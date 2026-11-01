জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতিৰ সমন্বয়ক নহয় ৰাহুল গৌতম শৰ্মা, অখিল গগৈলৈ দীঘলীয়া চিঠি

জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতিৰ সমন্বয়ক নহয় ৰাহুল গৌতম শৰ্মা, অখিল গগৈলৈ দীঘলীয়া চিঠি
ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতিৰ আহ্বানক নস্যাৎ কৰিছে । সমন্বয়ক নহয় বুলি পত্ৰযোগে অৱগত কৰিছে ৰাহুলে ।
Published : November 1, 2026 at 7:56 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে আদালতৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজপথতো এখন পৃথক যুদ্ধ চলি আছে । বিভিন্ন দল তথা সংগঠন একত্ৰিত হৈ জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতি গঠন কৰি প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ ন্যায়ৰ দাবী উত্থাপন কৰি আছে । ইফালে এই সমিতিৰ প্ৰতিবাদত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী তথা পৰিয়ালে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাক লৈ বিতৰ্কও চলি আছে ।
তাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ পুত্ৰস্বৰূপ তথা শিল্পীগৰাকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত অংশ লোৱা ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতিৰ সমন্বয়ক নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে । সমন্বয় সমিতি গঠনত আগভাগ লোৱা বিধায়ক অখিল গগৈক পত্রযোগে ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই এই কথা জনায় ।
ন্যায় প্রক্রিয়াত আইনী বাধা নাহিবলৈ ৰাহুল গৌতমে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদানৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ আদালতত চলি আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী, একাধিক ৰাজনৈতিক নেতাৰে আলোচনাৰ পাছত ৰাহুল গৌতমে এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা অৱগত কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমত পত্ৰখন শ্বেয়াৰ কৰি ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই উল্লেখ কৰি লিখিছে, ‘‘২৫ অক্টোবৰ 'জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতি'ৰ উদ্যোগত জুবিনক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা মুকলি ৰাজহুৱা আলোচনা সভাত, মোক লৈ গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তাৱৰ আধাৰত যোৱা ২৬ অক্টোবৰত আপুনি মোলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰৰ প্ৰাপ্তি স্বীকাৰ কৰিলোঁ ৷ আপোনাৰ পত্ৰ লাভ কৰাৰ সময়তেই জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত মহামহিম ৰাজ্যপালৰ প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বিচাৰি পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা এখন স্মাৰকপত্ৰ দিয়া হৈছিল ৷ কালিৰ দিনটোত মই ফাষ্টট্ৰেক আদালতত সাক্ষ্যদানৰ বাবেও উপস্থিত থাকিলোঁ, যদিও এই পৰ্যন্ত মোৰ সাক্ষ্যগ্ৰহণ হোৱা নাই ৷ গতিকে কিছু বিলম্বৰ বাবে বেয়া নাপাবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ ৷"
তেওঁ লগতে লিখিছে, "আপুনি মোলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰত লিখাৰ দৰেই মইও ক'ব বিচাৰোঁ যে জুবিনদাৰ ন্যায় কেৱল তেওঁৰ পৰিয়ালৰ দাবী নহয়; ই আজি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বুকুত জ্বলি থকা একুৰা জুই ৷ ই সকলো অসমীয়াৰ এক আশা আৰু নৈতিক দায়িত্ব ৷"
পত্ৰখনত তেওঁ লগতে লিখিছে, "গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ স্থিতি তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই ৰাজহুৱা কৰিছে ৷ ২৬ অক্টোবৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু পামী বৰঠাকুৰে যুটীয়াভাৱে প্ৰেৰণ কৰা বিবৃতিত কৈছে যে জুবিনৰ প্ৰতি অসমৰ ৰাইজে দেখুওৱা অসীম মৰম আৰু ন্যায়ৰ বাবে অব্যাহত ৰখা দাবীৰ বাবে আমি গভীৰভাৱে কৃতজ্ঞ ৷ ৰাইজৰ উদ্বেগ, তেওঁলোকে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্ন আৰু ন্যায়ৰ বাবে তেওঁলোকৰ দৃঢ় সংকল্প এই কঠিন সময়ছোৱাত আমাৰ পৰিয়ালৰ বাবে সাহস আৰু শক্তিৰ এক ডাঙৰ উৎস ৷ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি আৰু প্ৰতিটো সংগঠনে নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে ন্যায়ৰ দাবীত মাত মতাৰ অধিকাৰক আমি সন্মান কৰোঁ ৷ প্ৰকৃততে ৰাইজৰ এই উমৈহতীয়া মৰম, উদ্বেগ আৰু সক্ৰিয়তাই জুবিনৰ বাবে ন্যায়ৰ দাবী জীয়াই ৰাখিছে ৷ আমি আন্তৰিকভাৱে আশা কৰোঁ যে এই দাবী সদায় শান্তিপূৰ্ণ, গণতান্ত্ৰিক, মৰ্যাদাপূৰ্ণ আৰু ৰাজনৈতিক মত পাৰ্থক্যৰ উৰ্ধত থাকিব ৷"
পত্ৰখনত তেওঁ লগতে লিখিছ, "২৫ অক্টোবৰত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰিছিল যে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ বাবে আয়োজন কৰা প্ৰতিটো শান্তিপূৰ্ণ অহিংস গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচীলৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ সমৰ্থন আছে ৷"
ইফালে ১৭ অক্টোবৰত ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কৈছিল, "জুবিনৰ বাবে হোৱা প্ৰতিখন ন্যায়ৰ যুঁজত আমাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে ৷ তাত কোনো ৰাজনৈতিক বা আন কোনোধৰণৰ মতাদৰ্শ নাই আৰু কোনেও নিজৰ মতেৰে জাঁপি দিবলৈ চেষ্টা নকৰে যাতে ৷"
ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই লগতে পত্ৰখনত লিখিছে, "আপোনাৰ পত্ৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই মই অসমৰ প্ৰথিতযশা বুদ্ধিজীৱীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাধিক ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে টেলিফোনিকভাৱে বিষয়টো আলোচনা কৰিছোঁ ৷ তেখেতসকলে মোক পোনপটীয়াকৈ পৰামৰ্শ দিছে যে এই সময়ছোৱাত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু জুবিন পৰিয়ালৰ কৰ্তব্য হোৱা উচিত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া যাতে আদালতৰ মজিয়াত শুদ্ধ আৰু সত্য ৰূপত পৰিচালিত হয় আৰু ন্যায়ালয়ে যাতে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় প্ৰদান কৰে- সেই কৰ্মত একাণপতীয়াভাৱে ব্ৰতী হোৱা ৷"
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে, "এনেবোৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই প্ৰসংগত মই কোনো ভূমিকা পালন কৰাৰ সম্প্ৰতি অৱকাশ নাই ৷ যদিওবা মই অন্তঃকৰণেৰে বিশ্বাস কৰোঁ যে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ অসমৰ কোনো মানুহক, কোনো জুবিন অনুৰাগীকেই কোনো সমন্বয়কৰ প্ৰয়োজন নাই, তথাপি আপোনাৰ আৰু সেইদিনাৰ ৰাজহুৱা আলোচনা সভাত উপস্থিত ৰাইজৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ- যিদিনা আপোনালোক আটাইবোৰ একলগ হ'ব, সেইদিনা সেই ঐক্যমঞ্চৰ সৈতে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গ আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক কথা পতাই দিবলৈ মই নিশ্চয়কৈ ভাল পাম ৷ কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়প্ৰাপ্তিৰ সংগ্ৰামত সকলোকে একগোট কৰাৰ দায়িত্ব অসমৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত অসমৰ সামাজিক নেতৃত্বইহে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ৷ যিকোনো সামাজিক আন্দোলন তলৰ পৰা মূধলৈহে সংগঠিত হয়- তাৰ ওলোটা প্ৰয়াস সততে ফলপ্ৰসূ নহয় ৷ জনসাধাৰণৰ সৃষ্টিশীল স্বতঃস্ফূৰ্ততাইহে সামূহিক বিপ্লৱী চেতনাক গঢ় দিয়ে ৷"
পত্ৰখনৰ শেষত তেওঁ লিখিছে, "আমাৰ মূল কথা এটাই- চৰকাৰে জুবিন গাৰ্গৰ হত্যা হৈছে বুলি কৈছে, বিধানসভাৰ মজিয়াতো কৈছে আৰু বাহিৰতো কৈছে, অসম চৰকাৰৰ গৃহ বিভাগৰ অধীনত চাৰ্জশ্বীট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, ন্যায়ালয়ত অসম চৰকাৰ বনাম অভিযুক্তৰ গোচৰ চলি আছে- গতিকে জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ৷ এইক্ষেত্ৰত অসমৰ সামাজিক নেতৃত্বই অসমৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত চৰকাৰক অপৰ্যাপ্ত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিব লাগে আৰু জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিবলৈ বাধ্য কৰিব লাগে ৷"
উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গ ন্যায় দাবী সমিতিয়ে বাৰে বাৰে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গকে ধৰি তেওঁৰ পৰিয়ালক সমিতিত অংশগ্ৰহণৰ বাবে পৰামৰ্শ আৰু আহ্বান জনাই আহিছে । অৱশ্যে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ পৰিয়াল আৰু ৰাহুল গৌতম শৰ্মাৰ স্থিতিয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীৰে আৰম্ভ কৰা সমন্বয় সমিতি আৰু প্ৰতিবাদে কি ৰূপ লয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ।
লগতে পঢ়ক :
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ আন্দোলনত গৰিমা গাৰ্গক সমুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ আহ্বান
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত ৰাজ্যপালক ৭ দফীয়া দাবীৰ স্মাৰক পত্ৰ দাখিল গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ