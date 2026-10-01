আজিকোপতি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহ’ল ১০০ কোটি টকীয়া পথৰ, নাজিৰাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ
ঐতিহাসিক বৰআলিৰ এতিয়া তথৈবচ অৱস্থা । ৰজাদিনীয়া পথ নিৰ্মাণৰ নামত হাৰাশাস্তি ভুগিছে ৰাইজে ।
Published : October 1, 2026 at 9:49 PM IST
নাজিৰা: উৎকট গৰমৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে নাজিৰাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ ওলাই আহি ঐতিহাসিক বৰআলি অৱৰোধ কৰে । ১০০ কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা নাজিৰা চাৰিআলিৰ পৰা শিৱসাগৰৰ ভটিয়াপাৰ সংযোগী পথৰ দুৰৱস্থাই বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজৰ হাৰাশাস্তি কৰি আহিছে । পথ নিৰ্মাণৰ নামত সৃষ্টি কৰা বৃহৎ বৃহৎ গাঁতত পৰি বহু লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ।
ইয়াৰোপৰি পথটোত ইমানেই বেছি ধূলি সৃষ্টি হয় যে ঐতিহাসিক বৰআলিৰ কাষত থকা ঘৰসমূহৰ একেবাৰে পাকঘৰলৈকে ধূলি সোমাই যায় । বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগি অহাৰ পাছতো লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ লগতে ঠিকাদাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাত নাজিৰাবাসী ক্ষোভিত হৈ আজি সম্পূৰ্ণৰূপে ঐতিহাসিক বৰআলিত যাতায়ত বন্ধ কৰি দিয়ে ।
শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্যতম এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ হৈছে ঐতিহাসিক বৰআলি । আহোম শাসনৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা ঐতিহাসিক বৰআলিৰ বৰ্তমান অৱস্থাই স্থানীয় ৰাইজক সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত কৰি তুলিছে । ৬০০ বছৰীয়া আহোম শাসনৰ সময়ত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আহোম স্বৰ্গদেউসকলে বিভিন্ন কীৰ্তিচিহ্নৰ লগতে শিলসাঁকো, পথ আদি নিৰ্মাণ কৰিছিল । যিসমূহ বৰ্তমানেও জিলিকি আছে ।
ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ চাবলৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পৰ্যটক শিৱসাগৰলৈ আহে । বছৰটোৰ প্ৰতিদিনেই বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকসকল অসম তথা শিৱসাগৰলৈ আহে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ’ব । কিন্তু আহোম শাসনৰ ইতিহাসক ধৰি ৰখা বহু কীৰ্তিচিহ্ন আজি পৰ্যন্ত জিলিকি আছে যদিও স্বৰ্গদেউসকলে নিৰ্মাণ কৰা পথসমূহৰ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম এটি পথ হৈছে বৰআলি ।
ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ জিলাৰ ভটিয়াপাৰ, জয়সাগৰ হৈ নাজিৰা চাৰিআলিত সংযোগ হোৱা ঐতিহাসিক পথটোৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই জৰ্জৰিত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজক । নিৰ্মীয়মান পথটোত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ বৃহৎ গাঁতত যান বাহন আৱদ্ধ হৈ পৰে, বোকা আৰু পানীৰ মাজেৰে পথছোৱাত গাড়ী চলোৱাটো অতি কষ্টকৰ হৈ পৰিছে ।
ঐতিহাসিক পথটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে যদিও নিৰ্মাণৰ কাম লেহেমীয়া হোৱাৰ ফলত বৰ্তমান পথটোৰ বাবে ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে । পথৰ বৃহৎ গাঁতত গধুৰ যান বাহন আবদ্ধ হৈ পৰাত যাতায়ত ব্যৱস্থা অচল হৈ পৰে । জয়সাগৰৰ পৰা নাজিৰাৰ দিশে অহা ঐতিহাসিক বৰআলিটো নিৰ্মাণ কৰি আহিছে যদিও নাজিৰা চাৰিআলিৰ পৰা আমোলাপট্টিলৈকে এই ঠাইখিনিত বৃহৎ গাঁত সৃষ্টি হৈছে ।
অতি লেহেমীয়া গতিত নিৰ্মাণ কাৰ্য চলোৱাৰ বাবেই নাজিৰাবাসীয়ে প্ৰতিদিনে জলা-কলা খাব লগা হৈছে । সদাব্যস্ত নাজিৰা নগৰখনৰ মাজেদি যোৱা ঐতিহাসিক ধোদৰ আলিৰ সৈতে সংযোগ হৈ থকা বৰআলিৰ শোচনীয় অৱস্থাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে নাজিৰাৰ সচেতন মহলত বৃহস্পতিবাৰে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ বন্ধ কৰি দিলে বৰআলিটো ।
এই সন্দৰ্ভত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি নাজিৰাৰ যুৱক জাকিৰ আখতাৰ হুছেইনে কয়,"এই পথটো পূৰ্বতে ভাল আছিল ৷ কিন্তু লোকনিৰ্মাণ বিভাগে পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈয়েই বেয়া কৰি পেলালে । মানুহ যাবটো নোৱাৰে গৰু-ছাগলীও যাব নোৱাৰে । বাৰে বাৰে পথটোৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত ৰাইজে প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছিল যদিও গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি অহা নাই । অশান্তি পাইহে আমি এই পথটো অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰিছোঁ ।"
একেদৰে গীৰ্জা চাহুৱে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "মন্ত্ৰী আহিলে ৰাস্তাটো পলিচ মাৰি দেখাই দিয়ে । সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ বেমাৰ হৈছে ধূলি খাই, এলাৰ্জি হৈছে, ছালৰ সমস্যা হৈছে । দোকান নচলা হৈছে, পথৰ অৱস্থা দেখিয়ে মানুহ নাহে । ওলাই যাবলৈ ভাবিব লগা হৈছে । বছৰ বছৰ ধৰি ভুগি আছোঁ ।"
আন এগৰাকী স্থানীয় মহিলা মৃদুস্মিতা বৰাই কয়,"ল'ৰা-ছোৱালীৰ স্কুল যাবলৈ অসুবিধা হয়, ধূলিৰ এলাৰ্জি হৈছে, এইটো পথত ই- ৰিক্সা নাযায় বহুত দুৰ্ঘটনা হৈছে । আমি বহুত বাৰ আৱেদন কৰিছো যদিও কোনেও গুৰুত্ব দিয়া নাই ।"
ইয়াৰোপৰি এই পথটো সন্দৰ্ভত নাজিৰাৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তথা পুৰণি বিজেপি কৰ্মী ৰচীন্দ্ৰ কুমাৰ দাসে কয়, "এই পথটো ৰজাদিনীয়া বৰআলি । ৰাইজে প্ৰকৃততে যি সুবিধা পাব লাগিছিল এতিয়ালৈকে নাপালে । পথটো খান্দি দিয়াৰ পাছতে পথটোত নৈ ব'বলৈ ধৰিলে । এতিয়া ৰ'দ দিলে ধুলি, মানুহৰ ঘৰত বস্তু সামগ্ৰী অনিষ্ট হৈছে পথটোৰ ধুলিৰ বাবেই ।"
পথটোৰ তথৈবচ অৱস্থাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে নাজিৰাবাসী । পথ নিৰ্মাণ নোহোৱা পৰ্যন্ত পথটো বন্ধ কৰি ৰখা হ'ব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ।