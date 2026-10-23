নিৰ্মাণৰত দীপৰ বিলৰ ৰে'লৱে এলিভেটেড কৰিড'ৰ : সমস্যা, সম্ভাৱনা আৰু সমাধানৰ নতুন সূত্ৰ
দীপৰ বিলত হাতীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰে'লৱে এলিভেটেড কৰিড'ৰ । ২১ ফুট উচ্চতাত ৪.৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ৰে'লপথ । বাধাহীনভাৱে চলাচল কৰিব পাৰিব বন্যপ্ৰাণী ।
Published : October 23, 2026 at 7:25 PM IST
গুৱাহাটী : পক্ষী অভয়াৰণ্য তথা ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে বিশ্বখ্যাত দীপৰ বিলত খাদ্যৰ সন্ধানত অহা হাতীয়ে আৰু ৰে'লৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহ'ব । ৰে'লৰ খুন্দাত হাতীকে ধৰি আন বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু নহ'ব । কাৰণ দীপৰ বিলৰ পাৰত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ বাবে এলিভেটেড কৰিড'ৰ ।
এই ক'ৰিডৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে সমীপৰ গড়ভাংগা পাহাৰ তথা ৰাণী পাহাৰৰ পৰা হাতীকে ধৰি আন বন্যপ্ৰাণীয়ে সুৰক্ষিতভাৱে দীপৰ বিললৈ নামি আহি খাদ্য খাব পাৰিব । বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবেই এই ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ।
দীপৰ বিলত হাতী আৰু আন বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি এলিভেটেড কৰিড'ৰ নিৰ্মাণৰ দাবী উত্থাপিত হৈ আহিছিল । অৱশেষত সেই দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনএফ ৰে'লৱেই এই এলিভেটেড কৰিড'ৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লয় ।
এই কৰিড'ৰ নিৰ্মাণ হোৱাৰ লগে লগে দীপৰ বিলৰ পাৰত থকা আগৰ ৰে'লৱে ট্ৰেক উঠাই দিয়া হ'ব । যিটো ট্ৰেকৰ বাবে দীপৰ বিললৈ অহা বহু হাতী আৰু আন বন্যপ্ৰাণীয়ে বিগত সময়ত প্ৰাণ হেৰুৱাবলগা হৈছে ।
নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ এলিভেটেড কৰিড'ৰ সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন । ৰে'লৱেৰ তথ্য আৰু দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী প্ৰমোদ কলিতাৰে হোৱা ইটিভি ভাৰতৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷
দীপৰ বিলৰ ৰে'লৱে ট্ৰেক আৰু এলিভেটেড কৰি'ডৰ
ৰে'লৱে কৰিড'ৰ নিৰ্মাণ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "২০১৮ চনত প্ৰথমটো ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ ওচৰেদি এন এফ ৰে'লৱেই আৰু এটা দ্বৈত ৰে'লৱে ট্ৰেক বনাব বিচাৰিছিল । সেইক্ষেত্রত আমাৰ যথেষ্ট আপত্তি আছিল । কাৰণ ইতিমধ্যে থকা ৰে'লৱে ট্ৰেকত হাতীকে ধৰি বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ মৃত্যু হৈছিল ।
ৰাণী বনাঞ্চল আৰু দীপৰ বিলৰ মাজেৰে এই ৰে'লৱে ট্ৰেকটো থকাৰ বাবে বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছিল । সেই সময়ত নতুন ৰে'লৱে ট্ৰেকক লৈ বহু প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু আইনী যুঁজ হৈছিল । তাৰ পিছত বাধ্য হৈ এন এফ ৰে'লৱেই পুৰণি ৰে'লৱে ট্ৰেক আৰু প্ৰস্তাৱিত দ্বৈত ৰে'লৱে ট্ৰেকক মিলাই এলিভেটেড কৰিড'ৰ নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।"
নোহোৱা হ'ব দীপৰ বিলৰ পুৰণি ৰে'লৱে ট্ৰেক
নিৰ্মীয়মাণ ৰে'লৱে এলিভেটেড কৰিড'ৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ এই এলিভেটেড কৰিড'ৰ ২১ ফুট ওখ হ'ব । ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব প্ৰায় ৪.৭ কিলোমিটাৰ । সম্পূৰ্ণ দীপৰ বিলৰ ওপৰেৰে যাব ৰে'লৱে ট্ৰেক । তলত নাথাকিব ৰে'লৱে ট্ৰেক ।
এলিভেটেড ক'ৰিডৰৰ তলেদি হাতীকে ধৰি আন বন্যপ্ৰাণী সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিতভাৱে অহা-যোৱা কৰিব পাৰিব । বৰ্তমান নিৰ্মাণকাৰ্য দ্ৰুতগতিত চলি আছে । এই কৰিড'ৰ আজাৰা ষ্টেচনৰ সমীপৰ পৰা দীপৰ বিলৰ ওপৰেৰে যাব আৰু এইটো দ্বৈত ৰে'লৱে ট্ৰেক হ'ব ।"
দীপৰ বিলৰ কিমান গছ কটা গ'ল
কৰিড'ৰৰ বাবে দীপৰ বিলৰ সমীপৰ গছ কাটিবলগীয়া হোৱা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কিছু পৰিমাণে গছ কাটিবলগীয়া হ'ল । পূৰ্বৰ প্ৰস্তাৱিত পৰিকল্পনা অনুসৰি কৰা হ'লে বহু বেছি গছ কাটিবলগীয়া হ'লহেঁতেন । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লোৱা নতুন পৰিকল্পনাৰ বাবে যথেষ্ট কম গছ কটা গ'ল । অৰ্থাৎ প্ৰভাৱ কম পৰিল ।
কৰিড'ৰৰ বাবে দীপৰ বিলৰ প্ৰায় ৮০ জোপা গছ কটা গ'ল । এই প্ৰকল্পটো তিনি বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে । এন এফ ৰে'লৱেৰ এই প্ৰকল্পটোৰ ব্যয় ১২০০ কোটি টকাৰো অধিক । এই প্ৰকল্পটোৱে দীপৰ বিলৰ ক্ষেত্রত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব । ২০০৪ চনৰ পৰা দীপৰ বিলত ৰে'লৰ খুন্দাত ১৫ টাকৈ হাতীৰ মৃত্যু হৈছে । তদুপৰি আন বহু বন্যপ্ৰাণীৰ মৃত্যু হৈছে ।"
দীপৰ বিলত ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ ইতিহাস
দীপৰ বিলত ৰে'লৱে ট্ৰেক স্থাপন হোৱাৰ প্ৰসংগত প্ৰমোদ কলিতাই কয়, "কামাখ্যা-যোগীঘোপা ৰে'লপথটোৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ ১৯৮৯ চনত আৰম্ভ হৈছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰে'লপথটো হোৱাত ৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু দীপৰ বিলৰ মাজৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি হয় । যাৰ ফলত দীপৰ বিলৰ ভাৰসাম্যত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় । দীপৰ বিলৰ কাষেৰে যোৱা কামাখ্যা-যোগীঘোপা ৰে'লপথটো হাতী দীপৰ বিললৈ খাদ্যৰ সন্ধানত অহা-যোৱা কৰা পথ হিচাপে চিহ্নিত হৈ আহিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই পথটো বন্ধ কৰি ৰে'লপথ নিৰ্মাণ কৰাৰ ফলত প্ৰায়ে ৰে'লৰ খুন্দাত বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল । ২০১৮ চনত ৰে'লৱেই এই ৰে'লপথটো সম্প্ৰসাৰিত কৰিব বিচাৰিছিল যদিও প্ৰবল প্ৰতিবাদৰ বাবে কৰিব নোৱাৰিলে । তাৰ পিছত ৰে'লৱেই এলিভেটেড কৰিড'ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰকল্প হাতত লয় ।"
উল্লেখ্য যে এন এফ ৰে'লৱেই ১,৩১৪.৪০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে এই এলিভেটেড কৰিড'ৰটোৰ নিৰ্মাণকাৰ্য চলাই আছে । আজাৰা ষ্টেচনৰ মাটিয়াৰ পৰা বৰাগাঁৱৰ পামহী নদীলৈ ৪.৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ হ'ব এই এলিভেটেড ক'ৰিডৰ ।
দূষিত হৈছে দীপৰ বিল
লক্ষণীয় বিষয় যে নিৰ্মাণকাৰ্যকে ধৰি দূষিত পানী পেলোৱাৰ উপৰি বিভিন্ন কাৰণত আন্তৰ্জাতিক ৰামচাৰ ছাইট হিচাপে চিহ্নিত দীপৰ বিলৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰিছে । পক্ষী অভয়াৰণ্য হিচাপে প্ৰসিদ্ধ দীপৰ বিলক পৰিকল্পিত ৰূপত সংৰক্ষিত নকৰাৰ ফলত শেহতীয়াকৈ আনকি বিলখনত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ সংখ্যাও কমি আহিছে । হাতী তথা বন্যজন্তুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এলিভেটেড কৰিড'ৰ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে যদিও দীপৰ বিলৰ সুৰক্ষাৰ আন দিশসমূহত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া নাই ।