ETV Bharat / state

কামপুৰত ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ নামত দালালৰাজ, ভুক্তভোগীৰ ন্য়ায়ৰ দাবী

নামঘৰ কাষতে থকা মাটি এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিক্ৰীক লৈ প্ৰতিবাদ ।

কামপুৰত ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ নামত দালালৰাজ, ভুক্তভোগীৰ ন্য়ায়ৰ দাবী
কামপুৰত ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ নামত দালালৰাজ, ভুক্তভোগীৰ ন্য়ায়ৰ দাবী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 3:53 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বহঢ়মপুৰ : কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত শিঙিমাৰী জিত গাঁৱত মাটি বেচা-কিনাৰ নামত দালালৰাজ আৰম্ভ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দালালৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সময়তে এইবাৰ নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তুৰ্গত কচুৱাৰ জিত গাঁৱত সংঘটিত এক ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ।

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি অনুসৰি কচুৱা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জিত গাঁৱৰ নৃপেন ভূমিজ নামৰ এজন শ্ৰমিকে প্ৰায় ১০ বছৰ পূৰ্বে অৰ্থ সংকটত পৰা বাবে ২ বিঘা ১ কঠা ৯ লোচা মাটি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছিল; কিন্তু লোকজনে মাটিখিনি বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত ধৰ্মীয় নামঘৰ কাষতে থকাত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিক্ৰী কৰাত একাংশ লোকে বাধা দিছিল। যাৰ বাবে লোকজনে অতি কম দামত বৰপানী বাগানৰ বৰ্মা ছাহু নামৰ লোকজনৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিছিল ।

কামপুৰত ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ নামত দালালৰাজ, ভুক্তভোগীৰ ন্য়ায়ৰ দাবী (ETV Bharat Assam)

ছাহুৱে সেই মাটিখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিবলগা হ'লে নৃপেন ভূমিজকে বিক্ৰী কৰিব লাগিব বুলি প্ৰস্তাৱ আকাৰে লিখি থৈছিল; কিন্তু শেহতীয়াভাৱে স্থানীয়লোকে সেই মাটিখিনি বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব বুলি সিদ্ধান্ত লৈ থোৱাৰ পিছতো কোনো লোকক অৱগত নকৰাকৈ ছাহুয়ে আকাল আলী নামৰ এজনক বিক্ৰী কৰে । ফলত স্থানীয়লোকসকল সমস্যাত পৰিছে ।

এই সম্পৰ্কে ভুক্তভোগী নৃপেন ছাহুৱে নগাঁও জিলাৰ আয়ুক্তৰ লগতে কামপুৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আৰু কচুৱা থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছে । এই সম্পৰ্কত ভুক্তভোগী নৃপেন ছাহুৱে কয়, "মই সেই সময়ত বহুত বিপদত পৰিছিলো আৰু সেইবাবে পৈত্ৰিক সম্পত্তি অলপ বিক্ৰী কৰিব ওলাইছিলো । সেই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰোতে আমাৰ জিত গাঁওবাসীয়ে বিশেষ সম্প্ৰদায়ক বিক্ৰী কৰিলে সমস্য়া হ'ব বুলি কৈছিল । সেইকাৰণে হিন্দু মানুহকে দিলো । মই ২ লাখ ৪০ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিলো । মুছলমান মানুহে সেই সময়ত মোক সাত লাখ টকা দিছিলে । এই মাটিখিনি হিন্দু মানুহজনে আকল আলীৰ তাত বেচিলে ।"

Public protests and local tensions regarding land dealings in Kampur Nagaon
কামপুৰত ভূমি ক্ৰয়-বিক্ৰয়ৰ নামত দালালৰাজ, ভুক্তভোগীৰ ন্য়ায়ৰ দাবী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়, "বৰ্মা ছাহুৱে বৰ্তমান ১৭ নে ১৮ লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিছে । কথা আছিল আগতে যদি মাটিখিনি বিক্ৰী কৰে মোক ঘুৰাই দিব লাগিব । মাটিখিনি ঘুৰাই নিদিলে । আমি আয়ুক্তৰ ওচৰত অভিযোগ দিছো । মানুহজনে তৎক্ষণাৎ ঘৰো বনাইছে । মই মোৰ মাটিখিনি ঘুৰাই বিচাৰিছো । মাজতে মণ্ডল আহি চাই কৈছে ইয়াত বিৰ্তক চলি আছে, তথাপি মানুহজনে ঘৰ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে । বৰ্মা ছাহুৱে মিছাকৈ প্ৰলোভন দি আছে । ৰাইজে মোক মাটিখিনি হিন্দু মানুহক দিবলৈ দিলে, মই হিন্দু মানুহকে দিলো, আজিৰ তাৰিখত মুছলমান মানুহৰ হাতলৈ গ'ল । তেতিয়া মই মুছলমান মানুহক দিয়া হ'লে বহুত টকা পালোহেঁতেন । গতিকে ন্যায় পাব লাগে বুলি আশা কৰিছো ।"

ইনৰেশ তাঁতী নামৰ স্থানীয় লোক এজনে কয়, "নৃপেন তাঁতীয়ে ২ বিঘা ৩০ লোচা মাটি দেউতাকৰ বেমাৰ হৈ থকাৰ বাবে বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছিল । মুছলিম মানুহ এজনে সাত লাখ টকা দিছিল; কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজে মুছলমান মানুহক দিবলৈ মানা কৰিলে । আমাৰ হিন্দু মানুহে থাকিব লাগে । তেনেকৈ কোৱাৰ পিছত বৰ্মা ছাহুক ২লাখ ৪০ হাজাৰ টকাত দি দিলে । সাত লাখ টকা দিয়া মুছলমান মানুহজনে নাপালে ; কিন্তু হিন্দু মানুহজনে ২ লাখ ৪০ হাজাৰ টকাতে পালে । তেতিয়া কোৱা আছিল যে মাটিখিনি যদি পুনৰ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে পুনৰ নৃপেন তাঁতীক এবাৰ সুধিব লাগিব, নহ'লে গাঁৱৰ ৰাইজক পুনৰ মাটিখিনি দিব লাগিব ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "একো সোধা-পোছা নকৰি মনে মনে মাটিখিনি বৰ্মা ছাহুৱে বিক্ৰী কৰিলে । আমি সকলোৰে ওচৰত অনুৰোধ কৰিছো সেই মাটিখিনি পুনৰ যিজন মানুহে এই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিছিল তেওঁ ঘুৰাই পাব লাগে ।" স্থানীয় ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক :কলগাছিয়াত খহনীয়াৰ কালৰূপ; পাঁচ বছৰত বেঁকী নদীত জাহ অৰ্ধশতাধিক শিক্ষানুষ্ঠান

বিদ্যালয় চৌহদ পৰিষ্কাৰ কৰিলে তিনি মিচিং জাতীয় সংগঠনে

TAGGED:

দালালৰাজ
ইটিভি ভাৰত অসম
নামঘৰ
LAND SALE SCAM
PROTESTS AGAINST LAND BROKERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.