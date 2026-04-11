এইবেলি বিহুত ৫ লাখ লিটাৰ গাখীৰ গ্ৰাহকক যোগান ধৰিবলৈ সাজু পূৰবী
এইবেলি বিহুত বিহুত কিহেৰে আতিথিক অপ্যায়ন কৰিব ? বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে পূৰবী প্ৰতিষ্ঠানো ৷
Published : April 11, 2026 at 8:36 PM IST
গুৱাহাটী : সমুখত ৰঙালী ৷ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু বুলি সাজু হৈছে সকলো ৷ ৰাজ্যৰ ডেকাৰ পৰা বুঢ়া-মেথা সকলোৰে গাত তত নাইকীয়া হৈছে ৷ কোনোবাই যদি ঘৰতে বনাইছে পিঠা-পনা, আন কাৰোবাৰ আকৌ চেনাইক বিহুৱান দিবলৈ তাঁতৰ পাতৰ পৰা মূল তুলিবলৈ আহৰি নাই ৷ বিহু বুলি বিহুৰ শেষ আখৰাত ব্যস্ত ৰংমন-ৰাংঢালীও ৷
ইফালে ৰঙালী বিহুটি বুলি সাজু হৈছে পূৰবী প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়ববীয়াও । এইবাৰ বিহুৰ তিনিটা দিনত ৫ লাখ লিটাৰ গাখীৰ গ্ৰাহকক যোগান ধৰিবলৈ সাজু হৈছে পূৰবী প্ৰতিষ্ঠান । প্ৰতিদিনে দুই লাখ লিটাৰ গাখীৰ গ্ৰাহক যোগান ধৰা হ’ব । এই কথা শনিবাৰে মহানগৰীৰ পূৰবীৰ প্ৰাংগণত প্ৰাক ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰি সদৰী কৰে পূৰবী ডেইৰীৰ নৰ্থ ইষ্ট ডেইৰী এণ্ড ফুডছ লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক সত্যব্ৰত বসুৱে ।
তেওঁ কয়, ‘‘আমি প্ৰতি বছৰে বিহুৰ সময়ত দুই লাখ লিটাৰ গাখীৰ গ্ৰাহক যোগান ধৰো । তদুপৰি এইবাৰ আঠ টন ক্ৰীম গ্ৰাহকৰ বাবে যোগান ধৰা হ’ব । তিনি দিনত ৫ লাখ লিটাৰ আৰু প্ৰতিদিনে দুই লাখ লিটাৰ গাখীৰ দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাখিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ চুকে-কোণে থকা ৫৮,০০০ তকৈও অধিক দুগ্ধ পালক আমাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে । বৰ্তমান দৈনিক গড় গাখীৰ সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ ১.৬ লাখ লিটাৰলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু সৰ্বাধিক সংগ্ৰহৰ পৰিমাণ দৈনিক ২ লাখ লিটাৰৰ অতিক্ৰম কৰিছে । ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত ৪০০ কোটি টকাৰ বাৰ্ষিক টাৰ্ণঅ'ভাৰ লাভ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ।’’
সত্যব্ৰত বসুৱে কয়, ‘‘গাখীৰ সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়াটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰা আৰু গুণগত মান অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ বাবে স্থাপন কৰা হৈছে ১১ টা নতুন বাল্ক মিল্ক কুলিং চেণ্টাৰ । ইয়াৰ জৰিয়তে ৫৯ টালৈ বৃদ্ধি পাইছে মিল্ক কুলিং চেণ্টাৰ । আনহাতে পেকেট গাখীৰৰ বিক্ৰীও ১০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ উপৰিও পনীৰত ৪৮ শতাংশ আৰু ঘিউৰ বিক্ৰীত ৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি দেখা গৈছে । আনহাতে ক্ৰীমৰ বিক্ৰী ১২ শতাংশ আৰু লাচিৰ চাহিদাই লাভ কৰিছে ৯ শতাংশ বৃদ্ধি ।’’
বসুৱে আৰু কয়, ‘‘গুৱাহাটীত দৈনিক ১.৫ লাখ লিটাৰ ক্ষমতাৰ প্ৰকল্প থকাৰ বিপৰীতে ধেমাজিত ১০,০০০ লিটাৰ আৰু শিলচৰত দৈনিক ২০,০০০ লিটাৰ ক্ষমতাৰ আন দুটা প্ৰকল্পই বৰ্তমান দুগ্ধ উৎপাদন অব্যাহত আছে ।"