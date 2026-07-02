পদব্ৰজে বিশ্ব পৰিভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য: ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰত উপস্থিত পাঞ্জাবী যুৱক
বিশ্ব ভ্ৰমণৰ লক্ষ্যৰে পদযাত্ৰা কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত ধুবুৰীত উপস্থিত হৈছে পাঞ্জাবী যুৱক যশপ্ৰীত সিং ।
Published : July 2, 2026 at 7:48 PM IST
ধুবুৰী : লক্ষ্য যদি স্থিৰ হয়, বিশ্বাস যদি অটল হয় আৰু লক্ষ্যস্থানত উপনীত হোৱাৰ হাবিয়াস যদি দৃঢ় হয় তেন্তে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঈপ্সিত ফল লাভ কৰাত কোনো প্ৰতিবন্ধকতাই বাধা দিব ৰাখিব নোৱাৰে । তেনে এগৰাকী প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী যুৱকে এক অসাধাৰণ পণ লৈ সুদূৰ পঞ্জাবৰ পৰা পদব্ৰজে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থান পৰিভ্ৰমণ কৰি ধুবুৰীত উপস্থিত হৈছে ।
বিশ্ব ভ্ৰমণৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা তেওঁৰ এই পদযাত্ৰাত ধুবুৰীত উপস্থিত হৈছে পঞ্জাবৰ যুৱক যশপ্ৰীত সিং । তেওঁ শিখ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ তীৰ্থস্থানসমূহ দৰ্শন কৰাৰ লগতে বিশ্বশান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু যুৱ সমাজক ইতিবাচক পথৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰা সুদীৰ্ঘ পদযাত্ৰাৰ অংশ হিচাপে যশপ্ৰীত সিং ধুবুৰীত উপস্থিত হৈছে । ধুবুৰীত উপস্থিত হৈ তেওঁ শ্ৰী গুৰু তেগ বাহাদুৰ জীৰ স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক গুৰুদ্বাৰ দৰ্শন কৰি আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে ।
সুদীৰ্ঘ পথ পৰিক্ৰমাত পদযাত্ৰাত ওলোৱা যশপ্ৰীত সিঙে জনোৱা মতে, তেওঁ ২০২৫ চনৰ ১ ডিচেম্বৰত পঞ্জাবৰ পৰা নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে । প্ৰথমে তেওঁ অমৃতসৰৰ শ্ৰী আকাল তখৎ চাহিব আৰু শ্ৰী হৰমন্দিৰ চাহিব (স্বৰ্ণ মন্দিৰ) দৰ্শন কৰাৰ পিছত আনন্দপুৰ চাহিব, দিল্লী, গোৱালিয়ৰ, ইন্দোৰ, ৱাশিম হৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ হাজুৰ চাহিব নান্দেড়লৈ যায় । তাত তেওঁ শিখ ধৰ্মৰ 'অমৃত' গ্ৰহণ কৰি খালচা পন্থাত দীক্ষিত হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ কৰ্ণাটকৰ বিদাৰৰ নানক ঝিৰা চাহিব, তেলেংগানাৰ বগৌৰ চাহিব, নাগপুৰ, জব্বলপুৰ, বাৰাণসী আৰু শ্ৰী গুৰু গোবিন্দ সিংজীৰ জন্মস্থান পাটনা চাহিব দৰ্শন কৰে । পাটনা চাহিবত তেওঁ পাঁচ দিন অৱস্থান কৰি প্ৰাৰ্থনা আৰু সেৱাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
তেওঁ কয়, "মই শিলিগুৰিৰ পৰা খোজকাঢ়ি ছিকিমলৈ গৈ চীন সীমান্তৰ নিকটৱৰ্তী গুৰুদ্বাৰ নানক লামা চাহিব আৰু গুৰুদ্বাৰ ডংমাৰ চাহিব দৰ্শন কৰো । তাৰ পিছত ধুবুৰীত উপস্থিত হওঁ । ইতিমধ্যে ভাৰতৰ ১৩ খন ৰাজ্য ভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ । আগন্তুক দুই-তিনি মাহ ভাৰতত ভ্ৰমণ কৰাৰ পিছত ম্যানমাৰ, বাংলাদেশ, শ্ৰীলংকা, নেপাল, চীন, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান আদি দেশ ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ । এই সমগ্ৰ বিশ্বভ্ৰমণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰায় ডেৰ বছৰ সময় লাগিব ।"
আনহাতে, নিজৰ যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা সন্দৰ্ভত যশপ্ৰীত সিঙে কয়, "দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহৰ পৰা আন্তৰিক সহযোগিতা আৰু আতিথ্য লাভ কৰিছোঁ । সাধাৰণতে গুৰুদ্বাৰ অথবা মন্দিৰত নিশা কটাওঁ । কিন্তু বহু ঠাইত স্থানীয় লোকে নিজগৃহত আশ্ৰয় দিছে । বিশেষকৈ ছিকিমৰ জনসাধাৰণৰ আতিথ্য আৰু আন্তৰিকতাই গভীৰভাৱে আপ্লুত কৰিছে ।"
ইফালে ধুবুৰী সম্পৰ্কে মত প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "শ্ৰী গুৰু তেগ বাহাদুৰ জীৰ সৈতে জড়িত ঐতিহাসিক স্মৃতিৰ বাবে ধুবুৰী শিখ সমাজৰ বাবে এক পবিত্ৰ স্থান । পঞ্জাবৰ শিখ সম্প্ৰদায়ক ধুবুৰীলৈ আহি এই ঐতিহাসিক তীৰ্থস্থান দৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।" লগতে তেওঁ ধুবুৰীৰ জনসাধাৰণৰ আতিথ্য আৰু আন্তৰিকতাৰো ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।
পঞ্জাবৰ যুৱ-প্ৰজন্মক উন্নতি, ঐক্য আৰু শান্তিৰ আদৰ্শৰে আগুৱাই লৈ যোৱাই তেওঁৰ এই সুদীৰ্ঘ যাত্ৰাৰ মূল উদ্দেশ্য বুলি যশপ্ৰীত সিঙে উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে পেছাত যশপ্ৰীত সিং এজন নিৰ্মাণ ব্যৱসায়ী । পঞ্জাবত গুৰুদ্বাৰ, প্ৰাসাদ আৰু অন্যান্য বৃহৎ অট্টালিকা নিৰ্মাণৰ কামৰ সৈতে তেওঁ জড়িত ।