ETV Bharat / state

আমাৰ দলংখন ভাগি থাকিল, এতিয়া স্কুললৈ যাব পৰা নাই... ! দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ আহ্বান কণমানি ভাগিনৰ

ডিমৌ নদীৰ ওপৰত থকা এখন বাঁহৰ দলং ভাগি পৰাৰ ফলত জীয়াতু ভুগিছে খোৱাঙৰ কলালোৰ কোচ গাঁৱৰ ৰাইজে ।

Demand for bridge
দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ আহ্বান কণমানি ভাগিনৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 1:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰাণ: বিজেপিৰ ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ দিনত অসমৰ আমুল পৰিৱৰ্তন সাধন হোৱাৰ দাবী কৰি আহিছে দলটোৱে ৷ কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ৰাইজে যাতায়ত, স্বাস্থ্য আদিৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ অহা কাৰ্যই উন্নত অসমৰ প্ৰকৃত ছবিখন দাঙি ধৰিছে ৷ দলঙৰ অভাৱত যাতায়ত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা খোৱাং সমষ্টিৰ এখন গাঁৱৰ কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাইছে এখন দলং নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ ৷

ডিমৌ নদীৰ ওপৰত থকা এখন বাঁহৰ দলং ভাগি পৰাৰ ফলত জীয়াতু ভুগিছে খোৱাঙৰ কলালোৰ কোচ গাঁৱৰ ৰাইজে । পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰৰ দিনত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং সমষ্টিত দীৰ্ঘদিন ধৰি ভগা বাঁহৰ দলঙেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে ।‌ খোৱাং চিলচিলি কলালোৰ কোচ গাঁৱত ডিমৌ নদীৰ ওপৰত থকা বাঁহৰ দলংখন বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই লৈ যোৱাত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়ত । ৰাইজে গাঁঠিৰ ধনেৰে নিৰ্মাণ কৰি লোৱা বাঁহৰ দলংখন দুদিন পূৰ্বে নদীৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ যোৱাত হাহাকাৰ অৱস্থা সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত ।

দলং বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক কাতৰ আহ্বান কণমানি ভাগিনৰ (ETV Bharat)

এই বাঁহৰ দলংখনেৰে দৈনিক কেইবাখনো গাঁৱৰ লোক যাতায়ত কৰিছিল । স্কুল-কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এই দলংখনেৰেই অহা যোৱা কৰিছিল । হঠাৎ দলংখন বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই লৈ যোৱাত বিদ্যালয়লৈ যাব নোৱাৰা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ।

উল্লেখ্য যে বছৰি ৰাইজে শ্ৰমদানেৰে মেৰামতি কৰি লোৱা দলংখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈক বাৰম্বাৰ আবেদন-নিবেদন কৰি আহিছে যদিও বিধায়কজনে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে । ৰইজৰ অভিযোগ অনুসৰি নিৰ্বাচনৰ সময়তহে বিধায়কৰ মনত পৰে গাঁওখনলৈ, নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলো পাহৰি যায় । এইবাৰ বাঢ়নী পানীয়ে দলংখন উটুৱাই লৈ যোৱাৰ পাছতো স্থানীয় বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈয়ে খবৰ এটাও নোলোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাইজ । সেয়ে ক্ষোভিত ৰাইজে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক দলং নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তিয়ে সংবাদ মাধ্যমত কয়, ‘‘দুদিন পূৰ্বে আমাৰ যাতায়তৰ একমাত্ৰ সম্বল বাঁহৰ দলংখন উটুৱাই লৈ গ'ল । এই দলখনেৰে প্ৰতিদিনে কেইবা শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে । বহুদিনৰ পৰা পকী দলং এখনৰ বাবে আমি আবেদন কৰি আহিছোঁ যদিও বিফল হৈছোঁ । এইবাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কথা চিন্তা কৰি হ'লেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ । এই সমষ্টিত তিনিবাৰকৈ বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ বিধায়ক হৈছে যদিও আজি পৰ্যন্ত দলং নিৰ্মাণত তেওঁ বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই ।’’

এগৰাকী কণমাণি ছাত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অনুৰোধ জনায় কয়, ‘‘আমাৰ দলংখন ভাগি থাকিল ৷ এতিয়া স্কুললৈ যাব পৰা নাই ৷ মামা আমাক দলংখন লাগে ৷ এইবাৰৰ সৈতে দুবাৰ দলংখন ভাগিল ৷ সিফালে যাবলৈও গৰাটো খহিল, বৰষুণৰ বাবে আমি স্কুল যাব পৰা নাই ৷’’

লগতে পঢ়ক: বেঁকী নৈৰ বুকুত জাহ যোৱাৰ উপক্ৰম কলগাছিয়াৰ ১নং ৰছুলপুৰ গাঁও, শংকিত গাঁওবাসী

TAGGED:

ডিমৌ নদী
বাঁহৰ দলং
খোৱাং
চক্ৰধৰ গগৈ
DEMAND FOR BRIDGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.