'২৬ৰ ২৯ মে'লৈ নিৰ্বাচন সম্ভৱ হ'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিবন্ধকতা নাই, কোনে কৰিলে এই ভৱিষ্যতবাণী ?
কাল চক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা উন্মোচন কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সন্দৰ্ভত ভৱিষ্যতবাণী । অপ্ৰতিৰোধ্য হৈ থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
Published : January 21, 2026 at 8:52 PM IST
গুৱাহাটী : পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । ৮০ শতাংশ ভোট আৰু ২০ শতাংশ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে ২০২৬ ত বিধান সভা নিৰ্বাচনত পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । এই ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে কাল চক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকাই ।
বুধবাৰে দিছপুৰ প্ৰেছ ক্লাৱত দ্বাদশ সংখ্যক কালচক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা উন্মোচন কৰি কাল চক্ৰ পূৰ্ণাংগ পঞ্জিকা অনুসৰি অসম ৰাজ্য আৰু ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰে জ্যোতিবিজ্ঞানী পুলিন দেৱ শর্মাই ।
তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰি কয়, "২০২৬ চনৰ ২৫ আগষ্টলৈকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বহু ক্ষেত্ৰত সফলতা পাব । ২০ শতাংশ প্ৰত্যাহ্বান জনাব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান জনাব পৰা দ্বিতীয়জন এতিয়াই নোলাব । পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"
সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "শনিৰ দৃষ্টিৰ বাবে পিছপৰি থাকিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল । সৰ্বানন্দ সোণোৱালতকৈ ওপৰত থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । অত্যাধিক ঋণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অসুবিধাত পেলাব । ২০২৬ ৰ ২৯ মে'লৈ নিৰ্বাচন সম্ভৱ হ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিবন্ধকতা নাই ।"
ইফালে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰি পুলিন দেৱ শর্মাই কয়, "২০২৫ ৰ মাৰ্চৰ পৰা অনাগত ৬ বছৰলৈ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ কিছু খেলি মেলি চলি থাকিব । তেওঁৰ সকলো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণযোগ্য ন'হব । কিছুমান সিদ্ধান্তই বিপদত পেলাব ।"
ইপিনে লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰি কয়, "লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈয়ে কোনো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব । শনিৰ প্ৰভাৱ আছে গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত । যথেষ্ট ন'হলেও গৌৰৱ গগৈৰ কিছু প্ৰভাৱ পৰিব জনমানসত । ২০২৬ ৰ মে'ৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ স্বাস্থ্যৰ সমস্যা হ'ব । ছোনিয়া গান্ধীৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব । তদুপৰি ২০২৭ চনৰ ১২ জুলাইলৈকে শনিৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে কোনো এটা শক্তি শুদ্ধ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে ।"