সৃজনগ্ৰামত পথৰ দুৰৱস্থাই ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খুৱাইছে ৰাইজক, দহবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে খোজ দিবলৈ

সৃজনগ্ৰামত পথৰ দুৰৱস্থাই ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খুৱাইছে ৰাইজক, দহবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে খোজ দিবলৈ
অভিযোগ অনুসৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নোহোৱাৰ ফলত ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ ডাঙৰ গাঁত ।
Published : July 13, 2026 at 2:17 PM IST
জনীয়া: ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰে বাট-পথৰ ব্যাপক উন্নয়ন হোৱা বুলি চৰকাৰে দাবী কৰি আহিছে যদিও বিভিন্ন জিলাৰ কেতবোৰ অঞ্চলৰ ভগ্নপ্ৰায় বাট-পথে ৰাইজক নৰক যন্ত্ৰণা ভোগাইছে ৷ বৰপেটা আৰু বঙাইগাঁও জিলাৰ সীমামূৰীয়া সৃজনগ্ৰাম সমষ্টিৰ ছিমলাবাৰী খণ্ড ১ গাঁৱৰ এটা পথে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভোগাই আহিছে জনতাক ৷ বোকাময় পথটোৰে আহ-যাহ কৰিবলৈ দহবাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷
অভিযোগ অনুসৰি দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নোহোৱাৰ ফলত ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত । বোকা-পানীৰ মাজেৰে জীৱন বিপন্ন কৰি যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ পথচাৰীয়ে । ভুক্তভোগী ৰাইজে অতি সোনকালে পথটো মেৰামতি কৰাৰ দাবী জনাইছে চৰকাৰ তথা স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিক ।
স্থানীয় লোকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, সামান্য বৰষুণ হ’লেই পথটো সম্পূৰ্ণ বোকাময় হৈ পৰে । বহু ঠাইত গাড়ী আবদ্ধ হৈ পৰে, আনহাতে চাইকেল, মটৰচাইকেল আৰু ই-ৰিক্সা চলোৱাসকলেও প্ৰায়ে দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় । পথটোৰ অৱস্থা এনে হৈছে যে বহু সময়ত গাঁত আৰু সাধাৰণ পথৰ পাৰ্থক্যও বুজিব নোৱৰা অৱস্থা সৃষ্টি হয় ।
এই পথটোৰে দৈনিক সাধাৰণ লোক, স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শিক্ষক-কৰ্মচাৰী, ব্যৱসায়ী আৰু বিভিন্ন যান-বাহন অহা-যোৱা কৰে । কিন্তু ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ প্ৰতি সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ উদাসীনতাই ৰাইজৰ মনত ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, ‘‘বাৰে বাৰে দাবী জনোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে কোনো স্থায়ী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । ৰাস্তাৰ বোকা-পানীৰ বাবে জৰুৰীকালীন সেৱাও ব্যাহত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । অসুস্থ লোকক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হওক বা বিদ্যালয়লৈ যোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী হওক সকলোৱে প্ৰতিদিনে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে । পথটোৰ মাজত থকা ডাঙৰ গাঁতসমূহ যিকোনো সময়তে ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ হ’ব পাৰে । পইচা আহে বুলি শুনা পাওঁ, কিন্তু কাম নহয় ৷’’
শীঘ্ৰে পথটো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে মেৰামতি কৰি যাতায়তৰ উপযোগী কৰাৰ লগতে স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত কৰিবলৈ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছে ছিমলাবাৰী অঞ্চলৰ ভুক্তভোগী ৰাইজে ।
লগতে পঢ়ক: হাতীয়ামুখ জলসিঞ্চন প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন পীযুষ হাজৰিকাৰ, বছৰি একাধিক খেতি কৰিবলৈ আহ্বান কৃষকক