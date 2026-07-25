কেইবা ফুট তললৈ বহি গ'ল ৰে'লপথ: ডিমা হাছাওত বাতিল কেইবাখনো ৰে'ল
নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনত ৰে'লপথৰ তলৰ মাটি বহি যোৱাৰ ফলত ৰে'ল সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে । ৰে'লপথ মেৰামতিৰ কাম অব্যাহত আছে ।
Published : July 25, 2026 at 3:13 PM IST
হাফলং: প্ৰকৃতিৰ ৰোষত পৰিছে অসম । কেইবাখনো জিলাত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । তাৰ মাজতে আকৌ ডিমা হাছাও জিলাত আন এক অঘটন । হঠাৎ ৰে'লপথ বহি গৈ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
সম্প্ৰতি ৰে'ল সেৱা ব্যাহত হৈ পৰিছে । লামডিং-বদৰপুৰ পাহাৰীয়া ৰে'লপথৰ নিউ হাৰাংগাজাও (এনএইচজি) ৰে'ল ষ্টেচনত ৰে'লপথ বহি যোৱাৰ ফলত কেইবাখনো ৰে'ল বাতিল কৰা হৈছে ।
ৰে'ল বিভাগে জনোৱা মতে ষ্টেচনৰ লাইন নং-১ (এল/১) আৰু লাইন নং-২ (এল/২)ৰ ৰে'লপথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাত উক্ত দুয়োটা লাইনত ৰে'ল চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে স্থগিত ৰখা হৈছে । আনহাতে লাইন নং-৩ (এল/৩)ৰ অৱস্থাও পৰ্যবেক্ষণ কৰি থকা হৈছে । বৰ্তমান নিউ হাৰাংগাজাও ষ্টেচনৰ একমাত্ৰ কাৰ্যক্ষম লাইন এল/৩ৰ জৰিয়তেই সকলো ৰে'ল চলাচল কৰোৱা হৈছে । যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দি ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই সন্ধিয়া ৭ বজাৰ পৰা পুৱা ৫ বজালৈ পাহাৰীয়া অংশত যাত্ৰীবাহী ৰে'ল চলাচল যথাসম্ভৱ পৰিহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । এই পৰিস্থিতিত একাধিক ৰে'ল বাতিল কৰাৰ লগতে কেইবাখনো ৰে'লৰ সময়সূচী পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ৰে'লৱেৰ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি বাতিল হোৱা ৰে'লসমূহ হৈছে-
- ২৫ জুলাইৰ ১৫৬১৭ গুৱাহাটী-দুল্লভচেৰা এক্সপ্ৰেছ
- ২৫ জুলাইৰ ১৫৬১৫ গুৱাহাটী-শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ
- ২৬ জুলাইৰ ১৫৬১৮ দুল্লভচেৰা-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ
- ২৬ জুলাইৰ ১৫৬১৬ শিলচৰ-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ
আনহাতে ১৫৬৫০ লামডিং-আগৰতলা এক্সপ্ৰেছ নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ আগতে আবেলি ৫ বজাত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব । ১৫৬৪৯ আগৰতলা-লামডিং এক্সপ্ৰেছ নিৰ্ধাৰিত নিশা ৯:৩০ বজাৰ সলনি নিশা ১০:৩০ বজাত আগৰতলাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব । ইয়াৰ লগতে ১৫৬০৯ গুৱাহাটী-চাইৰাং এক্সপ্ৰেছ সন্ধিয়া ৭ বজাৰ সলনি নিশা ১১ বজাত, ১৫৬১০ চাইৰাং-গুৱাহাটী এক্সপ্ৰেছ নিশা ১১:৩০ বজাত, ১৫৬২৬ আগৰতলা-দেওঘৰ এক্সপ্ৰেছ নিশা ১১:৩০ বজাত আৰু ১৫৬১১ ৰঙিয়া-শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ নিশা ১১:৩০ বজাত ?যাত্ৰা কৰিব । ১৫৬১২ শিলচৰ-ৰঙিয়া এক্সপ্ৰেছ ২৬ জুলাই পুৱা ৫ বজাত পুনৰ নিৰ্ধাৰিত সময়ত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ।
ইয়াৰ উপৰিও ০১৬৬৫ ৰাণীকমলাপতি-আগৰতলা বিশেষ ৰে'লখনো পৰিস্থিতি অনুসৰি পথত নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে চলোৱা হ'ব বুলি ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে । ৰে'লৱে সূত্ৰই জনোৱা মতে ৰে'লপথৰ তলৰ মাটি বহি যোৱাৰ ফলতেই এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । অভিযান্ত্ৰিক বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে ক্ষতিগ্ৰস্ত অংশত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে মেৰামতিৰ কাম চলাই আছে । লগতে এল/৩ লাইনৰ সুৰক্ষাও নিয়মীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে যাতে ৰে'ল চলাচল নিৰাপদভাৱে অব্যাহত ৰাখিব পৰা যায় । ৰে'ল কৰ্তৃপক্ষই যাত্ৰীসকলক যাত্ৰাৰ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট ৰে'লৰ শেহতীয়া সময়সূচী নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । লগতে পৰিস্থিতিৰ উন্নত নোহোৱালৈকে প্ৰয়োজন অনুসৰি কেইবাখনো ৰে'লৰ সময়সূচীত সালসলনি হ'ব পাৰে বুলিও ইংগিত দিয়া হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :