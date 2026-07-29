নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনত ভূমিস্খলন, কেইবাখনো ৰে'ল বাতিল আৰু পুনঃসূচীকৰণ
ষ্টেচনৰ লাইন নং–১ আৰু লাইন নং–২ সাময়িকভাৱে স্থগিত ।
Published : July 29, 2026 at 6:50 PM IST
হাফলং: লামডিং–বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে'ল পথৰ নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনত ৰে'ল ট্ৰেক খহি পৰাৰ ফলত ৰে'ল চলাচল এতিয়াও স্বাভাৱিক হোৱা নাই । ট্ৰেকৰ অৱনতিৰ বাবে ষ্টেচনৰ লাইন নং–১ আৰু লাইন নং–২ সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা হৈছে ।
ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি, লাইন–১ যোৱা ২০ জুলাইৰ দুপৰীয়া ১২ বজাৰ পৰা আৰু লাইন–২ যোৱা ২৩ জুলাই নিশা ১১:০৫ বজাৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে । বৰ্তমান সকলো ৰে'ল কেৱল লাইন নং–৩ৰ জৰিয়তে চলাচল কৰি আছে । অৱশ্যে লাইন–৩ৰ ট্ৰেকৰ অৱস্থাও পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে ।
যাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষা আৰু সুবিধাক অগ্ৰাধিকাৰ দি সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা পুৱা ৫ বজালৈ যাত্ৰীবাহী ৰে'লৰ চলাচল সীমিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই । ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই যোৱা ২৫ জুলাইৰ পৰা ৩০ জুলাইলৈ বিভিন্ন দিনত একাধিক এক্সপ্ৰেছ ট্ৰেইন বাতিল, পুনঃসূচীকৰণ অথবা পথত নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।
বাতিল কৰা ৰে'লৰ ভিতৰত আছে ১৫৬১৭ গুৱাহাটী–দুল্লভচৰা এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬১৮ দুল্লভচৰা–গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬১৫ গুৱাহাটী–শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ আৰু ১৫৬১৬ শিলচৰ–গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ । তদুৰিও ১৫৬৫০ নাৰেংগী–আগৰতলা, ১৫৬৪৯ আগৰতলা–নাৰেংগী, ১৫৬০৯ গুৱাহাটী–চাইৰাং, ১৫৬১০ চাইৰাং–গুৱাহাটী, ১৫৬১১ ৰঙিয়া–শিলচৰ, ১৫৬১২ শিলচৰ–ৰঙিয়া, ২০৫০১আগৰতলা–আনন্দ বিহাৰ তেজছ এক্সপ্ৰেছ, ১৪৬১৯ আগৰতলা–ফিৰোজপুৰ এক্সপ্ৰেছ, ১৫৬০৮ শিলচৰ–তিৰুৱনন্তপুৰম এক্সপ্ৰেছ আদি বহুকেইন ৰে'ল যাত্ৰা নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পৰিৱৰ্তে কেইবাঘণ্টা পিছুৱাই দিয়া হৈছে ।
আনহাতে ১২৫০৩ বেংগালুৰু কেন্ট–আগৰতলা, ১২৫০১ কলকাতা–আগৰতলা, ১৫৬২৫ দেওঘৰ–আগৰতলা, ১৭০৩১ চাৰলাপল্লী–আগৰতলা আদি কেইবাখন ৰে'ল পথত সুবিধাজনকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি চলোৱা হ'ব বুলি ৰে'লৱেই সদৰী কৰিছে । উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে'লৱেই কয় যে, ট্ৰেক সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত নোহোৱালৈকে এই ব্যৱস্থা অব্যাহত থাকিব । যাত্ৰীসকলক যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট ৰে'লৰ শেহতীয়া অৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰে'লৱেৰ তথ্য ব্যৱস্থা বা অনুসন্ধান কেন্দ্ৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ।
লগতে পঢ়ক:কেইবা ফুট তললৈ বহি গ'ল ৰে'লপথ: ডিমা হাছাওত বাতিল কেইবাখনো ৰে'ল