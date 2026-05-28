সেমেকা বতৰ, বাহিৰৰ পৰা অহা তৰমুজে মাধমাৰ শোধাইছে থলুৱা ব্যৱসায়ীক

সেমেকা বতৰ, বাহিৰৰ পৰা অহা তৰমুজে মাধমাৰ শোধাইছে থলুৱা ব্যৱসায়ীক
তৰমুজ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ধেমাজিৰ যুৱক শিৱজিৎ দেউৰীয়ে ৷
Published : May 28, 2026 at 5:03 PM IST
ধেমাজি: এতিয়া তৰমুজৰ বতৰ ৷ গৰমত বজাৰত চাহিদা বৃদ্ধি পায় শীতল সুস্বাদু ৰসাল ফল তৰমুজৰ ৷ ধেমাজি জিলাৰ চিৰিপানী গাওঁ পঞ্চায়তৰ ৰূপহী পথাৰ গাঁৱৰ উদ্যমী যুৱ খেতিয়ক শিৱজিৎ দেউৰীয়ে কম মাটিতে অধিক উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে আঢ়ৈ বিঘা মাটিত তৰমুজৰ খেতি কৰি দেখুৱাইছে আদৰ্শ ৷
বিগত ৪/৫ বছৰ ধৰি বিভিন্ন কৃষিকৰ্ম কৰি আহিছে শিৱজিতে ৷ যাৰ বাবে তেওঁ কোনো প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক তৰমুজৰ খেতিৰে লাভজনক ব্যৱসায় কৰিব পাৰিছে ৷ তেওঁ তৰমুজৰ খেতিৰে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে গাঁৱৰ কেইবাজনো যুৱক, চুবুৰীৰ লোক তথা কেইবাটাও পৰিয়াল জড়িত হৈ আহিছে ৷ শিৱজিতে জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁৰ পথাৰত বৰ্তমান ৪০-৫০ কুইণ্টল তৰমুজ উৎপাদন হৈছে ৷ এতিয়াও ১০-১৫ কুইণ্টল ছিঙিবলৈ বাকী আছে ৷ চিলাপথাৰ, লিকাবালি আৰু ধেমাজিৰ বজাৰলৈ তেওঁ এই তৰমুজসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিয়ে ৷
প্ৰতিকূল বতৰ আৰু বাহিৰৰ তৰমুজে বিপদত পেলাইছে থলুৱা ব্যৱসায়ীক
বতৰেও বিধি-পথালি দিছে তৰমুজৰ খেতিত ৷ এইবাৰ অত্যধিক বৰষুণ দিয়াৰ বাবে যি পৰিমাণে উৎপাদন হ’ব লাগিছিল সেই পৰিমাণে উৎপাদন হোৱা নাই ৷ তৰমুজ সাধাৰণতে গৰমত খোৱা ফল ৷ ৰ’দ নিদিয়াৰ বাবে গ্ৰাহকো কম হৈছে ৷ সেয়ে যি পৰিমাণে ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব লাগিছিল, সেই পৰিমাণে উলিয়াই দিব পৰা নাই ৷ তেওঁ কয়, "বতৰে কিছু নষ্ট কৰিছে ৷ যিমান উৎপাদন হ’ব লিগিছিল সিমান হোৱা নাই ৷ বতৰ ডাৱৰীয়া হোৱা বাবে কম দামত দিবলগীয়া হৈছে ৷"
ইফালে জিলাখনৰ বাহিৰৰ পৰা অহা তৰমুজৰ বাবে থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলে উৎপাদিত তৰমুজসমূহ পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ শিৱজিতে কয়, “বৰ্তমান খাৰুপেটীয়া, নগাওঁ আদিৰ পৰা তৰমুজসমূহ আহি আছে ৷ যাৰ বাবে স্থানীয় তৰমুজ যি দামত বিক্ৰী হ’ব লাগে সেই দামত বিক্ৰী হোৱা নাই ৷ বাহিৰৰ বজাৰখনে থলুৱা কৃষকক জুৰুলা কৰি পেলাইছে ৷"
তেওঁ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাই কয়, "গাঁৱৰ উঠি অহা যুৱ কৃষকসকলে কেনেধৰণৰ খেতি কৰিছে নজৰ দিয়া লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত উদীয়মান কৃষকক দিহা-পৰামৰ্শ আৰু আঁচনি দি খেতি কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে ৷"
তেওঁ লগতে অসমৰ শিক্ষিত নৱপ্ৰজন্মলৈ আহ্বান জনাই কয়, "অসমৰ সাৰুৱা মাটিত ভালকৈ খেতি কৰিলে উৎপাদন ভবামতে হ’ব ৷ এডৰা মাটিতেই লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন হ’ব ৷ মাত্ৰ কৃষি বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি প্ৰথমে কি খেতি কৰিব তাক থিৰাং কৰি প্ৰশিক্ষণ লৈ খেতি কৰি বজাৰলৈ গ’লেহে লাভাৱাম্বিত হ’ব পাৰিব ৷"