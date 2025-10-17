আমি কেৱল এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে সত্যটো স্পষ্ট হওক: জুবিনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰাহুল গান্ধী
সোণাপুৰৰ সমাধিক্ষেত্ৰত জুবিন গাৰ্গলৈ ৰাহুল গান্ধীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷ কাহিলিপাৰাস্থিত বাসগৃহত পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন ।
Published : October 17, 2025 at 5:36 PM IST
গুৱাহাটী : প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "মই পৰিয়ালবৰ্গক জনাওঁ যে মই ভাল সময়ত, সুখৰ কালত আহিব পৰা হ’লে ভাল পালোঁহেঁতেন । যেতিয়া মই ১৭ বছৰৰ আছিলোঁ, মই ছিকিমলৈ এবাৰ পৰ্বতাৰোহণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে গৈছিলোঁ আৰু প্ৰতিদিনে আমি প্ৰশিক্ষণৰ বাবে যাওঁতে আমাৰ সন্মুখত কাঞ্চনজংঘা পৰ্বত দেখিছিলোঁ । মই পৰ্বতটোৰ বিষয়ে যিটো ভাল পাইছিলোঁ, সেয়া আছিল ইয়াৰ সততা, স্বচ্ছতা, অটলতা আৰু সৌন্দৰ্য । আজি, যেতিয়া মই আহি আছিলোঁ, গৌৰৱে কৈছিল যে জুবিন ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে তেওঁ কাঞ্চনজংঘা ৷ তৎক্ষণাত মোৰ মনত এই কথা সংযোগ হ’ল যে তেওঁ কাঞ্চনজংঘা আছিল । কাৰণ তেওঁৰ মাজত কাঞ্চনজংঘাৰ গুণসমূহ আছিল... ।”
কাহিলিপাৰাৰ ঘৰত জুবিন গাৰ্গৰ দৰে এক সম্পদ অসমবাসীৰ বাবে গঢ়ি উলিওৱাৰ বাবে পিতৃ মোহিনীমোহন বৰঠাকুৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৷
আনহাতে, জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি আহি এইদৰে কয় ৰাহুল গান্ধীয়ে— “তেওঁৰ সম্পদ আছিল, সফলতা আছিল ৷ তেওঁৰ মানৱতা আছিল । যিটো লৈ অসমবাসীয়ে গৌৰৱ কৰে । মই জুবিনজীৰ পিতৃক কৈছোঁ, তেওঁৰ জ্ঞান আছিল, তেওঁৰ সহযোগিতাই জুবিনজীক গঢ়ি উলিয়ালে, এই ধুনীয়া ৰাজ্যখনলৈ এক কণ্ঠ আগবঢ়ালে । সেই কাৰণে তেখেতৰ লগতে গোটেই পৰিয়ালবৰ্গলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।”
'আমি কেৱল এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে সত্যটো স্পষ্ট হওক' বুলি কৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, “এয়া গোটেই ৰাজ্যৰ বাবে এক দুখৰ ঘটনা । মই পৰিয়ালৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ, আৰু তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা কথাহে ক’লে: আমি আমাৰ জুবিনক হেৰুৱাইছোঁ আৰু আমি কেৱল এইটোৱেই বিচাৰোঁ যে সত্যটো স্পষ্ট হওক... চৰকাৰৰ কৰ্তব্য হ’ল— যিটো ঘটিছে, সেইটো তৎক্ষণাত তদন্ত কৰা, স্বচ্ছভাৱে তদন্ত কৰা আৰু পৰিয়ালক ঠিক কি ঘটিছিল ছিংগাপুৰত সেইটো সদৰী কৰা...।"
#WATCH | Kamrup, Assam: After paying tribute to singer Zubeen Garg, Leader of the Opposition Rahul Gandhi, says, " i mentioned to the family that i would have liked to come under better circumstances, happier circumstances. when i was 17 years old, i went for a mountaineering… pic.twitter.com/6zyp5A8Z0A— ANI (@ANI) October 17, 2025
সাংবাদিকৰ তৰফৰ পৰা প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বাবে ভাৰতৰত্নৰ দাবী জনাব নেকি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কংগ্ৰেছৰ অন্যতম মুখ্য ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "মই কথা সলনি কৰিব নিবিচাৰোঁ । মই সমবেদনা জ্ঞাপন, অসমৰ জনতাক আমি জুবিন গাৰ্গক ভালপাওঁ বুলি কোৱাৰ পৰা আঁতৰাই নিব নোখোজো । আমি তেওঁক সন্মান জনাব বিচাৰোঁ । আমি তেওঁক সন্মান কৰিব বিচাৰোঁ । কিন্তু প্ৰথমে, আমি স্বচ্ছতা আৰু ন্যায় বিচাৰোঁ । ছিংগাপুৰত কি ঘটিছিল, অসমৰ সকলোৱে সেইটো জানিব লাগে । আৰু যিমান সোনকালে সম্ভৱ, সিমানেই ভাল ।"
উল্লেখ্য যে, অসমবাসীৰ হৃদস্পন্দন, সংগীতৰ মহানায়কত পৰিণত হোৱা জুৱিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবলৈ শুকুৰবাৰে অসমত উপস্থিত হয় কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী । জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিথলীত শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি গুৱাহাটীৰ কাহিলিপাৰাত থকা জুবিনৰ ঘৰলৈ গৈ শোকস্তব্ধ পৰিয়ালক তেওঁ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ৷
যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ সাগৰত নৌকাৰে প্ৰমোদ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে আকস্মিকভাৱে ৰহস্যজনক মৃত্যুমুখত পৰে যাদুকৰী কণ্ঠৰ গৰাকী জুবিন গাৰ্গ । ৫২ বছৰ জীৱনকালত ৪০ টা ভাষাত ৩৮,০০০ গান গোৱা বিস্ময়কৰ প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ২৮ দিন পাৰ হ’ল যদিও মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ আৰু ন্যায় বিচাৰি প্ৰতিদিনে ৰাজ্যজুৰি জুবিন অনুৰাগীসকলে দাবী অব্যাহত ৰাখিছে ।
প্ৰতিদিনে গুৱাহাটী মেট্ৰ’ৰ অধীনস্থ সোণাপুৰত থকা জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিথলীত দিনে-নিশাই হাজাৰ হাজাৰ গুণমুগ্ধই শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি আহিছে । এই হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিতৰত এগৰাকী হিচাপে শুকুৰবাৰে সোণাপুৰত উপস্থিত হয় ৰাহুল গান্ধী ।
সমাধিথলীত এ পি চি চিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈকে ধৰি আন কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ সৈতে মজিয়াত বহি কিছু সময় কটায় কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে । শুকুৰবাৰৰ এই অসম ভ্ৰমণ কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে একান্ত ব্যক্তিগত ভ্ৰমণ বুলি সদৰী কৰিছে এ পি চি চিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
#WATCH | Kamrup, Assam: When asked if he will demand Bharat Ratna for late singer Zubeen Garg, Leader of the Opposition Rahul Gandhi says, " i don't want to digress. i don't want to take the discussion away from offering condolences, from telling the people of assam that we love… pic.twitter.com/GAagHzQ3p6— ANI (@ANI) October 17, 2025
অসমত আজিৰ দিনটোত আন কোনো ৰাজনৈতিক বা দলীয় কোনো কাৰ্যসূচী নাছিল ৰিহুল গান্ধীৰ ।
আনহাতে, গুৱাহাটীত জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিথলীত ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰোপণ কৰে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰিয় নাহৰ গছৰ এটি পুলি ৷ জুবিনৰ সমাধিক্ষেত্ৰত অসমৰ পৰম্পৰাগত বৈষ্ণৱী নাম-কীৰ্তনত বহে ৰাহুল গান্ধী ৷
ধূপ-বন্তি জ্বলাই জুবিনলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাহুলৰ ৷ লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধী শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত বিশেষ বিমানেৰে উপস্থিত হৈ পোনে পোনে সোণাপুৰৰ জুবিন গাৰ্গৰ সমাধিথলীত উপস্থিত হয় । সমাধিস্থলীত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি কিছু সময় কটাই ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হয় কাহিলিপাৰাৰ জুবিন গাৰ্গৰ বাসগৃহত ৷
কাহিলিপাৰাৰ বাসগৃহত জুবিন গাৰ্গৰ পত্নী গৰিমা গাৰ্গ আৰু ৮৫ বছৰীয়া পিতৃ মোহিনীমোহন বৰঠাকুৰক সাক্ষাৎ কৰি বাৰ্তালাপ কৰে আৰু সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে । জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰে ।