প্ৰতীকী সদনতহে ৰাহুল, প্ৰকৃত সদনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
বিৰোধীয়ে আয়োজন কৰা প্ৰতীকী সদনতহে ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে পাতিব পাৰে-মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
By ANI
Published : November 3, 2026 at 4:21 PM IST
গুৱাহাটী : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ৷ শেহতীয়াকৈ ইণ্ডিয়া ব্লকে প্ৰতীকী সদন আয়োজন কৰাৰ সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"বিৰোধীয়ে আয়োজন কৰা প্ৰতীকী সদনতহে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে ৰাহুল গান্ধীক পাতিব পাৰে ৷"
উল্লেখ্য যে, ৩১ অক্টোবৰত দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ইণ্ডিয়া ব্লকে প্ৰতীকী সদন আয়োজন কৰি প্ৰতীকী ৰাজহুৱা অভিযোগনামা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল, এই বিষয়টোক লৈ সৰৱ হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷
#WATCH | Guwahati | Assam CM Himanta Biswa Sarma says, "Sonia ji wanted to make Rahul Gandhi the prime minister, and many efforts were made towards it. But when no efforts were successful, they organized a mock parliament in the lawns of the residence of Kharge ji, where he (Rahul Gandhi) become the PM. The reality is this - in mock parliament, Rahul Gandhi will be the PM, and Modi ji will be the PM in Parliament."— ANI (@ANI) November 3, 2026
সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ কয়, "ৰাহুল গান্ধীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিবলৈ ছোনিয়া গান্ধীৰ মন ৷ সেয়ে ৰাহুলক প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবলৈ বহু ধন খৰচ কৰিছে আৰু কষ্ট কৰিছে ৷ কিন্তু ৰাহুল গান্ধী কেৱল প্ৰতীকী সদনত হে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰিব ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, "প্ৰতীকী সদনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল ৰাহুল গান্ধী ৷ তাতে তেওঁ সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব ৷ সেয়ে তেওঁ প্ৰতীকী সদনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰকৃত সদনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থাকিব ৷"
ইফালে দেওবাৰে হিমাচল প্ৰদেশৰ ছিমলাত বিজেপিয়ে আয়োজন কৰা 'গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰক-অৰাজকতা দূৰ কৰক' শীৰ্ষক পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ পৰিছিল ৷
তেওঁ কৈছিল, "যদি অনুপ্ৰৱেশকাৰী চিনাক্ত কৰি তেওঁলোকৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ নহয়, তেন্তে এই সমস্যাৰ সমাধান কেনেকৈ হ’ব ? বাবৰ আৰু ঔৰংজেৱৰ দৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম কাটিবলৈকে এছআইআৰ কৰা হৈছে ৷ কিন্তু কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।"
নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা SIRৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ অভিযোগক লৈ বিজেপি আৰু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ মাজত চলি থকা ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মন্তব্যই তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:
দুজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাকযুদ্ধ ! হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তীব্ৰ সমালোচনা
বাবৰ, ঔৰংজেৱৰ দৰে অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সুৰক্ষা দিবলৈ কংগ্ৰেছে চেষ্টা কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা