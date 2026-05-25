হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিৰ বাবেহে হৈছে মৃল্য়বৃদ্ধি: সাধাৰণ জনতাৰ ক্ষোভ

হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিৰ বাবেহে হৈছে মৃল্য়বৃদ্ধি: সাধাৰণ জনতাৰ ক্ষোভ
লিটাৰ পেট্ৰ’লত ৮৭ পইচা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৯১ পইচা বৃদ্ধি ।
Published : May 25, 2026 at 2:06 PM IST
মাজুলী: ৰাজ্যত বিগত কেবাদিন ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাত বিমোৰত পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ নাগৰিক ৷ এফালে ৰন্ধন গেছৰ নাটনি আৰু আনফালে শাক-পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেট্র’ল, ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰিছে জনগণক । ইয়াৰ মাজতে ২৩ মে’ত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’লত ৮৭ পইচা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৯১ পইচা বৃদ্ধি পাইছে ।
যোৱা ১৫ মে’ৰ পৰা পেট্ৰ’লৰ মূল্যবৃদ্ধি হোৱাত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰো উঠিছে । যোৱা ১৫ মে’ত পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ৩ টকাকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷ তাৰ পাছতেই ১৯ মে’ত প্ৰতি লিটাৰত ৯০ পইচাকৈ বৃদ্ধি কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে একেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত পেট্ৰ’লৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ২.৭২ টকা বৃদ্ধি হোৱাত বৰ্তমান মূল্য হৈছেগৈ ১০৫.৮৫ টকা । একেদৰে ডিজেলৰ দাম প্ৰতি লিটাৰত ২.৮৩ টকা বৃদ্ধি কৰাত বৰ্তমান মূল্য হৈছেগৈ ৯৭.৩৩ টকা । মাজুলীত আজিৰ তাৰিখত পেট্ৰ'লৰ মূল্য ১০৭.৭৭ টকা আৰু ডিজেলৰ মূল্য ৯৯.২১ টকা হোৱাত ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
চৰকাৰে হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিৰ বাবে কৰ বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হৈছে :
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্যক্তিয়ে কয়, "এতিয়া গাড়ী চলাব পৰা মোৰ সামৰ্থ নাই । কালি বাইক চলাইছিলো । নিশাটোৰ ভিতৰতেই পেট্ৰ’লৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰত ২.৭২ টকা বৃদ্ধি পাইছে । ফলত মাজুলীত এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।"
চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ তেওঁ পুনৰ কয়, "চৰকাৰে হিতাধিকাৰীৰ বাবে বহুতো আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে । চৰকাৰে এই ধন কৰৰ জৰিয়তে সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰে আঁচনি বন্ধ কৰক । আঁচনিৰে ভোটহে কিনিছে, জনসাধাৰণৰ একো উপকাৰ সাধন কৰা নাই । তেনেকুৱা আঁচনিবোৰ বন্ধ কৰক । আমি পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য়বৃদ্ধি হোৱাৰ কথাহে কৈ আছো,যদি আপুনি এখন হাৰ্ডৱেৰ দোকানলৈ যায় তাত এটা সাধাৰণ নট কিনিলে গম পোৱা যায় কিমান দাম বাঢ়িছে । ৰাইজে গম নোপোৱাকৈয়ে দাম বাঢ়ি আছে । সকলো বস্তুৰে দাম বাঢ়িছে । ফলত জনসাধাৰণ কোঙা হৈ পৰিছে ।"
দেশৰ পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈছে :
আন এজন ব্য়ক্তিয়ে দেশৰ পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "বিগত ২০ দিনত চাৰিবাৰকৈ পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য়বৃদ্ধি হৈছে । গতিকে সাধাৰণ জনতাই কেনেদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব ? চৰকাৰখনে এইক্ষেত্ৰত কিয় ব্য়ৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ? পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য়বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে সকলো বস্তুৰ দামেই বাঢ়ে । প্লাষ্টিক আদিৰ দাম অত্য়াধিক হৈছে । এফালে ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি আৰু আনফালে সকলো বস্তুৰেই দাম বাঢ়িছে ।"
মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ