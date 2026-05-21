পৰিয়ালত যক্ষ্মা ৰোগী থকাৰ বাবেই শংকৰ সংঘৰ আপত্তি দৰ্শাই পত্ৰ!!!

নামঘৰৰ পৰা পানী সংগ্ৰহ নকৰিবলৈ এটা পৰিয়ালক জাননী শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ নৈসিপৰীয়া লাহিং শাখাৰ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 21, 2026 at 7:18 PM IST

Updated : May 21, 2026 at 7:32 PM IST

4 Min Read
যোৰহাট: শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘ আৰু বিতৰ্ক, যেন এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি । প্ৰায়ে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই থাকে উত্তৰ-পূবৰ বৃহৎ বেচৰকাৰী সামাজিক তথা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হিচাপে দাবী কৰা এই শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘ । সংঘৰ নীতি-নিয়ম উলংঘনৰ অজুহাত দি এঘৰীয়া কৰা কাৰ্যৰ বাবেই প্ৰায়ে ই বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰে । কেতিয়াবা যদি গাহৰি পালন কৰা বাবে কোনো পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰে, কেতিয়াবা আকৌ আহোমৰ পৰম্পৰাগত বিবাহ অনুষ্ঠান চকলঙত উপস্থিত থকাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰে । কেতিয়াবা আকৌ ঘৰৰ সকামত আমিষ খাদ্য দিয়াৰ বাবে শাস্তি, কেতিয়াবা আকৌ হৰি মন্দিৰত নৈবদ্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে সংঘৰ পৰা বহিষ্কাৰ...।

মুঠতে শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ বিতৰ্কৰ কথা লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰি । এইবাৰ আন এক বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘ । সংঘৰ আন এক কাণ্ডই সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ।

শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ চিঠি পাই হতবাক মৰিয়নীৰ এটা পৰিয়াল (ETV Bharat)

শুনিলে আচৰিত যেন লাগিলেও শঙ্কৰদেৱ সংঘই এইবাৰ এটা পৰিয়ালক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে ! আচলতে মানুহ জীয়াই থকাৰ অন্যতম উপাদান হৈছে পানী । যদি কোনোৱে এই খোৱাপানী সংগ্ৰহত বাধা দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি তেওঁক কিহৰ লগত তুলনা কৰিব ? এইবাৰ এই খোৱাপানী সংগ্ৰহত বাধা দিলে শঙ্কৰদেৱ সংঘই । ইয়াৰ কাৰণ শুনিলে আপুনি আৰু আচৰিত হ'ব ।

পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বী যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবেই উক্ত খোৱাপানী উৎসৰ পৰা পৰিয়ালৰ সদস্যক পানী সংগ্ৰহত বাধা প্ৰদান কৰি জাননী জাৰি কৰিলে শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ মৰিয়নীৰ নৈসিপৰীয়া লাহিং প্ৰাথমিকে । সংঘৰ পৰা চিঠি পাই হতবাক হৈ পৰিল পৰিয়ালটো । পৰিয়ালটোৰ বাবে খোৱাপানীৰ উৎস আছিল নামঘৰত থকা ৰাজহুৱা পানী টেংকী । কিন্তু মৰিয়নীৰ লাহিং আঞ্চলিকৰ অন্তৰ্গত নৈসিপৰীয়া লাহিং শাখাই পৰিয়ালটোৰ মুৰব্বীজন যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে নামঘৰত প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে সমস্যাত পৰিছে পৰিয়ালটো । বৰষুণৰ পানীয়ে এতিয়া তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ ভৰসা হৈ পৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালটোৰ এগৰাকী সদস্যই কয়, "মোৰ দেউতা যক্ষ্মা ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল । কিছুদিন আগত ৬ মহীয়া চিকিৎসা শেষ হৈছে । কিন্তু সম্পূৰ্ণ আৰোগ্য হোৱা নাই বুলি গম পোৱাত আমি পুনৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিছোঁ । আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখত এটা নামঘৰ আছে । তাত এটা ৰাজহুৱা পানী টেংকী আছে । তাৰ পৰা আমি খোৱাপানী ব্যৱহাৰ কৰি আছিলোঁ । কিন্তু আমাৰ দেউতাৰ যক্ষ্মা হোৱা বুলি গম পোৱাত শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ সম্পাদক গোলাপ চুতীয়াই আমাক এখন চিঠি দিছে যে আমি নামঘৰৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ।"

পানীৰ বিকল্প ব্যৱস্থা নথকাত পৰিয়ালটো কেনে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "এতিয়া আমি বৰষুণৰ পানী খাই আছোঁ । আজি বৰষুণ দিছে কিন্তু কাইলৈ বৰষুণ নিদিলে আমি ক'ৰ পানী খাম । আমাক পুখুৰীৰ গেলা পানী খাবলৈ আগবঢ়াই দিছে । বৰষুণৰ পানীৰ বাহিৰে আমাৰ বিকল্প ব্যৱস্থা নাই ।"

শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ এনে কাণ্ডক তীব্ৰ গৰিহণা দি পৰিয়ালৰ সদস্যই লগতে কয়, "তেওঁলোকৰ নীতি আদৰ্শ একো নাই । এইবোৰ তেওঁলোকে নিজে সৃষ্টি কৰা । শঙ্কৰদেৱ সংঘৰ গুৰুজনাই এইবোৰ কোনো শিক্ষা দিয়া নাই । এতিয়া আমাক এঘৰীয়া কৰিবলৈ এইবোৰ কৰিছে ।"

এতিয়া কথা হ'ল শঙ্কৰদেৱ সংঘই এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে বা জাননী দিয়াৰ পূৰ্বে পৰিয়ালটোৰ কথা চিন্তা কৰিছিলনে ? পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ খোৱাপানীৰ উৎস বন্ধ কৰি দিয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাছিল নেকি ? মৌলিক অধিকাৰ সৰ্ব কৰাৰ অধিকাৰ ক'ত পালে শঙ্কৰদেৱ সংঘই । এতিয়া সকলোতে এই ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । সকলোৱে একেমুখে শঙ্কৰদেৱ সংঘক গৰিহণা দিছে । বহুতে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপৰো দাবী জনাইছে ।

অৱশ্যে পৰিয়ালটোক দিয়া চিঠিখনত নৈসিপৰীয়া লাহিং শাখাই যক্ষ্মা ৰোগ সংক্ৰমণ নহ'বলৈ সতৰ্কতামূলক এই পদক্ষেপ বুলি উল্লেখ কৰিছে ।

