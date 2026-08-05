এপষেকে মেৰামতি সম্পূৰ্ণ নহ'ল লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে'লপথ
চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে লামডিং–বদৰপুৰ হিল ছেকচনত ৰে'ল চলাচল স্বাভাৱিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
Published : August 5, 2026 at 2:43 PM IST
হাফলং : প্ৰায় ১৫-১৬ দিনৰ পাছতো মোৰামতি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে'ল পথৰ নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ ৰে'লপথ ৷ উল্লেখ্য যে, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে লামডিং–বদৰপুৰ মাজৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ নিউ হাৰাংগাজাও ৰে'ল ষ্টেচনৰ সমীপত ভূমিস্খলন হৈছিল ৷ ফলত কেইবাখনো ৰে'লৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিছিল ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই ৷ ইফালে বৰ্তমানো ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি ঘূৰি অহা নাই ।
এই সন্দৰ্ভত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি, চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে লামডিং–বদৰপুৰ হিল ছেকচনত ৰে'ল চলাচল স্বাভাৱিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত ৰে'লপথৰ তলৰ মাটি বহি যোৱাৰ বাবে ষ্টেচনৰ ১১৮ৰ ১–৩ কিলোমিটাৰ অংশত লাইন নম্বৰ–১ আৰু ২ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে । ফলস্বৰূপে এই দুয়োটা লাইনত ৰে'ল চলাচল সম্পূৰ্ণ বন্ধ ৰাখি যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে ৰে'লপথ মেৰামতিৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰেলৱেই ।
ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা অনুসৰি,যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব । লাইন নম্বৰ ১ আৰু ২ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতহে পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব । তেতিয়ালৈকে যাত্ৰীসকলক ৰে'ল চলাচল সম্পৰ্কীয় শেহতীয়া তথ্য অনুসৰণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে বুলি কৰ্তৃপক্ষই জানিবলৈ দিছে ৷
ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত এতিয়াও মাটিৰ স্থিতিশীলতা সম্পূৰ্ণভাৱে ঘূৰি অহা নাই । কিছুমান ঠাইত পুনৰ মাটি বহি যোৱাৰ আশংকা থকাৰ বাবে ৰে'ল বিভাগৰ অভিযন্তা আৰু ভূ-প্ৰযুক্তি বিশেষজ্ঞৰ এটা দলে ২৪ ঘণ্টাই তদাৰক কৰি আছে । নিয়মীয়া ট্ৰেক পৰিদৰ্শনৰ উপৰিও অত্যাধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰ সহায়ত মাটিৰ অৱস্থাও নিৰন্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
ইফালে বৰ্তমানেও ষ্টেচনটোৰ লাইন নম্বৰ ৩ৰে সীমিত পৰিসৰত ৰে'ল চলাচল অব্যাহত আছে । অৱশ্যে প্ৰতিখন ৰে'ল নিৰ্ধাৰিত গতিসীমাতকৈ বহু কম গতিত চলোৱা হৈছে আৰু কঠোৰ সুৰক্ষা বিধি মানি ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশ অতিক্ৰম কৰোৱা হৈছে । যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাক সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়েই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই স্পষ্টকৈ জনাইছে ।
উল্লেখযোগ্য যে, লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে'লপথ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰে'ল সংযোগ । এই পথেৰেই বৰাক উপত্যকা, ত্ৰিপুৰা, মিজোৰাম আৰু মণিপুৰৰ সৈতে দেশৰ অন্যান্য অংশৰ ৰে'ল যোগাযোগ আছে । সেয়েহে নিউ হাৰাংগাজাওত ৰে'লপথ মেৰামতিৰ কাম দ্ৰুতগতিত চলি আছে বুলি উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱে কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: নেৰানেপেৰা বৰষুণত পাহাৰৰ মাটি-শিল খহি বন্ধ বুঢ়াপাহাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ