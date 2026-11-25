শৰৎকালৰ ৰাত্ৰি অতি বিতোপন... ! সোণ-ৰূপৰ মুকুট পিন্ধি কৃষ্ণ-বলোৰামৰ মনোমোহা নৃত্য
ৰাসৰ আনন্দত মুখৰিত মাজুলী ৷ দক্ষিণপাটত দিন ৰাস আৰু টুনি নদীত মহাৰাস ।
Published : November 25, 2026 at 11:27 AM IST
মাজুলী: খোল-তাল, কৃষ্ণৰ বাঁহীৰ সুৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ আকাশ-বতাহ । ২৩ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাস মহোৎসৱক লৈ সমগ্ৰ জিলাখনতে এক উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ।
এই উৎসৱমুখৰ সময়ছোৱাত দ্বিতীয় বৃন্দাবনলৈ পৰিণত হোৱা মাজুলীলৈ ইতিমধ্যে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন ঘটিছে । উল্লেখযোগ্য যে, এইবাৰ মাজুলীৰ ১২ খন সত্ৰৰ লগতে ৬৭ খন ৰংগমঞ্চত উলহ-মালহেৰে ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে ।
পৰম্পৰা আৰু মাজুলীবাসীৰ উছাহ
পৰম্পৰা অনুসৰি লক্ষ্মী পূৰ্ণিমাৰ দিনা নাট মেলা পৰ্ব অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত এমাহজোৰা আখৰাৰ অন্তত ৰাস পূৰ্ণিমাত এই মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । বান-বাৰিষাৰ সকলো দুখ-কষ্ট পাহৰি মাজুলীবাসী এতিয়া এই মহোৎসৱৰ আনন্দত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
দক্ষিণপাট সত্ৰত ১৮৭ বছৰীয়া পৰম্পৰা আৰু দিন ৰাস
১৮৭ বছৰীয়া ঐতিহাসিক পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি মাজুলীৰ দক্ষিণপাট সত্ৰতো ৰাস পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে । সত্ৰখনত সোণ আৰু ৰূপৰ মুকুট পৰিধান কৰি কৃষ্ণ আৰু বলোৰামে প্ৰদৰ্শন কৰা মনোমোহা নৃত্যই দৰ্শক তথা ৰাসপ্ৰেমী ৰাইজক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে ।
বুধবাৰে দক্ষিণপাট সত্ৰত 'দিন ৰাস' অনুষ্ঠিত হ’ব আৰু এই দিন ৰাসেৰেই ঐতিহাসিক সত্ৰখনৰ এইবৰ্ষৰ ৰাস মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিব ।
টুনি নদীৰ বুকুত দ্বিতীয়বাৰলৈ মহাৰাস
ৰংগমঞ্চৰ সমান্তৰালকৈ মাজুলীৰ ঐতিহাসিক টুনি নদীৰ বুকুত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মহাৰাস অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । টুনি নৈখনক মাজুলীবাসীৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ উৎস হিচাপে গঢ়ি তোলা, নদীখনক সদায় জীয়াই ৰখা আৰু মাজুলীৰ নদী পৰ্যটনক বিশ্বমুখী কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । টুনি নদীৰ বুকুত অনুষ্ঠিত হোৱা এই ব্যতিক্ৰমী ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ নদীৰ দুয়োপাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম পৰিলক্ষিত হয় ।
নদী পৰ্যটনক লৈ জিলা আয়ুক্তৰ মন্তব্য
এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্ত ৰাতুল পাঠকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "যোৱা বছৰৰ দৰে এইবাৰো আমি টুনি নদীৰ বুকুত অতি সুন্দৰকৈ ৰাস অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । পূৰ্বে লেতেৰা হৈ থকা টুনি নদীখন যোৱা বছৰ চাফা কৰি ৰাস অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু এইবাৰো সেই ধাৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে । মাজুলীৰ নদী পৰ্যটনক আগবঢ়াই নিয়াৰ লক্ষ্যৰেই এই কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে ।"