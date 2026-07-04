ETV Bharat / state

বুঢ়ীদিহিং নদীৰ ত্ৰাসত ত্ৰস্তমান জাঁজীমুখবাসী, শ শ বিঘা ভূমি নদীৰ বুকুত

বুঢ়ীদিহিঙৰ বুকুত জাহ গৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি, কিন্তু ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ৷

Burhidihing river
বুঢ়ীদিহিঙৰ বুকুত জাহ গৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 4, 2026 at 3:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : বুঢ়ীদিহিং নদীৰ খহনীয়াই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাঙত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । খোৱাঙৰ কলাখোৱাৰ জাঁজীমুখ অঞ্চলত বুঢ়ীদিহিং নদীয়ে ব্যাপক গৰাখহনীয়া সৃষ্টি কৰিছে ।

ইয়াৰ ফলত জাঁজীমুখ অঞ্চলৰ কেইবা শতাধিক পৰিয়াললৈ গৰাখহনীয়াই ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । প্ৰতিবছৰে বাৰিষাৰ সময়ত শ শ বিঘা কৃষিভূমি নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে ৷ কিন্তু খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চৰকাৰ তথা জলসম্পদ বিভাগে আজি পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই।

বুঢ়ীদিহিঙৰ বুকুত জাহ গৈছে শ শ বিঘা কৃষিভূমি (ETV Bharat Assam)

স্থানীয় ৰাইজে আশংকা কৰিছে যে, গৰাখহনীয়া অব্যাহত থাকিলে কেইবাখনো গাঁ‌ও কম দিনতে নিচিহ্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালে ঘৰ ভেটি, কৃষি ভূমি হেৰুৱাই আন ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে ।

স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধি আৰু জলসম্পদ বিভাগক ৰাইজে বাৰম্বাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছে যদিও গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা অভিযোগ ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে ৷

স্থানীয় এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কয়, "খহনীয়াৰ কৱলত পৰা সকলো গাঁও ৰাজহ গাঁও । এতিয়া য'ত নদী আছে তাত কেইটামান বছৰ আগলৈকে ৰাইজে খেতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল । কিন্তু প্ৰতি বছৰে শ শ বিঘা মাটি নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে । ৰাইজে ভয় সংকাৰ মাজত দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে । প্ৰায় অৰ্ধশতাধিক পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ঘৰ ভেঁটি হেৰুৱাই আঁতৰি গৈছে । বছৰৰ পাছত বছৰ ধৰি খহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যদিও জলসম্পদ বিভাগৰ কোনো বিষয়াই আদি পৰ্যন্ত খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহা নাই ।"

আন এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"ভূমিপুত্ৰ জনজাতি লোকে বাসবাস কৰা গাঁওখনক খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰি ৰক্ষা কৰিব চৰকাৰে । খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি শ শ জনজাতিৰ লোকসকলক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷"

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত দুটা বছৰে খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে । লগতে টিএমপিকে ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতি আৰু কলাখোৱা আঞ্চলিক সমিতিয়ে চৰকাৰৰ ভূমিকাক লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে।

লগতে পঢ়ক: বান গ'ল, কিন্তু এৰি গ'ল পলসৰ অভিশাপ: সংকটত জোনাইৰ কৃষক

TAGGED:

বুঢ়ীদিহিং নদী
ডিব্ৰুগড়
খোৱাং
জাঁজীমুখ
BURHIDIHING RIVER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.