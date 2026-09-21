বানাক্ৰান্ত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে তলা-চাবিবিহীন শিশু পুথিভঁৰাল মুকলি, ১০০ টাকৈ ‘পাখি’ পুথিভঁৰাল স্থাপনৰ লক্ষ্য
‘‘কিতাপ নপঢ়া জাতিক গামোচাই বচাব নোৱাৰে ৷’’ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শক জীয়াই ৰখাৰ চেষ্টাৰে এই পদক্ষেপ ৷
Published : September 21, 2026 at 12:13 PM IST
নাজিৰা: বানে সকলো শেষ কৰি থৈ যোৱা উজনি অসমৰ চাৰি জিলাত জীৱনক নতুনকৈ সজোৱাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলিছে ৷ তাৰ বাবে সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷
শিশুৱে শিক্ষাৰ লগতে জ্ঞান লাভৰ পৰা যাতে বঞ্চিত নহয়, তাৰ বাবে বহুকেইটা চৰকাৰী-বেচৰকাৰী সংস্থাও আগবাঢ়ি আহিছে ৷ বানে অনিষ্ট কৰা বিদ্যালয়সমূহত কিতাপ পত্ৰ, বেগ দিয়াৰ লগতে বহুজনে ইউনিফৰ্মো প্ৰদান কৰিছে ।
অসমৰ এটা আগশাৰীৰ বেচৰকাৰী সংস্থা ৰেইনড্ৰ’পছ ইনিচিয়েটিভ অসমে বানাক্ৰান্ত এলেকাৰ শিশুসকলৰ কল্যাণৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই এক আকৰ্ষণীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷
প্ৰথমাৱস্থাত সংস্থাটোৱে বানপীড়িত ৰাইজক খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰীৰ যোগান ধৰি আহিছিল ৷ পিছে এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কথা ভাবিয়েই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি বান বিধ্বস্ত বিভিন্ন ঠাইত একো একোটাকৈ শিশুসকলৰ উপযোগী পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণ কৰি গৈছে ।
এইসকল শিশুৱে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কিতাপসমূহ ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা লাভ কৰিছে ৷ কিন্তু পাঠ্যপুথিৰ সমানে সমানে তেওঁলোকৰ যাতে বাহিৰা জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, তাৰ বাবে এই পুথিভঁৰাল স্থাপনৰ দৰে মহৎ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷
প্ৰায় ১০০ খন কিতাপ মজুত ৰাখিব পৰা অতি আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা এই শিশু পুথিভঁৰালসমূহ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ এলবাম ‘পাখি’ৰ নামেৰে নামকৰণ কৰি মুকলি কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে কৈছিল ‘‘কিতাপ নপঢ়া জাতিক গামোচাই বচাব নোৱাৰে’’ ৷ এই বাক্যশাৰীকে সাৰোগত কৰি বেচৰকাৰী সংস্থা ৰেইনড্ৰ’প ইনিচিয়েটিভ অসমে এই ব্যৱস্থা হাতত লৈছে ৷
সংস্থাটোৱে প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ কৰি দুটাকৈ নাহৰ পুলি ৰোপণৰে এই পুথিভঁৰালসমূহ মুকলি কৰি গৈছে, যাতে ইয়াৰ জৰিয়তে অঞ্চলসমূহৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত কিতাপ পঢ়াৰ অভ্যাস গঢ় লৈ উঠে ৷
বৰ্তমানলৈকে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটকে ধৰি বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত প্ৰায় ১০ টাৰো অধিক শিশু পুথিভঁৰাল সংস্থাটোৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে এই সংখ্যা ১০০ টাতকৈ অধিক বৃদ্ধি কৰাৰ পৰিকল্পনা মজুত কৰি ৰাখিছে ৷
সোমবাৰে নাজিৰা বুদবাৰী সত্ৰত বেচৰকাৰী সংস্থাটোৱে সজা এটি শিশু পুথিভঁৰাল ৰাইজলৈ মুকলি কৰি দিয়া হয় । এনে এটা উপহাৰ লাভ কৰি অঞ্চলটোৰ ৰাইজেও যথেষ্ট আনন্দিত হোৱাৰ লগতে এইদৰে কাম কৰি যাওঁক বুলি বুদবাৰী সত্ৰৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইন্দ্ৰেশ্বৰ কলিতাই মত প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ইছৰোৰ এডভান্সড ৰাডাৰ ৰিছাৰ্চ চেণ্টাৰৰ আধাৰশিলা: চন্দ্ৰপুৰত বিজ্ঞান-প্ৰযুক্তিৰ মাইলৰ খুঁটি