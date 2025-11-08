আকাশত বায়ু সেনাৰ যুদ্ধ বিমানৰ বিচৰণ : ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব'ত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

আকাশত বায়ু সেনাৰ যুদ্ধ বিমানৰ বিচৰণ : ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব'ত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
মহানগৰীত ছুখই, ৰাফেল, মিগ, মিৰাজ, তেজাছ যুদ্ধ বিমানৰ গৰ্জন ।
Published : November 8, 2025 at 7:25 PM IST
গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আকাশত এতিয়া যুদ্ধ বিমানৰ বিচৰণ । এক অপূৰ্ব দৃশ্য । এখনৰ পাছত উৰিছে আনখনকৈ যুদ্ধ বিমান । দেখুৱাইছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি আৰু বীৰত্ব । আকাশত উৰিছে যুঁজাৰু বিমান ছুখই, ৰাফেল, মিগ, মিৰাজ, তেজাছ আদি বহুতো ।
চলি আছে জোৰদাৰ আখৰা । অহা ৯ নৱেম্বৰত এনেদৰেই লুইতৰ পাৰত দেখা যাব যুঁজাৰু বিমানসমূহৰ কাৰুকাৰ্য । আজি তাৰ বাবে চূড়ান্ত আখৰা কৰা হয় । দেওবাৰে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব'। মহানগৰীৰ লাচিতঘাট এতিয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে । দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ লাচিতঘাটত বায়ুসেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব ।
জুবিন গাৰ্গলৈ জনোৱা হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :
প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে লাচিতঘাটত প্ৰদৰ্শন হ'বলগীয়া এয়াৰ শ্ব'ত অংশ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিঙে । এয়াৰ শ্ব'ৰ যোগেদি অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ জনোৱা হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । দেওবাৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ৰে উজলি উঠিব মহানগৰীৰ আকাশ, বতাহত উচ্চাৰিত হ'ব যুদ্ধ বিমানৰ শব্দ । ইয়াৰ বাবে বিগত কেইবাদিন অনুশীলন চলোৱাৰ পাছত আজি চূড়ান্ত অনুশীলন কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াৱিনী ৰাতিৰ বুকুত' শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতটিৰ সুৰত কাইলৈ গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । এই কথা সদৰী কৰিছে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এয়াৰ মাৰ্চেল সুৰত সিঙে । ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এয়াৰ মাৰ্চেলে কয়, "ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৯৩ সংখ্যক বায়ু সেনা দিৱস উদযাপনৰ অংশ হিচাপে লাচিত ঘাটত এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । এই এয়াৰ শ্ব' দেওবাৰে দুপৰীয়া ১২.৩০ বজাৰ পৰা দিনৰ ২ বজালৈ চলিব আৰু ইয়াৰ বাবে ৰাফেল, মিগ আৰু চুখই আদিৰ দৰে ৭৫খন বিমানে ভাগ ল'ব । এই এয়াৰ শ্ব'ৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।"
ক'ৰ পৰা চাব পাৰিব এই প্ৰদৰ্শনী ?
গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এয়াৰ শ্ব’ত বাগদোগৰা, হাচিমাৰা, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, যোৰহাট, চাবুৱাৰ পৰা বিমানসমূহ আহিব আৰু প্ৰদৰ্শনীত ভাগ ল'ব । অনুষ্ঠানক ৩ হাজাৰ অতিথিক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে । স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে বৃদ্ধা আশ্ৰমৰ আবাসী সকলক অনুষ্ঠানত নিমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে । মহানগৰীৰ উজানবজাৰৰ নতুন পাৰ্কৰ পৰাও ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে এই শ্ব' উপভোগ কৰিব পাৰিব । আনহাতে মহানগৰীৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অতিথিৰ বাবে এয়াৰ শ্ব' চোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
যান-বাহন চলাচলত পথৰ সালসলনি :
ইফালে বায়ু সেনাৰ এই এয়াৰ শ্ব'ৰ বাবে গুৱাহাটীৰ কেতবোৰ পথত যান-বাহনৰ চলাচলত কিছু সালসলনি কৰা হৈছে । এই সালসলনি আজিৰ পৰা কাইলৈ অব্যাহত থাকিব । সেই অনুসৰি দুদিনৰ বাবে এইচ বি ৰোড আৰু এ টি ৰোডেৰে বাণিজ্যিক বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । সেইদৰে ডি জি ৰোড, এন জি ৰোড, বি বৰুৱা ৰোড আৰু জি এন বি পথতো থাকিব নিষেধাজ্ঞা । পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ৫ বজালৈ বাহাল থাকিব নিষেধাজ্ঞা । আনহাতে এম জি পথ, মাছখোৱা পথৰ পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাসগৃহলৈ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । ৰিক্সা, ই-ৰিক্সা প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এই পথছোৱাত । বায়ুসেনাৰ গাড়ীৰ পাছ থকা বাহনহে কৰিব পাৰিব চলাচল । খানাপাৰা-ভৰলুৰ চিটীবাছৰো পথ সলনি কৰা হৈছে । জি এছ ৰোড, এ টি ৰোড, আঠগাঁও উৰণসেতুৰে আহিব লাগিব বাছ । জালুকবাৰীৰ পৰা অহা চিটীবাছৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা । জালুকবাৰীত ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব ডাইভাৰ্ট । মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে গতিপথ সলনিৰ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।