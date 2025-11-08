ETV Bharat / state

আকাশত বায়ু সেনাৰ যুদ্ধ বিমানৰ বিচৰণ : ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব'ত জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

মহানগৰীত ছুখই, ৰাফেল, মিগ, মিৰাজ, তেজাছ যুদ্ধ বিমানৰ গৰ্জন ।

93rd anniversary of Indian Air Force in Guwahati
ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ আখৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 8, 2025 at 7:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আকাশত এতিয়া যুদ্ধ বিমানৰ বিচৰণ । এক অপূৰ্ব দৃশ্য । এখনৰ পাছত উৰিছে আনখনকৈ যুদ্ধ বিমান । দেখুৱাইছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ শক্তি আৰু বীৰত্ব । আকাশত উৰিছে যুঁজাৰু বিমান ছুখই, ৰাফেল, মিগ, মিৰাজ, তেজাছ আদি বহুতো ।

চলি আছে জোৰদাৰ আখৰা । অহা ৯ নৱেম্বৰত এনেদৰেই লুইতৰ পাৰত দেখা যাব যুঁজাৰু বিমানসমূহৰ কাৰুকাৰ্য । আজি তাৰ বাবে চূড়ান্ত আখৰা কৰা হয় । দেওবাৰে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিঙৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ বিশাল এয়াৰ শ্ব'। মহানগৰীৰ লাচিতঘাট এতিয়া ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ঘাটিত পৰিণত হৈছে । দেওবাৰে গুৱাহাটীৰ লাচিতঘ‍াটত বায়ুসেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব ।

ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ আখৰা (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গলৈ জনোৱা হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি :

প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে লাচিতঘাটত প্ৰদৰ্শন হ'বলগীয়‍া এয়াৰ শ্ব'ত অংশ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্রী ৰাজনাথ সিঙে । এয়াৰ শ্ব'ৰ যোগেদি অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গলৈ জনোৱা হ'ব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি । দেওবাৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এয়াৰ শ্ব'ৰে উজলি উঠিব মহানগৰীৰ আকাশ, বতাহত উচ্চাৰিত হ'ব যুদ্ধ বিমানৰ শব্দ । ইয়াৰ বাবে বিগত কেইবাদিন অনুশীলন চলোৱাৰ পাছত আজি চূড়ান্ত অনুশীলন কৰা হয় ।

93rd anniversary of Indian Air Force in Guwahati
ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ আখৰা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ 'মায়াৱিনী ৰাতিৰ বুকুত' শীৰ্ষক জনপ্ৰিয় গীতটিৰ সুৰত কাইলৈ গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটত ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । এই কথা সদৰী কৰিছে ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এয়াৰ মাৰ্চেল সুৰত সিঙে । ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ এয়াৰ মাৰ্চেলে কয়, "ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৯৩ সংখ্যক বায়ু সেনা দিৱস উদযাপনৰ অংশ হিচাপে লাচিত ঘাটত এয়াৰ শ্ব' প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । এই এয়াৰ শ্ব' দেওবাৰে দুপৰীয়া ১২.৩০ বজাৰ পৰা দিনৰ ২ বজালৈ চলিব আৰু ইয়াৰ বাবে ৰাফেল, মিগ আৰু চুখই আদিৰ দৰে ৭৫খন বিমানে ভাগ ল'ব । এই এয়াৰ শ্ব'ৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ।"

93rd anniversary of Indian Air Force in Guwahati
ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ আখৰা (ETV Bharat Assam)

ক'ৰ পৰা চাব পাৰিব এই প্ৰদৰ্শনী ?

গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এয়াৰ শ্ব’ত বাগদোগৰা, হাচিমাৰা, গুৱাহাটী, তেজপুৰ, যোৰহাট, চাবুৱাৰ পৰা বিমানসমূহ আহিব আৰু প্ৰদৰ্শনীত ভাগ ল'ব । অনুষ্ঠানক ৩ হাজাৰ অতিথিক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে । স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে বৃদ্ধা আশ্ৰমৰ আবাসী সকলক অনুষ্ঠানত নিমন্ত্রণ জনোৱা হৈছে । মহানগৰীৰ উজানবজাৰৰ নতুন পাৰ্কৰ পৰাও ইচ্ছুক ব্যক্তিসকলে এই শ্ব' উপভোগ কৰিব পাৰিব । আনহাতে মহানগৰীৰ অশ্বক্লান্ত মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত অতিথিৰ বাবে এয়াৰ শ্ব' চোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

93rd anniversary of Indian Air Force in Guwahati
ভাৰতীয় বায়ু সেনাৰ ৯৩ সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ এয়াৰ শ্ব'ৰ আখৰা (ETV Bharat Assam)

যান-বাহন চলাচলত পথৰ সালসলনি :

ইফালে বায়ু সেনাৰ এই এয়াৰ শ্ব'ৰ বাবে গুৱাহাটীৰ কেতবোৰ পথত যান-বাহনৰ চলাচলত কিছু সালসলনি কৰা হৈছে । এই সালসলনি আজিৰ পৰা কাইলৈ অব্যাহত থাকিব । সেই অনুসৰি দুদিনৰ বাবে এইচ বি ৰোড আৰু এ টি ৰোডেৰে বাণিজ্যিক বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । সেইদৰে ডি জি ৰোড, এন জি ৰোড, বি বৰুৱা ৰোড আৰু জি এন বি পথতো থাকিব নিষেধাজ্ঞা । পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ৫ বজালৈ বাহাল থাকিব নিষেধাজ্ঞা । আনহাতে এম জি পথ, মাছখোৱা পথৰ পৰা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ বাসগৃহলৈ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । ৰিক্সা, ই-ৰিক্সা প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব এই পথছোৱাত । বায়ুসেনাৰ গাড়ীৰ পাছ থকা বাহনহে কৰিব পাৰিব চলাচল । খানাপাৰা-ভৰলুৰ চিটীবাছৰো পথ সলনি কৰা হৈছে । জি এছ ৰোড, এ টি ৰোড, আঠগাঁও উৰণসেতুৰে আহিব লাগিব বাছ । জালুকবাৰীৰ পৰা অহা চিটীবাছৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা । জালুকবাৰীত ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ জৰিয়তে কৰা হ'ব ডাইভাৰ্ট । মহানগৰ যান-বাহন আৰক্ষীয়ে গতিপথ সলনিৰ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:উমৰাংছ'ত পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ কলৰৱে হাত বাউলি মাতিছে পৰ্যটকক

ছাংগেষ্টাৰ হ্ৰদৰ নাম কেনেকৈ 'মাধুৰী লেক' হ'ল ? জানক আঁৰৰ কাহিনী

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG
INDIAN AIR FORCE
TEJAS
IFA AIR SHOW IN GUWAHATI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.