শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পাছতে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিম । এই অভিযানৰ সমগ্ৰ পথছোৱাৰ দৈৰ্ঘ ৬ হাজাৰ কিলোমিটাৰ আৰু প্ৰায় তিনি মাহ সময় লাগিব এই অভিযান সমাপ্ত কৰিবলৈ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"এই অভিযানৰ সময়ছোৱাত অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, বন্যপ্ৰাণী, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আৰু আতিথ্য বিশ্ববাসীৰ আগত তুলি ধৰাৰ লগতে দুঃসাহসিক অভিযান, চাইক্লিং আৰু বহনক্ষম পৰ্যটনৰ প্ৰচাৰৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হ’ব ।"
ভ্ৰমণসূচীৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোপপাত কৰি তেওঁ কয়,"ৰাছিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সফল অভিযানৰ পিছত সমগ্ৰ দক্ষিণ-পূব আৰু পূব এছিয়াত চাইকেল চলোৱাৰ অভিযান গ্ৰহণ কৰিছোঁ । মালয়েছিয়া পৰা চীনলৈ এই অভিযানত থাইলেণ্ড, লাওছ আৰু ভিয়েটনাম হৈ চীনলৈ যাম । "Promoting Awesome Assam" শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে অসমৰ বাৰ্তা লৈ এই অভিযানৰ যোগেদি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ যাম ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই গোটেই যাত্ৰাটোত অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্য, বন্যপ্ৰাণী, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আৰু আতিথ্য প্ৰদৰ্শন কৰাৰ লগতে দুঃসাহসিকতা, চাইকেলিং আৰু বহনক্ষম পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰ চলোৱা হ'ব । বিগত বৰ্ষৰ সফল 'ভল্গা টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাইক্লিং অভিযান'ৰ পিছত এই নতুন অভিযান ।"
ৰাছিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চাইকেল চলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উল্লেখনীয় কৃতিত্ব লাভ কৰা ৰাকেশ বণিকে কয়,"মই বিচাৰো যে বিশ্বই আমাৰ ৰাজ্যৰ সৌন্দৰ্য্য, সংস্কৃতি, বন্যপ্ৰাণী আৰু আতিথ্য আৱিষ্কাৰ কৰক । এজন পেৰাচাইকেল আৰোহী হিচাপে মই এইটোও দেখুৱাব বিচাৰো যে শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে আমি আমাৰ সপোনক সীমিত কৰা উচিত নহয় । দৃঢ়তা, সাহস আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা আমি সীমা অতিক্ৰম কৰি অসাধাৰণতা লাভ কৰিব পাৰোঁ ।"
উল্লেখ্য যে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰৰ প্ৰখ্যাত পেৰা-চাইক্লিষ্ট ৰাকেশ বণিকে দুৰ্ঘটনাত এখন ভৰি হেৰুৱাইছিল যদিও জীৱন যুঁজত হাৰ মনা নাছিল । তেওঁ ইতিমধ্যে মস্কোৰ পৰা অসমলৈ হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ চাইকেল যাত্ৰা কৰি বিশ্বজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছে । তেওঁক নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যিক আইকন হিচাপেও সন্মান জনাইছে ।
উত্তৰ-পূৰ্ব ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা-চাইক্লিষ্ট ৰাকেশ দৃঢ়তাৰে বিভিন্ন দূৰত্বৰ চাইকেল অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰি অভিলেখ গঢ়ি আহিছে । ইতিমধ্যে তেওঁ বহুকেইটা অভিযান সফলতাৰে সম্পন্ন কৰি সুনাম অৰ্জন কৰিছে ।