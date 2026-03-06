শুকান বতৰৰ অৱসান হ'ব ! আহি আছে বৰষুণ...
অহা ৭ দিনত ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগজাননী দিছে । কিন্তু ক'ত ক'ত হ'ব বৰষুণ ?
Published : March 6, 2026 at 8:31 PM IST
গুৱাহাটী : যোৱা কেইবামাহ ধৰি ৰাজ্যত বৰষুণ নাই ! ফলত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰাজ্যবাসী । ধূলি, বতাহ আৰু শুকান বতৰে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে । সকলোৱে এতিয়া এজাক বৰষুণৰ অপেক্ষাত আছে ।
অৱশ্যে আগন্তুক এসপ্তাহত ৰাজ্যত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে । গুৱাহাটীস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক এসপ্তাহত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত বৰষুণৰ আগজাননী দিছে ।
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মতে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই । আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী ডঃ সঞ্জয় অ'নেইল শ্ব'ই এই সন্দৰ্ভ কয়, "আজিৰে পৰা অহা ৭ দিনৰ বতৰৰ পূৰ্বানুমান কৰা হৈছে । আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বতৰ শুকান হৈ থাকিব । আনহাতে ৭ মাৰ্চত অৰুণাচলত কম পৰিমাণে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী ৰাজ্যকেইখনত বতৰ শুষ্ক হৈ থাকিব । আনহাতে ৮ মাৰ্চত অসম আৰু অৰুণাচলৰ দুই এটা অঞ্চলত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বাকী ৰাজ্যকেইখনত বতৰ শুকান হৈ থাকিব । ৯ মাৰ্চত অৰুণাচল, অসম, মেঘালয়, নাগালেণ্ডৰ কিছু অংশত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । পঞ্চম দিনা অৰ্থাৎ ১০ মাৰ্চত অসমৰ কিছু অঞ্চলত বৰষুণ হোৱাৰ লগতে অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মণিপুৰ, মেঘালয়ত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অহা ৭ দিনত ৰাজ্যৰ কিছু অঞ্চলত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও গুৱাহাটী আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ বতৰ ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা অধিক । বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম যদিও ১২ মাৰ্চত গুৱাহাটীৰ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকিব আৰু কিছুমান ঠাইত সাধাৰণ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।"
