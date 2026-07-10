ETV Bharat / state

কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ হাতত গুৱাহাটীৰ বকুলবনত জীৱন্ত ৰূপ পাইছে পুতলাই

পুতলা নাচ আৰু পুতলা প্ৰস্তুত সম্পৰ্কে কৰ্মশালা ৷ ৫ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটীৰ বকুলবনত কৰ্মশালা আয়োজন ৷

Putal making Training camp
গুৱাহাটীৰ বকুলবনত জীৱন্ত ৰূপ পাইছে পুতলাই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : পুতলা নাচ জীয়াই ৰখা আৰু জনপ্ৰিয় কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে মহানগৰীৰ বকুলবনত পুতলা নাচৰ এক গ্ৰীষ্মকালীন বিশেষ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ গৰম বন্ধত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পুতলা নাচ আৰু পুতলা প্ৰস্তুতৰ প্ৰশিক্ষণৰ উদ্দেশ্যেৰে আৰু লুপ্ত প্ৰায় লোককলাক জনপ্ৰিয় কৰি তোলা উদ্দেশ্যেৰে বকুলবনত পাঁচদিনীয়াকৈ বিশেষ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে ।‌

এই সন্দৰ্ভত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ প্ৰশিক্ষক তথা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা তথা পুতলা নাচ বিশেষজ্ঞ ড° মৌচুমী ভট্টাচাৰ্য কয়, "অসমৰ পুতলা নাচ সংকটজনক অৱস্থাত আছে বুলি কোৱা হয় । কিন্তু কৰ্মশালাত শিশুসকলৰ অংশগ্ৰহণ আৰু‌ ইয়াৰ আগ্ৰহ দেখি মই ক'ব পাৰো যে ইহঁতৰ মাজৰ পৰা ১০ জনো যদি ওলাই আহে পুতলা নাচৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব ।"

গুৱাহাটীৰ বকুলবনত জীৱন্ত ৰূপ পাইছে পুতলাই (Etv Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাত গীত-নৃত্যৰ কৰ্মশালা হয় কিন্তু বকুলবনৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা ব্যতিক্ৰমী । পুতলা নাচ বিলুপ্ত হ'বলৈ ধৰা আন এটা কাৰণ হৈছে পুতলা নাচৰ দৰ্শক কম । এনেধৰণৰ শিবিৰৰ জৰিয়তে মানুহে যদি পুতলা নাচৰ বিষয়ে জানে, পুতলা নাচে কিদৰে সমাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পাৰে এই বিষয়বোৰক মানুহে যিমানে জানিব সিমানেই পুতলা নাচক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিব পাৰিম । নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰশিক্ষণ কৰ্মশালা হ'লে পুতলা নাচৰ ভৱিষ্যত ভ্ৰাম্যমানতকৈ অধিক উজ্জ্বল হ'ল । এই কৰ্মশালাত শ্ব'ক পুতলা, লাঠিপুতলা বনোৱা কৌশল শিকাইছো।"

আনহাতে বকুলবনৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা জ্যেষ্ঠ ফটো সাংবাদিক অনুপম নাথে কয়, "ইমেজ হাটৰ সহযোগত বকুলবনৰ বাকৰিত বিগত বছৰৰ পৰা গ্ৰীষ্মকালীন শিবিৰৰ আয়োজন কৰি আহিছো । এইবাৰো ৫ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৭-১১ জুলাইলৈ কৰ্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে । এইবাৰৰ কৰ্মশালাত আমি পুতলা নাচৰ প্ৰশিক্ষণ দিছো । পুতলা নাচ বৰ্তমান সময়ত পাহৰণি গৰ্ভত যোৱাৰ নিচিনা হৈছে । সেয়েহে শিশুসকলক পুতলা নাচৰ বিষয়ে শিকাব লাগে বুলি ভাবি এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে । "

লগতে পঢ়ক :মাজুলীত মাকৈ খেতিৰ বিপ্লৱ: বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানিৰ বাবে সাজু নদীদ্বীপৰ সোণালী মাকৈ

TAGGED:

গুৱাহাটী
পুতলা নাচ
পুতলা প্ৰস্তুত
বকুলবন
PUTAL MAKING TRAINING CAMP

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.