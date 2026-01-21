ETV Bharat / state

'২৬ৰ ২৯ মে'লৈ নিৰ্বাচন সম্ভৱ হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিবন্ধকতা নাই, কোনে কৰিলে এই ভৱিষ্যতবাণী ?

কাল চক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা উন্মোচন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যতবাণী । অপ্ৰতিৰোধ্য হৈ থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

Purnanga Kal Chakra calendar will be unveiled, along with predictions regarding Himanta Biswa Sarma
কাল চক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা উন্মোচন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যতবাণী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী : পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । ৮০ শতাংশ ভোট আৰু ২০ শতাংশ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে ২০২৬ ত বিধান সভা নিৰ্বাচনত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে কাল চক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকাই ।

বুধবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাৱত দ্বাদশ সংখ্যক কালচক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা উন্মোচন কৰি কাল চক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা অনুসৰি অসম ৰাজ্য আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰে জ্যোতিবিজ্ঞানী পুলিন দেৱ শর্মাই ।

কাল চক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা উন্মোচন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যতবাণী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰি কয়, "২০২৬ চনৰ ২৫ আগষ্টলৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহু ক্ষেত্ৰত সফলতা পাব । ২০ শতাংশ প্ৰত্যাহ্বান জনাব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা দ্বিতীয়জন এতিয়াই নোলাব । পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"

সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "শনিৰ দৃষ্টিৰ বাবে পিছপৰি থাকিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল । সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ ওপৰত থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । অত্যাধিক ঋণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অসুবিধাত পেলাব । ২০২৬ ৰ ২৯ মে'লৈ নিৰ্বাচন সম্ভৱ হ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিবন্ধকতা নাই ।"

ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰি পুলিন দেৱ শর্মাই কয়, "২০২৫ ৰ মাৰ্চৰ পৰা অনাগত ৬ বছৰলৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ কিছু খেলি মেলি চলি থাকিব । তেওঁৰ সকলো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণযোগ্য ন'হব । কিছুমান সিদ্ধান্তই বিপদত পেলাব ।"

ইপিনে লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰি কয়, "লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈয়ে কোনো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব । শনিৰ প্ৰভাৱ আছে গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত । যথেষ্ট ন'হলেও গৌৰৱ গগৈৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব জনমানসত । ২০২৬ ৰ মে'ৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাস্থ্যৰ সমস্যা হ'ব । ছোনিয়া গান্ধীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব । তদুপৰি ২০২৭ চনৰ ১২ জুলাইলৈকে শনিৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে কোনো এটা শক্তি শুদ্ধ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে ।"

