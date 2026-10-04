অখিল গগৈৰ প্ৰতিবাদৰ ৩ দিন : বন্যাৰ্তক শীঘ্ৰে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী
বানপীড়িতক ক্ষতিপূৰণৰ দাবীৰে ২ অক্টোবৰৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ চৌহদত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অনিৰ্দিষ্টকালীন সত্যাগ্ৰহ অব্যাহত ৰাখিছে ।
Published : October 4, 2026 at 1:22 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজক উচিত ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ দাবীত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অনিৰ্দিষ্টকালীন সত্যাগ্ৰহ অব্যাহত ৰাখিছে । অসম বিধানসভাৰ চৌহদত যোৱা ২ অক্টোবৰৰ পৰাই বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । দেওবাৰে পুৱতি নিশা ২.৩৯ বজাত তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট দিছে আৰু জনাইছে যে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত চাৰিখন জিলা ক্ৰমে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ বানপীড়িত লোকে ক্ষতিপূৰণ নোপোৱালৈ তেওঁ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব ।
তেওঁ লিখিছে, "এতিয়া পুৱা ২.৩৯ বাজিছে আৰু অসম বিধানসভাৰ চৌহদত মোৰ অনিৰ্দিষ্টকালীন সত্যাগ্ৰহ চলি আছে । চাৰিখন জিলা ক্ৰমে : শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ বানপীড়িত জনসাধাৰণক চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নকৰালৈকে মই অটল হৈ থাকিম ।"
करेंगे या तो मरेंगे অসম বিধানসভা চৌহদত মোৰ অনিৰ্দিষ্টকালিন সত্যাগ্ৰহৰ আজি দ্বিতীয়টি পুৱা। উজনিৰ প্ৰলয়পীড়িতৰ স্বাৰ্থত এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব। https://t.co/cvW2OWNIeE— Akhil Gogoi (@AkhilGogoiAG) October 3, 2026
উল্লেখ্য যে ১৯ জুলাইৰ ভয়াৱহ বানৰ পিছত চৰকাৰে পলমকৈ সঁহাৰি দিয়া আৰু সাহায্য তথা ক্ষতিপূৰণ নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎ তেওঁ জনাইছে যে শুকুৰবাৰে বিধানসভাৰ চৌহদৰ ভিতৰত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰত তেওঁ সত্যাগ্ৰহ আৰম্ভ কৰিছিল; কিন্তু প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে কোনো আনুষ্ঠানিক বৈঠক বা আলোচনা আৰম্ভ কৰা নাই ।
It’s 02.39 am and my indefinite satyagraha continues in the premises of Assam Legislative Assembly. I shall stay adamant until the govt fulfills its pledges for the flood affected people of four districts namely : Sivasagar, Charaideo, Jorhat and Golaghat. pic.twitter.com/5xu7yQpSfa— Akhil Gogoi (@AkhilGogoiAG) October 2, 2026
অখিল গগৈয়ে কৈছে, "অসমৰ ইতিহাসত এক অভূতপূৰ্ব ঘটনা সংঘটিত হৈছে যে এজন বিধায়কে বিধানসভা চৌহদৰ ভিতৰতে সত্যাগ্ৰহ (শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ) কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে । আনকি বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি নথকাৰ সময়তো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্য সচিবক ১৯ জুলাইত অসমত সংঘটিত হোৱা বৃহৎ দুৰ্যোগৰ ক্ষতিপূৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । মই কালি গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ ওচৰত এই প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । ২৪ ঘণ্টাতকৈও অধিক সময় পাৰ হৈ গ'ল, তথাপিও মুখ্যমন্ত্ৰী বা মুখ্য সচিব কোনোৱেই আহি দেখা দিয়া নাই । এজনো কেবিনেট মন্ত্ৰী মোৰ ওচৰলৈ অহা নাই আৰু দুৰ্যোগ প্ৰভাৱিত লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে কোনো প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হোৱা নাই ।"
দাবীসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ২৫ হাজাৰ টকাৰ সাহায্য জৰুৰীভাৱে প্ৰদানৰ দাবী জনোৱা হৈছে । তেওঁ কয় যে প্ৰায় ৭০ শতাংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে ১৫ হাজাৰ টকাৰ প্ৰাৰম্ভিক কিস্তি লাভ কৰিছে যদিও বাকী ১০ হাজাৰ টকাৰ বাকী ধন কোনো এজনকো দিয়া হোৱা নাই । ইয়াৰ উপৰিও ৩০ শতাংশৰ পৰা ৪০ শতাংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালে এতিয়াও প্ৰাৰম্ভিক আৰ্থিক সাহায্য লাভ কৰা নাই ।
তেওঁ কয়, "আমাৰ ৩ টা পোনপটীয়া দাবী আছে । প্ৰথমতে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি জৰুৰীকালীন সাহায্য পুঁজিৰ অধীনত প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ২৫,০০০ টকাৰ ধন যিমান পাৰি সোনকালে প্ৰদান কৰিব লাগিব । আনহাতে ৭০ শতাংশ পৰিয়ালে ১৫,০০০ টকা লাভ কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে বাকী ১০ হাজাৰ টকা কাকো দিয়া হোৱা নাই । তদুপৰি ৩০ শতাংশৰ পৰা ৪০ শতাংশ পৰিয়ালে প্ৰাৰম্ভিক ১৫ হাজাৰ টকাও লাভ কৰা নাই । আমাৰ সত্যাগ্ৰহৰ লক্ষ্য এই পুঁজিৰ অতি শীঘ্ৰে মুকলি কৰি দিব লাগে ।"
#WATCH | Guwahati, Assam: On beginning an indefinite satyagraha, Raijor Dal MLA Akhil Gogoi says, " despite repeated promises, the chief minister has failed to fulfill the pledge of providing ₹25,000 to this day. every time i call, the response is always 'tomorrow' or 'the day after,' yet months have already passed. that is why i have sat in protest within the assam assembly complex today, on gandhi jayanti. drawing inspiration from gandhiji... i will remain here until cm himanta biswa sarma responds and fully delivers the promised one-time financial assistance to the people. firstly, the chief minister must honour the promise regarding the demand for ₹10 lakh in compensation; we will not accept anything less. we cannot accept a situation where two and a half months have been wasted merely on endless rounds of surveys. thirdly, there must be a cbi inquiry into the causes of this massive catastrophe..."<="" p>— ani (@ani) October 2, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "অসম চৰকাৰে বাৰে বাৰে জৰীপ চলাই থকাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সংকল্প বা সুনিৰ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত লোৱা নাই । ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ আৰ্থিক অৱস্থা দুৰ্বল বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰয়োজনীয় পুঁজিৰ অভাৱ বুলি দাবী কৰিছে । অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ মতে দুৰ্যোগৰ ক্ষতিপূৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিব লাগিব ।"
অখিল গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কয়, "যদিও অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দুবাৰ সাক্ষাৎ কৰিছে, তথাপিও তেওঁৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো আশ্বাস বা সিদ্ধান্ত পোৱা নাই । আমি ইমান বৃহৎ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছো তথাপিও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন বা ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ অসমলৈ অহা নাই । মই ইয়াত বহি আছো আৰু চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট নকৰালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব ।"
লগতে পঢ়ক :
নগাঁও উপ-নিৰ্বাচনত শাসকীয় পক্ষৰ অৰুণোদয়-চাকৰি, বিৰোধীৰ ধৰ্মীয় বিষয়ক লৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ