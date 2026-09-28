প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সন্মিলন: গুৱাহাটীৰ সমাজৰ সৈতে মত বিনিময় ৰাজ্যখনৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰীৰ

প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সন্মিলন: গুৱাহাটীৰ সমাজৰ সৈতে মত বিনিময় ৰাজ্যখনৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰীৰ
গুৱাহাটীত থকা ৰাজস্থানী লোকৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন ৰাজস্থান চৰকাৰৰ । ৰাজ্যখনৰ বিকাশ, উদ্যোগ আৰু উন্নয়নৰ সম্ভাৱনা সন্দৰ্ভত আলোকপাত ।
Published : September 28, 2026 at 8:23 PM IST
গুৱাহাটী : ৰাজস্থান চৰকাৰৰ উদ্যোগত সোমবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সন্মিলন (Pravasi Rajasthani Meet) অনুষ্ঠিত হয় । এই অনুষ্ঠানত প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সমাজৰ সদস্য, উদ্যোগ ক্ষেত্ৰৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আৰু জ্যেষ্ঠ চৰকাৰী বিষয়াসকল একত্ৰিত হয় । অনুষ্ঠানটোৰ উদ্দেশ্য আছিল প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সমাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ৰাজস্থানৰ বিকাশ, উদ্যোগ আৰু উন্নয়নত তেওঁলোকৰ অৱদানৰ সম্ভাৱনাসমূহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা ।
অহা ১০ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰবাসী ৰাজস্থানী দিৱস, ২০২৬ৰ প্ৰাক্ক্ষণত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকখন ৰাজস্থান চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগ আৰু ঘৰুৱা আৰু বৈদেশিক ৰাজস্থানী পৰিক্ৰমা বিভাগৰ (DORA) যৌথ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় । এই বৈঠকখনে প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সমাজ, উদ্যোগ আৰু ৰাজস্থান চৰকাৰৰ মাজত ৰাজ্যখনৰ নীতি, উন্নয়নৰ অগ্ৰাধিকাৰ আৰু উদীয়মান সম্ভাৱনাসমূহক লৈ মত-বিনিময়ৰ এক মঞ্চ প্ৰদান কৰে ।
ৰাজস্থান চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী কৃষণ কুমাৰ কেকে বিষ্ণয়ে প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সমাজক নিজৰ শিপাৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰি ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অৱদান আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰাজস্থানীসকলে অৰ্জন কৰা সফলতা তেওঁলোকৰ উদ্যোগী মনোভাব, দৃঢ়তা আৰু অৱদানৰ প্ৰতিফলন ।"
তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁলোকৰ জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, যোগাযোগৰ নেটৱৰ্ক আৰু উদ্যোগী মানসিকতাই ‘বিকশিত ৰাজস্থান আৰু বিকশিত ভাৰত’ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ।
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত সফল উদ্যোগ গঢ়ি তোলা আৰু নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰা সকলোকে অভিনন্দন । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কল্পনা কৰা ‘বিকশিত ৰাজস্থান, বিকশিত ভাৰত’ৰ লক্ষ্য আপোনালোকৰ নিৰন্তৰ সমৰ্থন আৰু অৱদানৰ জৰিয়তে বাস্তৱায়িত কৰিব পাৰি । ৰাজস্থানৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ অংশীদাৰ হ’বলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ । শিপা ৰাজস্থানত আৰু ৰাজ্যখনৰ ভৱিষ্যৎ গঢ় দিয়াত আপোনালোকৰ অৱদানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ।”
লগতে তেওঁ কয়, “এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰথম বছৰতে পৰ্যটন, খনন, পেট্ৰ’কেমিকেল, হস্তশিল্প আৰু হস্ততাঁতকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডত ৰাজ্যখনত ৩৫ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ হৈছে । এইবাৰো ১০ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰবাসী ৰাজস্থানী দিৱসত আমি আমাৰ বিকাশৰ এক ৰিপ’ৰ্ট-কাৰ্ড প্ৰকাশ কৰিম ।”
তেওঁ ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিনিয়োগকাৰীসকলক ৰাজস্থানত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে ৰাজস্থান চৰকাৰৰ উদ্যোগ বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শিখৰ আগৰৱালৰ নেতৃত্বত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰবাসী সমাজৰ সদস্য, উদ্যোগ প্ৰতিনিধি আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ মত-বিনিময়ৰ সুযোগ সৃষ্টি হয় ।
ঘৰুৱা আৰু বৈদেশিক ৰাজস্থানী পৰিক্ৰমা বিভাগৰ বিশেষ সচিব তথা ৰাজস্থান ফাউণ্ডেশ্যনৰ আয়ুক্ত ডঃ মণীষা অৰোৰাই ৰাজস্থানৰ বিনিয়োগৰ সম্ভাৱনা আৰু সমগ্ৰ দেশৰ প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সমাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ফাউণ্ডেশ্যনে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
এই সমাবেশত ৰাজস্থান ফাউণ্ডেশ্যন, চিআইআই (CII) আৰু আগশাৰীৰ ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে । তেওঁলোকে ৰাজস্থানৰ নীতি আৰু সুযোগ-সম্ভাৱনা, ঔদ্যোগিক অভিজ্ঞতা, উদ্যোগী মনোভাব আৰু ৰাজ্যখনৰ বিকাশ তথা উন্নয়নত প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সমাজৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত মতামত আগবঢ়ায় ।
উল্লেখ্য যে এক বৃহৎ মানৱ সম্পদৰ ভেটি, বৈচিত্ৰ্যময় অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশ আৰু সমৃদ্ধ খনিজ সম্পদেৰে সমৃদ্ধ ৰাজস্থানত বিভিন্ন খণ্ডত উদ্যোগ আৰু বিনিয়োগৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা আছে । ৰাজ্যখনত ৫৭ বিধ বিভিন্ন খনিজ সম্পদ উপলব্ধ, যিয়ে ঔদ্যোগিক কাৰ্যকলাপ, উদ্যোগ আৰু মূল্য সংযোজনৰ বাবে এক শক্তিশালী ভেটি প্ৰদান কৰিছে ।
প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সল্মিলন হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত তথা বিদেশত থকা ৰাজস্থানী প্ৰবাসী সমাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ৰাজস্থান চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বৃহত্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ এক অংশ । এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে প্ৰবাসী সমাজ, চৰকাৰ আৰু উদ্যোগৰ মাজত নিৰন্তৰ মত-বিনিময়ৰ এক সুস্থিৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক, উদ্যোগী, সামাজিক আৰু উন্নয়নমূলক যাত্ৰাত অধিক অংশগ্ৰহণৰ বাবে উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।
প্ৰবাসী ৰাজস্থানী দিৱস
বিগত বৰ্ষত ১০ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন প্ৰবাসী ৰাজস্থানী দিৱসৰ পাছৰে পৰা প্ৰবাসী ৰাজস্থানী দিৱস আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰবাসী ৰাজস্থানী বৈঠকসমূহ ৰাজস্থান চৰকাৰৰ বাবে প্ৰবাসী ৰাজস্থানী সমাজ, উদ্যোগী, পেছাদাৰী, উদ্যোগপতি আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
এই উদ্যোগৰ লক্ষ্য হৈছে ৰাজস্থান আৰু ইয়াৰ প্ৰবাসী সমাজৰ মাজৰ আৱেগিক আৰু অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰা, লগতে সহযোগিতা, উদ্যোগ, বিনিয়োগ, জ্ঞানৰ আদান-প্ৰদান আৰু ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নত অংশগ্ৰহণৰ নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰা ।