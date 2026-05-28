সেমেকা বতৰ, বাহিৰৰ পৰা অহা তৰমুজে মাধমাৰ শোধাইছে থলুৱা ব্যৱসায়ীক

তৰমুজ খেতিৰে স্বাৱলম্বিতাৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে ধেমাজিৰ যুৱক শিৱজিৎ দেউৰীয়ে ৷

ORGANIC WATERMELON FARMING
উদ্যমী যুৱ খেতিয়ক শিৱজিৎ দেউৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 28, 2026 at 5:03 PM IST

ধেমাজি: এতিয়া তৰমুজৰ বতৰ ৷ গৰমত বজাৰত চাহিদা বৃদ্ধি পায় শীতল সুস্বাদু ৰসাল ফল তৰমুজৰ ৷ ধেমাজি জিলাৰ চিৰিপানী গাওঁ পঞ্চায়তৰ ৰূপহী পথাৰ গাঁৱৰ উদ্যমী যুৱ খেতিয়ক শিৱজিৎ দেউৰীয়ে কম মাটিতে অধিক উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে আঢ়ৈ বিঘা মাটিত তৰমুজৰ খেতি কৰি দেখুৱাইছে আদৰ্শ ৷

বিগত ৪/৫ বছৰ ধৰি বিভিন্ন কৃষিকৰ্ম কৰি আহিছে শিৱজিতে ৷ যাৰ বাবে তেওঁ কোনো প্ৰশিক্ষণ নোলোৱাকৈয়ে সম্পূৰ্ণ জৈৱিক তৰমুজৰ খেতিৰে লাভজনক ব্যৱসায় কৰিব পাৰিছে ৷ তেওঁ তৰমুজৰ খেতিৰে নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে গাঁৱৰ কেইবাজনো যুৱক, চুবুৰীৰ লোক তথা কেইবাটাও পৰিয়াল জড়িত হৈ আহিছে ৷ শিৱজিতে জানিবলৈ দিয়া মতে, তেওঁৰ পথাৰত বৰ্তমান ৪০-৫০ কুইণ্টল তৰমুজ উৎপাদন হৈছে ৷ এতিয়াও ১০-১৫ কুইণ্টল ছিঙিবলৈ বাকী আছে ৷ চিলাপথাৰ, লিকাবালি আৰু ধেমাজিৰ বজাৰলৈ তেওঁ এই তৰমুজসমূহ বিক্ৰীৰ বাবে উলিয়াই দিয়ে ৷

প্ৰতিকূল বতৰ আৰু বাহিৰৰ তৰমুজে বিপদত পেলাইছে থলুৱা ব্যৱসায়ীক

বতৰেও বিধি-পথালি দিছে তৰমুজৰ খেতিত ৷ এইবাৰ অত্যধিক বৰষুণ দিয়াৰ বাবে যি পৰিমাণে উৎপাদন হ’ব লাগিছিল সেই পৰিমাণে উৎপাদন হোৱা নাই ৷ তৰমুজ সাধাৰণতে গৰমত খোৱা ফল ৷ ৰ’দ নিদিয়াৰ বাবে গ্ৰাহকো কম হৈছে ৷ সেয়ে যি পৰিমাণে ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিব লাগিছিল, সেই পৰিমাণে উলিয়াই দিব পৰা নাই ৷ তেওঁ কয়, "বতৰে কিছু নষ্ট কৰিছে ৷ যিমান উৎপাদন হ’ব লিগিছিল সিমান হোৱা নাই ৷ বতৰ ডাৱৰীয়া হোৱা বাবে কম দামত দিবলগীয়া হৈছে ৷"

ইফালে জিলাখনৰ বাহিৰৰ পৰা অহা তৰমুজৰ বাবে থলুৱা ব্যৱসায়ীসকলে উৎপাদিত তৰমুজসমূহ পানীৰ দৰত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে ৷ শিৱজিতে কয়, “বৰ্তমান খাৰুপেটীয়া, নগাওঁ আদিৰ পৰা তৰমুজসমূহ আহি আছে ৷ যাৰ বাবে স্থানীয় তৰমুজ যি দামত বিক্ৰী হ’ব লাগে সেই দামত বিক্ৰী হোৱা নাই ৷ বাহিৰৰ বজাৰখনে থলুৱা কৃষকক জুৰুলা কৰি পেলাইছে ৷"

তেওঁ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাই কয়, "গাঁৱৰ উঠি অহা যুৱ কৃষকসকলে কেনেধৰণৰ খেতি কৰিছে নজৰ দিয়া লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত উদীয়মান কৃষকক দিহা-পৰামৰ্শ আৰু আঁচনি দি খেতি কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে ৷"

তেওঁ লগতে অসমৰ শিক্ষিত নৱপ্ৰজন্মলৈ আহ্বান জনাই কয়, "অসমৰ সাৰুৱা মাটিত ভালকৈ খেতি কৰিলে উৎপাদন ভবামতে হ’ব ৷ এডৰা মাটিতেই লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন হ’ব ৷ মাত্ৰ কৃষি বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি প্ৰথমে কি খেতি কৰিব তাক থিৰাং কৰি প্ৰশিক্ষণ লৈ খেতি কৰি বজাৰলৈ গ’লেহে লাভাৱাম্বিত হ’ব পাৰিব ৷"

